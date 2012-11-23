Windows XP, 500 gün sonra tarihe karışıyor

Windows 8 ile Windows dünyasına yeni bir soluk getiren Microsoft, kilometre taşlarından ve hali hazırda yaklaşık 500 milyon bilgisayarda yüklü olan Windows XP'e verdiği desteği tamamen sonlandırmak için geri sayıma başladı.

Microsoft, 500 gün daha (8 Nisan 2014'e kadar) Windows XP'ye destek vermeyi sürdürecek ancak bu süreden sonra Windows XP için herhangi bir güncelleme yayınlanmayacak; böylece sistem güvenlik açıkları karşısında iyileştirilmediği için bireysel ve kurumsal kullanıcılar açısından büyük risk taşımaya başlayacak.

Her ne kadar Windows 8'i satışa sunmuş olsa da Microsoft'un kurumlar tarafından kullanılan toplu lisans satışıyla birlikte yaklaşık 250 milyon adet daha Windows 7 satması beklenirken; XP'nin ürün hayat döngüsünü tamamlamasıyla birlikte Windows 7 için geri sayıma başlanılması muhtemel görünüyor.

Adını deneyim anlamına gelen "eXPerience" kelimesinden alan Windows XP, 25 Ekim 2001'de bireysel kullanıcıların kullanımına sunulmuş; o günden bu yana yarım milyarı aşan bilgisayarda kullanıcıların isteklerine başarılı şekilde cevap vermişti.