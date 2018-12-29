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X-Men ve Fantastic Four karakterleri Marvel sinematik evrenine katılabilir

Disney ve Fox birleşmesinin en önemli noktası şüphesiz Marvel karakterlerinin bir araya gelecek olması. X-Men ve Fantastic Four yakın zamanda Marvel sinematik evrenine katılabilir.
4 ay
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Disney’in Fox film platformunu 71 milyar dolara satın almasının ardından Marvel evreninin geleceği merak edilmeye başlanmıştı. X-Men ve Fantastic Four gibi Marvel serilerinin telif hakkını elinde bulunduran Fox’un satın alınması ile bu karakterlerin sinematik evrene dahil olacağı ihtimali değerlendiriliyordu. Disney ve Marvel’dan beklenen açıklamalar geldi.

Yeni bir dönem başlıyor

Disney patronu Bob Iger’in yatırımcı toplantısında yaptığı bir açıklama ve Marvel Studios patronu Kevin Feige’nin bir podcast esnasında verdiği cevaplar, Marvel cephesinde bir hareketlilik olduğunu gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Activison kaynak arayışında, işten çıkarmalar Blizzard’a da sıçradı"

Bob Iger dev satın alıma ilişkin konularda konuşurken sürekli Marvel ekibi ile bir araya geldiklerini ve Fox lisanslı Marvel karakterlerinin entegrasyonu konusunda fikir alışverişi yaptıklarını belirtti. Ünlü patron özellikle Avengers: Endgame sonrasında başlayacak yeni bir döngüde yeni karakterleri denemek istediklerini sözlerine ekledi.

Kevin Feige ise sorulara cevap verirken Fox karakterlerinin aralarına katılmasının çok iyi bir gelişme olduğunu ve gelecek yılın ilk altı ayı içerisinde bu karakterlerin olduğu projelerin ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Aynı geçtiğimiz yıllarda Spider Man markasının Marvel evrenine entegre edilmesi gibi Deadpool, X-Men ve Fantastic Four karakterlerinin önümüzdeki on yıllık film projelerinde karşımıza çıkması kuvvetle muhtemel.

Disney’in çevrim içi video platformu Disney+’ın gelecek yıl sonlarında hayata geçecek olması ve en büyük yatırımlardan birisinin Marvel olması aslında bunu doğrular nitelikte. Hem Marvel filmleri hem de Marvel karakterlerinin bilinmeyen yönlerini anlatacak diziler yayın platformunun önemli unsurlarından birisi haline gelecek.

 

https://bgr.com/2018/12/27/kevin-feige-x-men-new-movies-disney-fox-merger/ Yorum Yaz
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Seyrim 4 ay en beğenilen
Gulyabaniyi de katsınlar o evrene..
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tugares 4 ay
Yeşilçam filmleri gibi en son "Durun! Siz kardeşsiniz!" falan diyecekler galiba
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Gt95 4 ay
dadından yenmez :)
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Tr@mmler 4 ay
E artık bi zahmet. Avengers falan sona gelmişken olması gerekiyordu. Bundan sonra Dünya'dan kurtulup kozmik evrende geçecek hikayelerin ağırlıklı olduğu filmler olmalı. Celestialler, galactus, uatu, silver surfer, reed richards vs vs gibi karakterler görmek istiyorum şahsen.
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Moueson 4 ay
İyice heyecanlandım şimdi
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Seyrim 4 ay en beğenilen
Gulyabaniyi de katsınlar o evrene..
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Koks34 4 ay
katılcağı belli zaten benim düşüncem avengers endgame filmini house of m ye bağlıyacaklar
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ONY86 4 ay
panayıra döndü iyice
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sadrag 4 ay
Tellioğulları-Seferoğulları'na döndü iyice..
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mu5tafa 4 ay
O kadar para verdiler. Ayrı evrene katarlar mı hiç..
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stalker(1979) 4 ay
Yanlış bilmiyorsam örümcek adam fantastik dörtlü, x-men çizgi filmlerinde de görülmüştü şu anda zaten Avengers ekibinde.
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Deswaaa 4 ay stalker(1979)
Yanlış bilmiyorsun bende izlemiştim çocukken ama iyice soğdum marvel dan çöp filmleri hepsi hiç beğenmiyorum
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