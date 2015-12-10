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Windows Server 2016 lisans şartlarında büyük değişiklik

Microsoft gelecek yıl piyasaya süreceği Windows Server 2016 işletim sistemi ile birlikte, müşterilere sunduğu lisans ücretlendirmesini de çekirdek seviyesine indiriyor.
3 yıl
7,9b
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Server 2016 lisans şartlarında büyük değişiklik


Microsoft'un sunuculara yönelik olarak geliştirdiği Windows Server işletim sisteminin 2016 sürümü halen deneme sürecinde bulunuyor ve gelecek yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacak. Microsoft yeni işletim sistemi ile birlikte lisanslama şartlarında da büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. 

Windows Server 2012 R2 sürümünden bu yana firmalar sunucularda kullandıkları işlemci başına lisans bedeli ödüyordu. Windows Server 2016 işletim sistemi ile birlikte işlemci ve çekirdek başına belirlenmiş yeni bir ücretlendirme hayata geçirilecek. Microsoft müşterilere daha esnek ödeme sistemleri sunduğunu söylese de analiz uzmanları lisans gelirlerinde büyük artış yaşanacağını düşünüyor. Benzer bir ücretlendirme yöntemi SQL Server 2012 işletim sisteminde de mevcuttu. Microsoft sadece çekirdeklerden değil izlek birimlerinden de lisans ücreti talep ediyor. 

Windows Server 2016 lisans ücretlendirmesi küçük ölçekli ve büyük ölçekli sunucu yapılandırmaları için biraz tuzlu hale gelmiş durumda. Orta ölçekli sunucular ise biraz daha az ödeyecek. Örneğin çift çekirdekli bir işlemci ile çalışan sunucunun en az 8 çekirdekli lisans bedeline başvurması gerekiyor. Veya 2 çekirdekli 4 adet işlemci ile çalışan sunucuların en az 16 çekirdek lisansını satın alması gerekiyor. 

Bununla birlikte 8 çekirdekli 4 adet işlemci ile çalışan sunucular 16 çekirdek lisansı öderken, 40 veya daha fazla çekirdekle çalışan sunucular ekstra ücretlendirmeye tabi olacak. Microsoft, çok büyük sunucular dışında toplam bedellerin Windows Server 2012 R2 ile hemen hemen aynı olduğunu iddia ediyor. 

Yeni ücretlendirme sistemi sektörde eleştirilere yol açtı. Uzmanlar yeni lisans bedeli kıstasları ile birlikte Windows Server platformunun açık kaynak çözümler ile arasında büyük farklar oluştuğunu ve yakın zamanda müşterilerin Microsoft'tan uzaklaşmaya başlayabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.  

http://www.computerworld.com/article/3012983/servers/microsoft-to-change-windows-server-2016-licensing-rules-will-use-per-core-metric.html Yorum Yaz
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black_flood 3 yıl
Xmer
Yazılım firmaları programlarını geliştirirken .net kullanırsa tabi ki el mahkum olur. Evet .net için çok fazla destek var. Ama insanlar nereye yönelirse diğer firmalar da ona yönelecektir..Net yerine Java kullanılabilir. Yerine göre Python da kullanılabilir. Sadece web yazılımı kullanılacaksa eğer PHP de iş görür. Bunların hepsi de ücretsiz olan Linux tabanlı Server İşletim sistemlerinde daha performanslı çalışıyor. Lisans parası da yok. Linux tarafında işler kolay değildir ama armut piş ağzıma düş ün sonu verginin vergisi olur :)

Java kodlaması büyük bir hüsran olur her yanı zero days açığı ile dolu. utanmasalar zaten 2 günde bir güncelleme yayınlayacaklar. bu güne kadar 8 sürümünde 60' ı gecik güncelleme çıktı ve bu güncellemelerde neredeyse sürekli zero day sorunu yaşanıyordu. bir program illa java ya da net olacak diye bir şart yok ama işini riske bırakmak istemeyen yerler isterse cpu başı 250 dolar istesin Microsoft yinede veririm diyebilecek şekilde olaya para demek güç demektir mantığı ile baktığı sürece microsoft' a bir şey olacağı yok. bu arada Linux artık eskisi gibi değil onu da parçalıyorlar oda nasibini alıyor mac sistemlerde dahil bu durumlar göz önündeyken maalesef rakip ve alternatif olmaması nedeni ile Microsoft ile anlaşarak yola devam son gaz :)
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niyatovic 3 yıl
fiyatları ve sanal çalıştırma haklarını görmeden yorum yapmak kolay değil zaten 2012 öncesi lisanslama modeli buna benzerdi, çok önemli bir değişiklik olacağını sanmıyorum sunucu tarafında microsoft tekel falan değil kendi topuğuna sıkacağını sanmıyorum...
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Xmer 3 yıl
Yazılım firmaları programlarını geliştirirken .net kullanırsa tabi ki el mahkum olur. Evet .net için çok fazla destek var. Ama insanlar nereye yönelirse diğer firmalar da ona yönelecektir..Net yerine Java kullanılabilir. Yerine göre Python da kullanılabilir. Sadece web yazılımı kullanılacaksa eğer PHP de iş görür. Bunların hepsi de ücretsiz olan Linux tabanlı Server İşletim sistemlerinde daha performanslı çalışıyor. Lisans parası da yok. Linux tarafında işler kolay değildir ama armut piş ağzıma düş 'ün sonu verginin vergisi olur :)
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atlantice 3 yıl
Kimse Microsoftan uzaklaşmayacak. Adamlar herşeyin farkında. Piyasada tekler ve yakın zamanda (5 Yıl) alternatifleride gelmeyecek. İlerisi Allah kerim. Linux ve türevleri kurumsal pazarda yer alması çokta kolay değil. Machintosh u hiç saymıyorum zaten. Yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar dünyasında Microsoft kullanımı %94 civarında. Yeni el mahkum devam.
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selahattın ısık 3 yıl
Verginin vergisi uygulamasi microsoftun kulagina gitmis olmali...
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