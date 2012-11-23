Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows XP, 500 gün sonra tarihe karışıyor

6 yıl
7b
1
264
İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Windows 8 ile Windows dünyasına yeni bir soluk getiren Microsoft, kilometre taşlarından ve hali hazırda yaklaşık 500 milyon bilgisayarda yüklü olan Windows XP'e verdiği desteği tamamen sonlandırmak için geri sayıma başladı.

Microsoft, 500 gün daha (8 Nisan 2014'e kadar) Windows XP'ye destek vermeyi sürdürecek ancak bu süreden sonra Windows XP için herhangi bir güncelleme yayınlanmayacak; böylece sistem güvenlik açıkları karşısında iyileştirilmediği için bireysel ve kurumsal kullanıcılar açısından büyük risk taşımaya başlayacak.

Her ne kadar Windows 8'i satışa sunmuş olsa da Microsoft'un kurumlar tarafından kullanılan toplu lisans satışıyla birlikte yaklaşık 250 milyon adet daha Windows 7 satması beklenirken; XP'nin ürün hayat döngüsünü tamamlamasıyla birlikte Windows 7 için geri sayıma başlanılması muhtemel görünüyor.

Adını deneyim anlamına gelen "eXPerience" kelimesinden alan Windows XP, 25 Ekim 2001'de bireysel kullanıcıların kullanımına sunulmuş; o günden bu yana yarım milyarı aşan bilgisayarda kullanıcıların isteklerine başarılı şekilde cevap vermişti.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
commodore63 6 yıl en beğenilen
güncelleme yükleyenmi var sanki formatı atıyorlar sonra güncellemeleride kapatıyorlar hala 10 sene öncesinin işletim sistemini kullanan bir toplumuz.
1 Yanıt Yanıtla +52
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 6 yıl
Hiçbir risk taşımayacak çünkü hackerlar az kullanılanın değil yeniye atlayan ve daha keşfedilmemiş milyonlarca açığı bulunan sistemlere kafa yormayı daha çok sever.
Bugüne kadar binlerce yaması çıktı antivirüsü firewall 'u var ne güvenlik açığıymış perilerden korku masalları...
xp yi bitiren dx11, ssd trim support gibi kasıtlı verilmemiş özelliklerdi. Bilerek kötürüm bıraktılar yoksa hala sürerdi.
Artık microsoft ta anladı hersene işletim sistemi çıkartmanın bir fayda sağlamayacağını. En güzeli modüler özellikler geliştirip zaman içerisinde parasıyla satmak olduğunu kavradılar. dx12 yide belki win7 kullanıcılarına satarlar ileride.
Hiçbir risk taşımayacak çünkü hackerlar az kullanılanın değil yeniye atlayan ve daha keşfedilmemiş milyonlarca açığı bulunan sistemlere kafa yormayı daha çok se...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tony 6 yıl
Duygulandım.
1 Yanıt Yanıtla +24
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
TRSOF 5 yıl
Olamaz ya benim masaüstü xp :::::(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Revolution 5 yıl
Kim ne derse desin xp en efsane işletim sistemidir benim için. Microsoftun aynı sıçramayı bir daha yapabileceğini sanmıyorum. Windows 7-8 ne kadar iyi olsa da xp nin bıraktığı etkiyi bırakmadı. Hala philips CRT monitörlu xp bilgisayar hastasıyım ben
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikodaci 5 yıl
WXp kullanmanın birinci şartı zaten güncellemeleri kapatmaktı :)))

Bu demek oluyor ki WXp artık daha güvenli




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
UçamayanZüperGahraman 5 yıl
devlet daireleri xp akıyo nereye karıştı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 5 yıl
Heyecan verici yeni bir görünüm.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 5 yıl
Pc den zirt birt destek sona erdi uyarisi cikiyor. Tamam la bitti gitti anladik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Breaak4Love 5 yıl
windows 8 lemi cigir acmis Allah askina win 8 neresi cigir acacak bi kapasitede Windows 7 deseydiniz Eywallahta Baslat tusu olmayan sacma sapan bisey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mares626 5 yıl
Zaman ne çabuk geçmiş be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Orlando DeJoseph 5 yıl
Kısa zaman önce bozulan hdd'mde xp kuruluydu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akare+bkare=ckare 5 yıl
Pc'de hala yüklü. Ne olacak şimdi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Alfredo Kalınski 5 yıl
o değilde hala xp çok güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medyxnet 5 yıl
İngiltere tarihe karıştırmicakmış yalnız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 5 yıl
Bende hala xp cdsi duruyor nasıl tarihe karışmış
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
axelfoly 5 yıl clopin
öyleyse o cd yi kırma vakti gelmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6989 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşletim Sistemleri, windows 8 ve
4 etiket daha windows 7 Windows windows xp microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl OCZ CoreXstream 500W güç kaynağı video inceleme 6 yıl 2si1: "Bilgi dolu Teknoloji ve Oyun Programı" 23.11.2012 video şov 6 yıl Mobilite: Samsung Galaxy SII Plus+, Çift Sim Kartlı SIII,Intel Bay Trail, Lenovo X1 Carbon Touch ve Dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim