Windows Server 2016 lisans şartlarında büyük değişiklik

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Microsoft'un sunuculara yönelik olarak geliştirdiği Windows Server işletim sisteminin 2016 sürümü halen deneme sürecinde bulunuyor ve gelecek yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacak. Microsoft yeni işletim sistemi ile birlikte lisanslama şartlarında da büyük bir değişikliğe hazırlanıyor.
Windows Server 2012 R2 sürümünden bu yana firmalar sunucularda kullandıkları işlemci başına lisans bedeli ödüyordu. Windows Server 2016 işletim sistemi ile birlikte işlemci ve çekirdek başına belirlenmiş yeni bir ücretlendirme hayata geçirilecek. Microsoft müşterilere daha esnek ödeme sistemleri sunduğunu söylese de analiz uzmanları lisans gelirlerinde büyük artış yaşanacağını düşünüyor. Benzer bir ücretlendirme yöntemi SQL Server 2012 işletim sisteminde de mevcuttu. Microsoft sadece çekirdeklerden değil izlek birimlerinden de lisans ücreti talep ediyor.
Windows Server 2016 lisans ücretlendirmesi küçük ölçekli ve büyük ölçekli sunucu yapılandırmaları için biraz tuzlu hale gelmiş durumda. Orta ölçekli sunucular ise biraz daha az ödeyecek. Örneğin çift çekirdekli bir işlemci ile çalışan sunucunun en az 8 çekirdekli lisans bedeline başvurması gerekiyor. Veya 2 çekirdekli 4 adet işlemci ile çalışan sunucuların en az 16 çekirdek lisansını satın alması gerekiyor.
Bununla birlikte 8 çekirdekli 4 adet işlemci ile çalışan sunucular 16 çekirdek lisansı öderken, 40 veya daha fazla çekirdekle çalışan sunucular ekstra ücretlendirmeye tabi olacak. Microsoft, çok büyük sunucular dışında toplam bedellerin Windows Server 2012 R2 ile hemen hemen aynı olduğunu iddia ediyor.
Yeni ücretlendirme sistemi sektörde eleştirilere yol açtı. Uzmanlar yeni lisans bedeli kıstasları ile birlikte Windows Server platformunun açık kaynak çözümler ile arasında büyük farklar oluştuğunu ve yakın zamanda müşterilerin Microsoft'tan uzaklaşmaya başlayabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
http://www.computerworld.com/article/3012983/servers/microsoft-to-change-windows-server-2016-licensing-rules-will-use-per-core-metric.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Java kodlaması büyük bir hüsran olur her yanı zero days açığı ile dolu. utanmasalar zaten 2 günde bir güncelleme yayınlayacaklar. bu güne kadar 8 sürümünde 60' ı gecik güncelleme çıktı ve bu güncellemelerde neredeyse sürekli zero day sorunu yaşanıyordu. bir program illa java ya da net olacak diye bir şart yok ama işini riske bırakmak istemeyen yerler isterse cpu başı 250 dolar istesin Microsoft yinede veririm diyebilecek şekilde olaya para demek güç demektir mantığı ile baktığı sürece microsoft' a bir şey olacağı yok. bu arada Linux artık eskisi gibi değil onu da parçalıyorlar oda nasibini alıyor mac sistemlerde dahil bu durumlar göz önündeyken maalesef rakip ve alternatif olmaması nedeni ile Microsoft ile anlaşarak yola devam son gaz :)