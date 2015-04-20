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Windows Phone platfomu için yerli geliştiriciden yeni uygulama: Versus: Tarafını Seç

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone platfomu için yerli geliştiriciden yeni uygulama: Versus: Tarafını Seç
 
Yerli geliştirici sayısı gün geçtikçe artan Windows Phone platformu, Mustafa Kadayıfçı tarafından hazırlanan "Versus: Tarafını Seç" uygulamasına da ev sahipliği yapmaya başladı.
Windows Phone 8.1 cihazlar için oldukça modern bir arayüzle hazırlanan sosyal platform Versus: Tarafını Seç, temel olarak kişilerin farklı konular üzerinde karşılaştırmalar oluşturmasına imkan tanıyor. Gündemdeki konular hakkında etiket temelinde bilgiler verebilen uygulama, oluşturulan bu karşılaştırmalara diğer kullanıcıların seçimlerini de ekleyebiliyor ya da kullanıcılar seçimleri hakkında yorumlar bırakabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Versus: Tarafını Seç uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Mustafa Kadayıfçı'nın platform için geliştirdiği diğer uygulaması ise burada yer alıyor.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/versus-taraf%C4%B1n%C4%B1-se%C3%A7/39a22ce6-a70a-471f-b52a-7e50486ca02a Yorum Yaz
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Microsoft Specialist 4 yıl
benim bu geliştiriciden haberim yoktu bayağı sağlam uygulamaları varmış. bunu da indireceğim birazdan bakalım güzel duruyor...
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VADev 4 yıl Microsoft Specialist
Microsoft Specialist
benim bu geliştiriciden haberim yoktu bayağı sağlam uygulamaları varmış. bunu da indireceğim birazdan bakalım güzel duruyor...

Varda bazı uygulamaları da desteği çekti.
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Tutar.
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mcrew 4 yıl
windows önümüzdeki 10 sene içinde batar umarım

yeter dünyayı sömürdüğü
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