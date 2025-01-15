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    Deadpool ve Wolverine, yeni Avengers filminde tekrar bir araya gelebilir

    Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönme ihtimalleri bir süredir gündemde olan Deadpool ve Wolverine, 2026 yılında gösterime girecek yine Avengers filminin parçası olabilir.
    Deadpool ve Wolverine, Avengers: Doomsday'de yer alabilir Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame sonrası epey kan kaybeden Marvel, bu gerileme dönemini yine bir Avengers filmiyle sonlandırmayı umut ediyor. 2026'da gösterime girecek olan Avengers: Doomsday, son yıllarda çıkan en heyecan verici MCU işi olacak. Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ı Marvel Sinematik Evreni'ne geri döndürecek olan Avengers: Doomsday için şimdi de Ryan Reynolds ve Hugh Jackman'ın isimleri geçiyor.

    Hollywood içinden bilgi aktaran isimlerden biri olan Daniel Richtman, geçtiğimiz yıl çıkan ortak filmleriyle büyük başarı yakalayan Deadpool ve Wolverine'in Avengers: Doomsday'de yeniden bir araya geleceğini söylüyor.

    Avengers: Doomsday, Farklı Evrenleri Bir Araya Getirecek

    Deadpool & Wolverine'in yakaladığı başarı sonrası Marvel'ın bu iki karakteri bir şekilde MCU'ya geri döndüreceği zaten konuşuluyordu ama bunun 2027'de çıkacak Avengers: Secret Wars'ta olacağı tahmin ediliyordu. Ancak yeni Avengers filmlerine dair planlar değişince, Deadpool ve Wolverine'in yeniden bir araya gelmesi de öne çekilmiş gibi görünüyor.

    Avengers: Doomsday'in hikâyesinde paralel evrenler önemli bir rol oynayacak. Robert Downey Jr. ve Chris Evans'ın MCU'ya dönüşü da bu sayede mümkün olacak (Ayrıca bu filmle birlikte yeni bir Black Panther/T'Challa göreceğimiz de konuşuluyor). Bu yüzden Deadpool ve Wolverine gibi normalde başka bir evrenden olan karakterlerin bu filmde görünmesi hikâye açısından da gayet uygun görünüyor.

    Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'in de yönetmenleri olan Russo Kardeşler'in yöneteceği Avengers: Doomsday, 1 Mayıs 2026'da gösterime girecek.

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    KKM 1 gün önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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