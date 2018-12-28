Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Activison kaynak arayışında, işten çıkarmalar Blizzard’a da sıçradı

Projeleri için daha fazla kaynak ayırmak zorunda kalan Activision, iştiraki Blizzard’ın kadrosunu küçültme kararı aldı. 100 üzerinde geliştirici firmadan istifasını verecek.
4 ay
5,2b
1
9
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Call of Duty gibi pek çok önemli yapımın sahibi Activison mali sıkıntıya girince iştiraki Blizzard da etkilendi. Oyun dünyasının en uzun soluklu ve en çok oyuncuya sahip yapımlarından World of Warcraft geliştiricisi Blizzard geliştiricilerine çıkış tazminatı teklif ediyor.

Kadro küçülüyor

Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre ağırlığı Avrupa’da olmak üzere 100 üzerinde geliştiriciye işi bırakmaları karşılığında çıkış tazminatı teklif edildi. Doğrudan işine son vermekten ziyade ikna etme yöntemi Career Crossroads adındaki yeniden yapılanma sürecinin bir parçası.

Ayrıca Bkz. "Roomba süpürgesi ile odanızı Doom oyununa aktarın"

Aslında sıkıntı ilk olarak Activision cephesinde başladı. Blizzard’ı satın aldıktan sonra bir süre bağımsız olarak devam etmesine izin veren Activison sonrasında mali yönetim de dahil olmak üzere pek çok konuda ağırlığını koymaya başladı.

Ne var ki projelerine fazla kaynak ayırmak zorunda kalan Activision, Blizzard’ın ise kaynaklarını azaltarak yapımlarına odaklanmasını istedi. Bunun sonucunda da Blizzard çalışan sayısını azaltmak zorunda kaldı.

Otoriteler Activison’un mevcut yönetim anlayışının ayağına sıkmaktan başka bir şey olmadığını düşünüyor. Blizzard’ın gelecekte yetersiz kalacağı konusunda endişeler artarken elbette yapımlar da bundan fazlasıyla etkilenecek.

Overwatch ve World of Warcraft gibi dev yapımların bir şekilde istikrarını koruyacağı tahmin edilirken Diablo projelerinin akıbetinden endişe ediliyor. Diğer taraftan Activison durumunu düzeltemezse işler daha da karmaşık bir hal alabilir.

 

https://www.tweaktown.com/news/64270/blizzard-cuts-costs-offers-developers-buyouts-leave/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lord Melkor 4 ay en beğenilen
Her sene mininum maliyetle aynı oyunu çıkarıp en çok satanlardan biri olan firmaya kaynaklar nasıl yetmiyor? Şaşırdım. Üstelik blizzard da aynı şekilde para basan bir firma
Her sene mininum maliyetle aynı oyunu çıkarıp en çok satanlardan biri olan firmaya kaynaklar nasıl yetmiyor? Şaşırdım. Üstelik blizzard da aynı şekilde para ba...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oguz_Cole 4 ay
Resmen bir blizzcon ile bu hale geldiler şuana kadar zaten kötü idid ama bu blizzcon herşeyi sona erdirdi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
thanatos13 4 ay
microsoft satın alır bunları, call of duty xbox exc. olur bundan sonra.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KAKÁ 4 ay
İnşallah batar rezil firma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gurkanse 4 ay
blizzardı bitirmeye çalışıyor activision aklı sıra.artık neden olduğunu söylemeye gerek yok.salak olsa anlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SKYFALL 4 ay
Blizzard bunyesine bu sirketi dahil ederek basli basina bir aptallik yapti bence.
Benim gorusume gore Call of Duty bir konsol oyunu PC cephesinde her oyun yayinlandiginda steam uzerinden sayisiz negatif yorum aldigi icin Blizzard'a gecerek satislarini arttirmayi planlamis olabilir. Cunku Blizzard iceriginde oyuna puan veren bir arayuz yok. Bu durum Steam'de olsaydi simdiye coktan negatif yorum almis olurdu diye dusunuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 4 ay
Kazandıkları paranın %90 ını mumyalayıp geri kalanla iş yapmaya çalışıyorlar sanırım!
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
d3vstator 4 ay
Bunlar da EA ile aynı yöntemi deniyor demek ki, Blizzard tan geriye kalan hisseleri daha ucuza mal etmek için yeni oyunlarinin başarısız olmasını istiyor olabilirler. Hazır Blizzard kötü bir Diablo sunumu ile bu fırsatı Activision'a altın tepsi içinde sunmuşken...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oguz_Cole 4 ay
Resmen bir blizzcon ile bu hale geldiler şuana kadar zaten kötü idid ama bu blizzcon herşeyi sona erdirdi.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
Activison, Blizzard'ı batırıyor resmen...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 4 ay en beğenilen
Her sene mininum maliyetle aynı oyunu çıkarıp en çok satanlardan biri olan firmaya kaynaklar nasıl yetmiyor? Şaşırdım. Üstelik blizzard da aynı şekilde para basan bir firma
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Cem Yılmaz'ın yeni projesi 'Karakomik Filmler' için fragman yayınlandı 4 ay SOMA, GOG.com’da kısa süreliğine ücretsiz 4 ay Reklamsız DonanımHaber deneyimi sunan DH uygulamasının yeni sürümü artık daha hızlı 4 ay Xiaomi'nin Ülkemizdeki 2. Yetkili Mi Store Mağazasını Gezdik 4 ay Eski Apple yöneticisi iPad Pro bükülmeleri konusunda firmanın tavrını eleştirdi 4 ay Volkswagen, elektrikli araçlar için taşınabilir şarj istasyonu üretecek 4 ay Apple yeni bir 3D kamera teknolojisi arayışında 4 ay LG yeni amiral gemisini “Alpha” kod adı altında geliştiriyor 4 ay Huawei P Smart 2019 tanıtıldı. İşte özellikleri ve fiyatı! 4 ay İnsanın evrim yolculuğu-2: Neydik, ne olduk? 4 ay Çin'den satın alabileceğiniz uygun fiyatlı akıllı saat modellerini inceledik 4 ay Su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor 4 ay Yeni Land Rover Defender Amerika'da da satılacak 4 ay Steam, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı 4 ay ANKA İHA yerli motor ile -10 derecede ilk uçuşunu yaptı 4 ay Tesla'nın Türkiye planı yeniden devrede! Hedef 2019'un ikinci çeyreği 4 ay Samsung akıllı televizyonlarında uzaktan kontrol dönemi 4 ay Yeni Suzuki Jimny'nin pickup versiyonu geliyor 4 ay EA, Battlefield V oyununda gerçek para ile kozmetik ürün satışı yapacak 4 ay Samsung One UI incelemesi: Yeni arayüz 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Activison kaynak arayışında, işten çıkarmalar Blizzard’a da sıçradı Sonraki Rusya, Avangard hipersonik füze sistemini test etti 4 ay Samsung Galaxy S10'un selfie kamerası parıldayacak 4 ay Epic Games yılı 3 milyar dolar ile kapatıyor 4 ay GeForce GTX 1150 ekran kartı da sırada 4 ay Kavisli ekran tasarımı orta seviye Samsung telefonlara da gelecek 4 ay Bütçe Dostu Oyuncu Kulaklığı TRUST GXT 4310 JAWW 4 ay Delikli ekrana sahip Motorola P40'ın görüntüleri yayınlandı 4 ay Instagram akışına yeni tasarım geliyor 4 ay Roomba süpürgesi ile odanızı Doom oyununa aktarın 4 ay Türkiye’de kripto paralara olan ilgi artıyor 4 ay Black Mirror: Bandersnatch filminin fragmanı yayınlandı 4 ay Samsung ekran üzerinden ses iletim teknolojisini CES 2019 fuarında tanıtacak 4 ay Çin'de satışa çıkan ORA R1 elektrikli aracın fiyatı yalnızca 8,600 dolar 4 ay Beyaz Saray, Huawei ve ZTE'ye yeni bir ambargo koymaya hazırlanıyor 4 ay Honor View 20'deki Link Turbo özelliği nedir, nasıl çalışır? 4 ay MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece 4 ay Turkcell Superonline, AKK'siz internete bugün geçiş yapacağını duyurdu 4 ay Nokia 9 PureView'un beş lensli arka kamera tasarımı ortaya çıktı 4 ay PlayStation 5, 4K ve 240 FPS desteğiyle gelebilir 4 ay Bazı iPad Pro'ların ekranında parlak ışık hatası ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim