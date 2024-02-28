Amazon, oyuncuların seslerini yapay zeka ile taklit etmekle suçlanıyor

Tam Boyutta Gör 1989 yapımı Road House (Bay Fedaisi) filminin senaristi, MGM ve sahibi Amazon Studios'a dava açarak firmanın telif hakkı ihlali yaptığını iddia ediyor. Geçtiğimiz yıl patlak veren Hollywood grevlerinin film yapım işlerini durdurduğundan sizlere daha önce bahsetmiştik. Açılan davaya göre Amazon, Road House yeniden yapımını bitirmek için aktörlerin seslerini üretken yapay zeka ile klonlamış.

Road House, Amazon’un başını ağrıtacak

Aktarılanlara göre orijinal filmin senaristi R. Lance Hill, senaryosunun haklarını geri almak için Kasım 2021'de ABD Telif Hakkı Ofisi'ne bir dilekçe verdi. O tarihte MGM’yi satın alan Amazon Studios, esasında haklara da sahip olmuş oldu ancak teknoloji devinin eser üzerindeki hakkı Kasım 2023'te sona erecekti. Hill’e göre bu tarihten sonra hakların kendisine dönmesi gerekiyor ancak senaristin "kiralık iş" statüsünde yaptığı sözleşme yasal süreci karmaşıklaştırıyor.

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Öte yandan ilginç bir şekilde Hill’e göre Amazon, telif hakkı süresinden önce bitirmek için projeyi aceleye getirmiş. Öyle ki Amazon, yeniden yapımda çalışan aktörlerin seslerini kopyalamak için yapay zekaya başvurmuş. Hill, hangi oyuncuların seslerinin klonlandığını belirtmiyor.

Amazon iddiaları yalanladı

Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre stüdyo, film yapımcılarına Road House’da yapay zeka kullanmamaları yönünde açıkça talimat vermiş. Amazon sözcüsüne göre eğer yapay zeka kullanılmışsa bile bunun yalnızca filmlerin ilk versiyonlarında kullanıldığını söyledi. Ayrıca film yapımcılarına filmi bitirirken yapay zeka ya da SAG AFTRA üyesi olmayan oyuncuları çıkarma talimatı verildiği de belirtiliyor.

Son olarak Road House yeniden yapımının 21 Mart tarihinde Prime Video’da yayınlanacağını belirtelim.

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Amazon, oyuncuların seslerini AI ile taklit etmekle suçlanıyor