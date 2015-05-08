Windows Phone için Cyber Dust güncellendi

Radical App tarafından Windows Phone 8.1 cihazla için hazırlanan ve popüler SnapChat benzeri yapısıyla dikkat çeken uygulamalardan Cyber Dust, yeni özelliklerle güncellendi.

SnapChat gibi çalışma gösteren Cyber Dus, kişilerin ekledikleri arakadaşlarıyla belirli bir süre sonra kaybolan fotoğraf ve videolar temelinde sohbet etmesine imkan tanıyor. Özel ya da grup temelli sohbet sunan uygulama, farklı ünlü kişilerin takip edilmesi ve hatta onlara sorular sorulması noktasında da görev yapıyor. Uygulama yanınlanan yeni sürümüyle ise öncelikle birçok hatadan kurtuluyor, arama görüntüsü geliştiriliyor, kullanıcı adı üzerinden arama yapılabiliyor, bağlantılar üzerine uzun basılarak internet tarayıcı açılabiliyor ve telefon numarası ile e-posta adreslerine de uzun basma ile hızlı bir şekilde erişilebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Cyber Dus uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/cyber-dust/7f4e2e74-1134-474e-943c-ec38be85d471