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Windows uyumlu RAW düzenleme yazılımı Scarab Darkroom'un 2.0 sürümü yayınladı

5 yıl
365
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows uyumlu RAW düzenleme yazılımı Scarab Darkroom'un 2.0 sürümü yayınladı
2006 yılından bu yana hizmet veren Scarab Labs firmasının Scarab Darkroom isimli RAW düzenleme yazılımının 2.0 sürümü kullanıma sunuldu.
Kullanıcılara dijital fotoğraf makinelerinin (Canon, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung ve Sony marka 100 farklı model) RAW formatındaki fotoğraflarını düzenleme imkanı veren Scarab Darkroom, şimdilik Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar üzerinde çalışıyor ancak Mac OSX sistemler için de bir çalışmanın olduğu belirtiliyor. Temel olarak RAW fotoğraf dosyalarının parlaklık, kontrast, renk, dolgu ışık, parlak nokta düzeltme, keskinlik, kumlama giderme gibi ayarlamalarını yapabilen yazılım, 2.0 sürümüyle kumlama filtreleme, renk sapması düzeltme, bölünmüş tonlama gibi özelliklere kavuşuyor ve artık Adobe'nin RGB renk uzayına destek veriyor.
Güncellenen Scarab Darkroom RAW düzenleme yazılımına 49$ fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz. Yazılımın ayrıca Scarab Darkroom Lite isimli ücretsiz bir versiyonu da bulunuyor.

http://www.photographyblog.com/news/scarab_darkroom_2.0/ Yorum Yaz
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