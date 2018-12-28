Activison kaynak arayışında, işten çıkarmalar Blizzard’a da sıçradı

Call of Duty gibi pek çok önemli yapımın sahibi Activison mali sıkıntıya girince iştiraki Blizzard da etkilendi. Oyun dünyasının en uzun soluklu ve en çok oyuncuya sahip yapımlarından World of Warcraft geliştiricisi Blizzard geliştiricilerine çıkış tazminatı teklif ediyor.

Kadro küçülüyor

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre ağırlığı Avrupa’da olmak üzere 100 üzerinde geliştiriciye işi bırakmaları karşılığında çıkış tazminatı teklif edildi. Doğrudan işine son vermekten ziyade ikna etme yöntemi Career Crossroads adındaki yeniden yapılanma sürecinin bir parçası.

Ayrıca Bkz.

"Roomba süpürgesi ile odanızı Doom oyununa aktarın"

Aslında sıkıntı ilk olarak Activision cephesinde başladı. Blizzard’ı satın aldıktan sonra bir süre bağımsız olarak devam etmesine izin veren Activison sonrasında mali yönetim de dahil olmak üzere pek çok konuda ağırlığını koymaya başladı.

Ne var ki projelerine fazla kaynak ayırmak zorunda kalan Activision, Blizzard’ın ise kaynaklarını azaltarak yapımlarına odaklanmasını istedi. Bunun sonucunda da Blizzard çalışan sayısını azaltmak zorunda kaldı.

Otoriteler Activison’un mevcut yönetim anlayışının ayağına sıkmaktan başka bir şey olmadığını düşünüyor. Blizzard’ın gelecekte yetersiz kalacağı konusunda endişeler artarken elbette yapımlar da bundan fazlasıyla etkilenecek.

Overwatch ve World of Warcraft gibi dev yapımların bir şekilde istikrarını koruyacağı tahmin edilirken Diablo projelerinin akıbetinden endişe ediliyor. Diğer taraftan Activison durumunu düzeltemezse işler daha da karmaşık bir hal alabilir.