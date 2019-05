WoW kan kaybına devam ediyor

Yılların eskitemediği ve sürekli yeni genişleme paketleri ile içeriğini zenginleştiren World of Warcraft, artık oyuncuların ilgisini kaybetmeye başladı. Oyun tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir düşüş sürecine girmiş bulunuyor.





Blizzard'ın yatırımcılara verdiği bilgiye göre oyun geçen yılın sonlarında 10 milyon civarında aktif oyuncuya sahipti. Mayıs ayına geldiğimizde ise bu rakamın 7 milyon civarında olduğu açıklanmıştı. Son rakam ise 5.3 milyon civarında aktif oyuncu. 2005 yılından bu yana oyun en düşük seviyesine geriledi.





9 ay gibi bir sürede oyunun 5 milyon civarında aktif oyuncu kaybetmiş olması dikkat çekici. Firma Diablo 3 gibi oyunlarına yönelen aktif kullanıcılar olduğunu ve bu bakımdan sayının azaldığını belirtiyor.





Ancak gerçek biraz daha farklı gibi. Zira özellikle Çin gibi büyük oyuncu potansiyeline sahip ülkelerde MOBA türünün ilgi görmeye başlaması WoW oyuncu kitlesini de doğrudan etkiliyor. MOBA türü artık mobil platformlarda da yaygınlaşmaya başladı ve insanların bu tür tecrübeler için bilgisayar başına bağlı kalmasına gerek yok. WoW ise yıllardır PC-klavye-fare üçgeninde ilerliyor.





Blizzard bunun geçici bir konu olduğunu düşünüyor ve gelecek yıl Warcraft filmi ile birlikte zengin içeriğe pek çok insanın şahit olacağını ve tekrar oyuna dönmek isteyeceğine inanıyor. Bunun ne kadar doğru olduğunu ise zamanla göreceğiz. Ayrıca ufukta yeni bir genişleme paketi daha mevcut.





Blizzard oyuncu sayısında düşüşe rağmen gelirlerini yüzde 20 artırmış durumda. Bunun en büyük sebebi ise Hearthstone mobil oyunun ilgi görmesi. İnsanlara her an her yerde Warcraft hissiyatını yaşatabilen oyun bu bakımdan sağlam gelir getirmeye başladı.

http://www.kitguru.net/gaming/jon-martindale/world-of-warcraft-down-to-5-3-million-subscribers/