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    Anlık Bildirim

    Amazon, oyuncuların seslerini yapay zeka ile taklit etmekle suçlanıyor

    Amazon bir süredir 1989 yapımı Road House (Bay Fedaisi) filminin yeniden yapımı üzerinde çalışıyor. Ancak son bilgilere göre Amazon bu yapımda oyuncuların yapay zeka ile taklit etmekle suçlanıyor.
    Amazon, oyuncuların seslerini AI ile taklit etmekle suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    1989 yapımı Road House (Bay Fedaisi) filminin senaristi, MGM ve sahibi Amazon Studios'a dava açarak firmanın telif hakkı ihlali yaptığını iddia ediyor. Geçtiğimiz yıl patlak veren Hollywood grevlerinin film yapım işlerini durdurduğundan sizlere daha önce bahsetmiştik. Açılan davaya göre Amazon, Road House yeniden yapımını bitirmek için aktörlerin seslerini üretken yapay zeka ile klonlamış.

    Road House, Amazon’un başını ağrıtacak

    Aktarılanlara göre orijinal filmin senaristi R. Lance Hill, senaryosunun haklarını geri almak için Kasım 2021'de ABD Telif Hakkı Ofisi'ne bir dilekçe verdi. O tarihte MGM’yi satın alan Amazon Studios, esasında haklara da sahip olmuş oldu ancak teknoloji devinin eser üzerindeki hakkı Kasım 2023'te sona erecekti. Hill’e göre bu tarihten sonra hakların kendisine dönmesi gerekiyor ancak senaristin "kiralık iş" statüsünde yaptığı sözleşme yasal süreci karmaşıklaştırıyor.

    Öte yandan ilginç bir şekilde Hill’e göre Amazon, telif hakkı süresinden önce bitirmek için projeyi aceleye getirmiş. Öyle ki Amazon, yeniden yapımda çalışan aktörlerin seslerini kopyalamak için yapay zekaya başvurmuş. Hill, hangi oyuncuların seslerinin klonlandığını belirtmiyor.

    Amazon iddiaları yalanladı

    Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre stüdyo, film yapımcılarına Road House’da yapay zeka kullanmamaları yönünde açıkça talimat vermiş. Amazon sözcüsüne göre eğer yapay zeka kullanılmışsa bile bunun yalnızca filmlerin ilk versiyonlarında kullanıldığını söyledi. Ayrıca film yapımcılarına filmi bitirirken yapay zeka ya da SAG AFTRA üyesi olmayan oyuncuları çıkarma talimatı verildiği de belirtiliyor.

    Son olarak Road House yeniden yapımının 21 Mart tarihinde Prime Video’da yayınlanacağını belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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