WordPress uygulaması, iOS platformu için güncellendi

WordPress'in iPhone ve iPad uygulaması güncellenerek yepyeni özellikleriyle kullanıcılara sunuldu.

Yeni güncellemeyle birlikte kullanıma sunulan kaydırılabilir paneller sayesinde, kullanıcılar uygulama içerisindeki farklı işlevler için ekranın sol tarafında yer alan araç çubuğunu kullanarak farklı işlevlere hızlı erişim sağlayabilecek. Uygulamanın iPad sürümünde ise bu panelleri birbirinin üzerine geçirmek ve aynı anda birden fazla paneli ekranda görüntülemek mümkün.

Güncelleme ile sunulan diğer yenilikler arasında yazı formatı desteği, kontrol paneli erişimi, yatay ekran desteği ve iPad üzerinde sunulan yazıyı ön izleme desteğinin yer aldığını belirtmekte fayda var. Ek olarak uygulamada güncelleme sayesinde çeşitli performans iyileştirmelerinin de yapıldığı belirtiliyor.

http://en.blog.wordpress.com/2012/08/09/wpios-3-1/

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