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WordPress uygulaması, iOS platformu için güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
884
1
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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WordPress'in iPhone ve iPad uygulaması güncellenerek yepyeni özellikleriyle kullanıcılara sunuldu.
Yeni güncellemeyle birlikte kullanıma sunulan kaydırılabilir paneller sayesinde, kullanıcılar uygulama içerisindeki farklı işlevler için ekranın sol tarafında yer alan araç çubuğunu kullanarak farklı işlevlere hızlı erişim sağlayabilecek. Uygulamanın iPad sürümünde ise bu panelleri birbirinin üzerine geçirmek ve aynı anda birden fazla paneli ekranda görüntülemek mümkün.
Güncelleme ile sunulan diğer yenilikler arasında yazı formatı desteği, kontrol paneli erişimi, yatay ekran desteği ve iPad üzerinde sunulan yazıyı ön izleme desteğinin yer aldığını belirtmekte fayda var. Ek olarak uygulamada güncelleme sayesinde çeşitli performans iyileştirmelerinin de yapıldığı belirtiliyor.
WordPress.com üzerindeki blogları ve kendi sunucularınızda barındırdığınız WordPress bloglarını iOS cihazınız üzerinden kontrol etmek istiyorsanız, güncellenerek çeşitli yeni özellikler kazanan ''WordPress'' uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://en.blog.wordpress.com/2012/08/09/wpios-3-1/ Yorum Yaz
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