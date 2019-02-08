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Woody Allen, film anlaşmalarından caydığı gerekçesiyle Amazon’a dava açtı

Hollywood'un gündemini uzun süre meşgul eden cinsel istismar konuları, Amazon ile anlaşma yapan Woody Allen'a da sıçramış gibi gözüküyor. Yönetmen, Amazon stüdyoları aleyhine dava açmış durumda.
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Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Woody Allen, film anlaşmalarından caydığı gerekçesiyle Amazon’a dava açtı
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Ünlü aktör ve yönetmen Woody Allen Amazon Stüdyoları aleyhine 68 milyon dolarlık bir dava açtı. New York Güney Bölgesi Mahkemesine açılan davada yönetmen, Amazon’u çoklu film anlaşmasının gereklerini yerine getirmemekle suçluyor. Allen’e göre anlaşmanın bozulmasının sebebi, yönetmenin kızı Dylan Farrow tarafından kendisine yöneltilen ve “25 yıllık asılsız iddialar” olarak adlandırılan cinsel istismar suçlamalarıymış.

Allen’ın mahkeme kararını, Amazon’un “A Rainy Day in New York” filmini rafa kaldırma tercihinden sonra aldığı ifade ediliyor. Timothée Chalamet, Selena Gomez, Jude Law ve Elle Fanning’in rol aldığı romantik komedi tarzındaki filmin altı aydan fazla süredir hazır olduğu, ancak Amazon’un filmi yayınlamayı reddettiği belirtilmiş.  Filmin hakları için 15 milyon dolar ödeyen Amazon ise yayın tarihi ile ilgili bir bilgi henüz paylaşmış değil. Benzer şekilde, yönetmenin 2016 yapımı filmi “Wonder Wheel” için de dağıtım sıkıntısı yaşadığı gelen söylentiler arasında. Söz konusu film, Allen’a karşı yöneltilen cinsel istismar suçlamalarının ortasında kalmış ve izleyici grubu için uygunsuz olabileceği değerlendirilmişti.

Woody Allen, film anlaşmalarından caydığı gerekçesiyle Amazon’a dava açtı
 

2016 yılında Woody Allen ile beş film ve bir TV şovu için anlaşma imzalayan Amazon Stüdyoları, henüz anlaşmanın gereklerini yerine getirmemiş gözüküyor. Şirket bu konuda resmi bir açıklama da yapmış değil. Allen’e göre Amazon’un almış olduğu kararlarda hiçbir yasal dayanak yok. Zira yönetmen, şirketin ilk anlaşmaya varıldığı zaman da söz konusu suçlamaların kamuoyu gündeminde olduğu ifade ediyor.


https://www.engadget.com/2019/02/07/woody-allen-sues-amazon-for-68-million-dollars/ Yorum Yaz
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