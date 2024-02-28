Amazon, oyuncuların seslerini yapay zeka ile taklit etmekle suçlanıyor

Road House, Amazon’un başını ağrıtacak
Aktarılanlara göre orijinal filmin senaristi R. Lance Hill, senaryosunun haklarını geri almak için Kasım 2021'de ABD Telif Hakkı Ofisi'ne bir dilekçe verdi. O tarihte MGM’yi satın alan Amazon Studios, esasında haklara da sahip olmuş oldu ancak teknoloji devinin eser üzerindeki hakkı Kasım 2023'te sona erecekti. Hill’e göre bu tarihten sonra hakların kendisine dönmesi gerekiyor ancak senaristin "kiralık iş" statüsünde yaptığı sözleşme yasal süreci karmaşıklaştırıyor.
Öte yandan ilginç bir şekilde Hill’e göre Amazon, telif hakkı süresinden önce bitirmek için projeyi aceleye getirmiş. Öyle ki Amazon, yeniden yapımda çalışan aktörlerin seslerini kopyalamak için yapay zekaya başvurmuş. Hill, hangi oyuncuların seslerinin klonlandığını belirtmiyor.
Amazon iddiaları yalanladı
Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre stüdyo, film yapımcılarına Road House’da yapay zeka kullanmamaları yönünde açıkça talimat vermiş. Amazon sözcüsüne göre eğer yapay zeka kullanılmışsa bile bunun yalnızca filmlerin ilk versiyonlarında kullanıldığını söyledi. Ayrıca film yapımcılarına filmi bitirirken yapay zeka ya da SAG AFTRA üyesi olmayan oyuncuları çıkarma talimatı verildiği de belirtiliyor.
Son olarak Road House yeniden yapımının 21 Mart tarihinde Prime Video’da yayınlanacağını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.