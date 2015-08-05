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WoW kan kaybına devam ediyor

3 yıl
4,5b
1
19
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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WoW kan kaybına devam ediyor

Yılların eskitemediği ve sürekli yeni genişleme paketleri ile içeriğini zenginleştiren World of Warcraft, artık oyuncuların ilgisini kaybetmeye başladı. Oyun tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir düşüş sürecine girmiş bulunuyor. 

Blizzard'ın yatırımcılara verdiği bilgiye göre oyun geçen yılın sonlarında 10 milyon civarında aktif oyuncuya sahipti. Mayıs ayına geldiğimizde ise bu rakamın 7 milyon civarında olduğu açıklanmıştı. Son rakam ise 5.3 milyon civarında aktif oyuncu. 2005 yılından bu yana oyun en düşük seviyesine geriledi.

9 ay gibi bir sürede oyunun 5 milyon civarında aktif oyuncu kaybetmiş olması dikkat çekici. Firma Diablo 3 gibi oyunlarına yönelen aktif kullanıcılar olduğunu ve bu bakımdan sayının azaldığını belirtiyor. 

Ancak gerçek biraz daha farklı gibi. Zira özellikle Çin gibi büyük oyuncu potansiyeline sahip ülkelerde MOBA türünün ilgi görmeye başlaması WoW oyuncu kitlesini de doğrudan etkiliyor. MOBA türü artık mobil platformlarda da yaygınlaşmaya başladı ve insanların bu tür tecrübeler için bilgisayar başına bağlı kalmasına gerek yok. WoW ise yıllardır PC-klavye-fare üçgeninde ilerliyor.  

Blizzard bunun geçici bir konu olduğunu düşünüyor ve gelecek yıl Warcraft filmi ile birlikte zengin içeriğe pek çok insanın şahit olacağını ve tekrar oyuna dönmek isteyeceğine inanıyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu ise zamanla göreceğiz. Ayrıca ufukta yeni bir genişleme paketi daha mevcut. 

Blizzard oyuncu sayısında düşüşe rağmen gelirlerini yüzde 20 artırmış durumda. Bunun en büyük sebebi ise Hearthstone mobil oyunun ilgi görmesi. İnsanlara her an her yerde Warcraft hissiyatını yaşatabilen oyun bu bakımdan sağlam gelir getirmeye başladı.  

http://www.kitguru.net/gaming/jon-martindale/world-of-warcraft-down-to-5-3-million-subscribers/ Yorum Yaz
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moffaka 3 yıl
Şu wow kan kaybediyor laflarınada ayar oluyorum artık. Hiç duydunuz mu GTA, sims, fifa kan kaybediyor diye? çıkıyor bir süre sonra yok olup gidiyor. Kan kaybetmiş mi konuşan bile olmuyor.
Oyun 10 yaşını geçmiş kan kaybı devam ediyor.. damarda artık nasıl kan varsa bitmedi gitti.
Yeni paket gelecek kapatılan hesaplar aktif olacak oyuncu sayısı 10 milyona çıkacak tekrar donanımhabere giricez "acaba wow eski günlerine mi döndü" gibi sözler yazılacak.
not: editore lafım yok, populer bir konuyu tabi ki gündeme getirecek görevi bu..
Şu wow kan kaybediyor laflarınada ayar oluyorum artık. Hiç duydunuz mu GTA, sims, fifa kan kaybediyor diye? çıkıyor bir süre sonra yok olup gidiyor. Kan kaybetm...
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denobino 3 yıl en beğenilen IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
Hayatımda oynadığım en sıkıcı online oyun, ilk çıktığında tam 3 saat oynadım ve oyuna verdiğim paraya hala acıyorum. Dağ taş dolanıp canavar kesiyorsunuz oyuncular arasında zerre etkileşim rekabet yok. Bu oyunu oynayanların herhalde online oyundan anladığı yok

Oyunu 3 saat oynayip rated battleground mu atmayi dusunuyordun ?
IhtiyarDelikanliHayatımda oynadığım en sıkıcı online oyun, ilk çıktığında tam 3 saat oynadım ve oyuna verdiğim paraya hala acıyorum. Dağ taş d...
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V4LKyR 3 yıl
Çoğunuz D-DAY Judgement'i bilmez burada... Hey gidi be.
Dota o map'ten geliştirilmiştir, dikkat edin.
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Starrk35 3 yıl
Aslında çok basit;
Vanilla döneminde oyun yenilikleriyle ve ilkleriyle çığır açtı, çılgın bir talep doğurdu.
Burning Crusade ile son bossun Illidian Stromrage olması hikaye açısından çok güzel ilerledi, bir çok geliştirme ve yenilik geldi.Oyunun zorluk ve oynanabilirlik seviyesi zordu ve başarı elde etmek gerçekten emek istiyordu ki aslında bağımlılık yapmış olmasının asıl nedenlerinden biri de buydu. Zor elde edilenin değeri daha yüksek olur. Oyuncularda bağımlılık yapacak içerik, dungeon, heroic dungeon ve raidler gerçekten tatminkardı.
Lich King dönemi hikaye bakımından oyunun belki nirvanası oldu.Oyunun mekanikleri geliştirilip düzenlendi, yeni bir sınıf ortaya çıktı ve oyun hem hardcore hem de casual oyuncuları içinde tutmayı çok güzel başardı. Ancak Lich King'in ortalarında aslında tehlike sinyalleri çalmaya başlamıştı. Son raidler oldukça baştan savma ve özensiz gibiydi ki zaten burada ciddi bir duraklama oldu. Çabuk elde edilen epic eşyalar oyunun ve oyuncu kalitesinin düşmesine neden oldu. Düşük oyuncu kalitesi demekten kastım yanlış anlaşılmasın, maymun iştahlı oyunculardır. Hemen sıkılan, devamlı karakter-sınıf değiştiren ve doyumsuz oyuncuları kastediyorum.
Cataclysm hikaye açısından Blizzard için altın tepsideki bir fırsattı, ancak oyunun mekaniklerini ve işleyişini kökten değiştirerek belki de World of Warcraft'ın geleceğine dair en büyük darbeyi burada vurdular ve denge asla sağlanamadı. Bu nedenle belki Warcraft evrenindeki en önemli karakterlerden birisi olan Deathwing gibi bir karakter bile bu ek paketin bir fiyasko olmasını engelleyemedi.
Mists of Pandaria için gerçekten söylenebilecek hiç bir şey yok. tek kelime ile "facia". Hikaye,oynanış,içerik açısından tek kelime ile tam bir fiyaskoydu. bununla birlikte oyuncuları guildlerden iyice koparım daha bireysel olmaya yönlendirdiler ve tek başına oynayan oyuncular da oyunda uzun ömürlü olmadı.
Warlords of Dreanor ise, Blizzard'ın resmen son çırpınışı oldu. Ellerinde ne varsa döktüler ortaya, buna Gromm Hellscream gibi bir karakteri oyuna dahil etmek bile dahildi. Ancak bir önceki pakette sırf orc öldürmüş oyuncular tekrar her yerde orc görmeyi ve orc öldürmeyi pek beğenmedi diye düşünyorum. Sonuç gene hüsran gene hüsran.
Kendi fikrime göre wow'un bu durumda olmasının sebeplerinden birisi de Jeffrey Kaplan'ın görevini bırakmış olmasıdır. Onun yerine son derece gereksiz ve içi bomboş Ghostcrawler denen kel kabağı getirmeleridir. Bu kadar güzel bir oyunu, böyle bir efsaneyi resmen hiç ettiler.. Adamlar resmen oyuncu çekmek için ödeme yapmayan oyuncularına ücretsiz oynama süreleri hediye ediyorlar. Şimdi oyunu bedava yapsalar belki girer oynarım, BELKİ. Bu kadar vasat yönetimin arkasında çok bile dayandılar, daha kötü olduklarını da görmek isterim.
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ø 3 yıl
Knight Online gibi bir oyun bile nerelere düştü. Wow'un %50 aktif oyuncu kaybetmesi çok olağan dışı bir durum değil. Bu tür oyunlar artık belli fanatik kitleleri dışında kimseden ilgi görmüyor. Yani 5 milyon aktif oyuncuda azımsanacak bir rakam değil.
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TearsForFears 3 yıl ø
ø
Knight Online gibi bir oyun bile nerelere düştü. Wow'un %50 aktif oyuncu kaybetmesi çok olağan dışı bir durum değil. Bu tür oyunlar artık belli fanatik kitleleri dışında kimseden ilgi görmüyor. Yani 5 milyon aktif oyuncuda azımsanacak bir rakam değil.

Knight online BİLE derken? Herkesin hile kullandığı parayı verenin düdüğü çaldığı oyunu hala o kadar kişi oynuyor.
Wow'a gelirsek 5 milyon aktif oyuncu derken 5 milyon aylık ödeme yapan oyuncudan bahsediliyor diye biliyorum.Oyun içi parayla oyun süresinin uzatılması , yeni oyunların ve oyun türlerinin etkili olması gibi sebeplerle oyuncu sayısı düşmüştür.Filmin çıkmasıyla yeni gelecek pakette yeni sınıfında gelmesiyle tekrar 10 milyon aktif oyuncuya ulaşır belkide geçer.
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V4LKyR 3 yıl
Çoğunuz D-DAY Judgement'i bilmez burada... Hey gidi be.
Dota o map'ten geliştirilmiştir, dikkat edin.
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Umutcan 3 yıl
Kan kaybediyordan ziyade oyuncu sayısı dalgalanıyor desek daha doğru. Ben şahsen oyunu pek beğenmediğim için oynamadım, fakat arkadaşlarım takip ediyor oradan biliyorum.
Expansion pack geldiğinde herkes hücum ediyor, oyuncu sayısı epey artıyor sonra yine düşüyor. En son panda pack'i geldiğinde yine başlamışlardı, sonra yine bıraktılar. Yani packlerle alakalı bir durum.
Blizzard mmo dünyasının Apple'ıdır, fanları onu bırakmadıkça birşey olmaz.
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atof 3 yıl
Lich King ten sonrasının gözümde değeri yok benim için en iyi pakette tbc idi ah ah eski tadı yok ama gerçekten
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Miasmus 3 yıl
Oyunu alırken para ödüyorsunuz, üstüne bir de oynamak için her ay para ödüyorsunuz. Ve hala 5.3 milyon aktif kullanıcınız var.
Evet belki düşüşte bu oyun ama hala çok büyük bir başarı. 1 milyonun altına düşmeden WoW öldü denmez.
Bu rakamlara ancak DoTA 2 ve LoL gibi oynaması tamamen ücretsiz oyunlar ile ulaşılıyor.
Çok büyük bir başarıdır WoW.
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Das Boot 3 yıl
Eyy gidi yıllar
2004-2005 seneleri artık son ultima online dönemlerim idi. Sonrasında 2-3 yıl kadar daha knight online takıldık. Ardından 4-5 yıl aranın ardından Dota 2 ile devam ediyorum. Bir türlü para ayıramamıştım o zamanlar WoW'a. İçimde kaldı açıkçası.
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ArenaMaster 3 yıl
ArenaMaster
valla wow un ılk 3-4 yılı ıyıydı helede vanılla,bende oynardım takıı lıck kıng e kadar ama artık blızz sapıttı oyunun herseyını degıdtırdı ve basıtlestırdı...orj ı bırakalı bayagı oldu yalnız yurt dısı bır vsnılla serevarı var orası muthıs ve ucretsız,herseyı tam calısıyor ve artık herkes orada oynuyor oyunu...eger sızde eskı wow oynamak ıstıyorsanız cıdı tavsıye edılır...

servar ısmı nostalrius...
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ArenaMaster 3 yıl
valla wow un ılk 3-4 yılı ıyıydı helede vanılla,bende oynardım takıı lıck kıng e kadar ama artık blızz sapıttı oyunun herseyını degıdtırdı ve basıtlestırdı...orj ı bırakalı bayagı oldu yalnız yurt dısı bır vsnılla serevarı var orası muthıs ve ucretsız,herseyı tam calısıyor ve artık herkes orada oynuyor oyunu...eger sızde eskı wow oynamak ıstıyorsanız cıdı tavsıye edılır...
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Lockheed 3 yıl
2005 yılında piyasaya çıkmış oyun hala milyonlarca oyuncusu var. Aylık 13 Euro gibi bir sabit ücreti var. En kaba hesapla en az 7 milyon oyuncusu olsun ortalama. Bazı zamanlar 13 milyona bile çıktığı olmuştu. Sadece yıllık getirisi 1 milyar euro üzerine çıkıyor. Bu da en kötü senaryoda. Bence oyun çok ama çok başarılı.
Oyunun zevki kişiden kişiye değişir. Dağ taş dolaşıp yaratık kesmediğin başka mmorpg de yok zaten :) Ben wow'u 2005'ten beridir ara ara oynarım bağımlılık yapan bir oyun evet :)
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moffaka 3 yıl
Şu wow kan kaybediyor laflarınada ayar oluyorum artık. Hiç duydunuz mu GTA, sims, fifa kan kaybediyor diye? çıkıyor bir süre sonra yok olup gidiyor. Kan kaybetmiş mi konuşan bile olmuyor.
Oyun 10 yaşını geçmiş kan kaybı devam ediyor.. damarda artık nasıl kan varsa bitmedi gitti.
Yeni paket gelecek kapatılan hesaplar aktif olacak oyuncu sayısı 10 milyona çıkacak tekrar donanımhabere giricez "acaba wow eski günlerine mi döndü" gibi sözler yazılacak.
not: editore lafım yok, populer bir konuyu tabi ki gündeme getirecek görevi bu..
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