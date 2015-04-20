Windows Phone platfomu için yerli geliştiriciden yeni uygulama: Versus: Tarafını Seç

Yerli geliştirici sayısı gün geçtikçe artan Windows Phone platformu, Mustafa Kadayıfçı tarafından hazırlanan "Versus: Tarafını Seç" uygulamasına da ev sahipliği yapmaya başladı.

Windows Phone 8.1 cihazlar için oldukça modern bir arayüzle hazırlanan sosyal platform Versus: Tarafını Seç, temel olarak kişilerin farklı konular üzerinde karşılaştırmalar oluşturmasına imkan tanıyor. Gündemdeki konular hakkında etiket temelinde bilgiler verebilen uygulama, oluşturulan bu karşılaştırmalara diğer kullanıcıların seçimlerini de ekleyebiliyor ya da kullanıcılar seçimleri hakkında yorumlar bırakabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Versus: Tarafını Seç uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. Mustafa Kadayıfçı'nın platform için geliştirdiği diğer uygulaması ise burada yer alıyor.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/versus-taraf%C4%B1n%C4%B1-se%C3%A7/39a22ce6-a70a-471f-b52a-7e50486ca02a