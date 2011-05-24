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XFX, Eyefinity ve 3DVision destekli yeni monitör standını kullanıma sundu

8 yıl
17,3b
1
30
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX, Eyefinity ve 3DVision destekli yeni monitör standını kullanıma sundu
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Ekran kartı üreticisi XFX, AMD'nin çoklu monitör teknolojisi Eyefinity için hazırladığı yeni standı Amerika'da kullanıma sundu. Avrupa pazarına da yakında giriş yapması belenen stand ile en fazla 24-inç büyüklüğünde üç adet monitörü kullanabilmek ve her monitörün yükseklik, açık ve döndürme ayarları bağımsız olarak gerçekleştirilebiliyor.

AMD tabanlı ekran kartı üreticisi olduğu için özellikle Eyefinity teknolojisinin altı çizilse de dileyen kullanıcılar bu stand ile üç monitörlü 3DVision Surround kurulumları da gerçekleştirebiliyorlar. Uyumlu monitörler için VESA desteği de sunan yeni stand, ortalığın kabro keşmekeşine dönmemesi adıan kolay kablo yönetim özelliği de sunuyor.

Üzerinde ek olarak iki adet USB 2.0 portu ve iki adet 3.5mm kulaklık girişi bulunan yeni çoklu monitör standınının Amerika fiyatı 367.95$ olarak belirtiliyor.

XFX, Eyefinity ve 3DVision destekli yeni monitör standını kullanıma sundu
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Zeytinbey 8 yıl en beğenilen
367 dolar bir ekran kartı parası gerçi crossfire yapacağına buna verirsin... Biz sanayide böyle bir şey yaptırsak 300 dolar maliyet çıkarmı...



367 dolar bir ekran kartı parası gerçi crossfire yapacağına buna verirsin... Biz sanayide böyle bir şey yaptırsak 300 dolar maliyet çıkarmı...
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Zeytinbey 8 yıl

Statistik

fahis fiyat oyle bi sey olsa gerek


evet hocam işte piyasada tek ürün olunca fiyat böyle oluyor... rekabet olmazsa bu stand gerçek değerine inmez.
Bu arada kullanıcı dostu ati nerde? Şu fiyata bir el atsın


Statistikfahis fiyat oyle bi sey olsa gerekevet hocam işte piyasada tek ürün olunca fiyat böyle oluyor... re...
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feroo773 7 yıl
daha bide bunun üstüne 3 tane 24 inc monitör almak var :S:S adamı batırır bu iş en güzeli tek monitör e devam
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_Max_ 8 yıl
Ben o mönitörlerle beraber o 367$ sanıyordum.


Sadece standmış.
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S R T 8 yıl
o kadar para bayılıp sistem kuran adama stand parası koymaz diye düşünmüşler
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blackman 8 yıl
blackman
==== fiyat çilgin kazık ama ama ama .... 5-10 binlik sistem kursam bunu alırdım.... belki de almazdım lan!..... 3 tane 32 LED TV yi a alıp duvara asmak yada bu üç 32 için sanayide stand yaptırırdım... bi insan b..unu çikaracaksa böle çikarmalı :)

ha birde güzel duruyor standın ayağı. söylemeden geçemedim
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blackman 8 yıl
==== fiyat çilgin kazık ama ama ama .... 5-10 binlik sistem kursam bunu alırdım.... belki de almazdım lan!..... 3 tane 32" LED TV yi a alıp duvara asmak yada bu üç 32" için sanayide stand yaptırırdım... bi insan b..unu çikaracaksa böle çikarmalı :)
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shadowosman 8 yıl
yaw bir torna tezgağında aynısını yaptırıp siyah siprey boya ile boyayıp 200 tl den satışa sunucam marka düşünüyorum rakabet :D
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whiteshark 8 yıl
SAÇMALIK
kendim yaparım o standı ölürüm de o parayı bunlara vermem...
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yigit1.0 8 yıl
flexyarm.com/...
250 lira fiyatı..kapıda ödeme gibi seçenekleride var..ben burdan teklisini almıştım çok memnun kaldım..usb olsa ne olur olmasa ne olur die düşünenler için güzel bir çözüm olabilir..forumda ihtiyaç sahipleri bir araya gelip bu firmadan dahada indirimli alabilirler..sitede fiyatlarıda yazıyor bir inceleyin derim
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BrKcN_1903 8 yıl
Valla fiyat banada pahalı geldi ama şöyle de bi konu var 3 tane monitör 24" alan bi insan bunuda rahatça alabilir :)
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einhander 8 yıl
torna metal ustası salim abı 3 de 1 fıyatına çakmasını yapar :)
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sadtneverdie 8 yıl
Zeytinbey
re:sadtneverdie xfx, sadece amd kart üretmiyor mu? amd iş ortağı değil mi? Şu an xfx deyince amd akla gelmiyor mu? eyefinity kimin teknolojisi? Kullanıcı dostu olmakla övünen amd kendi teknolojisinin ismi ile ürün çıkarma hakkını xfxe verirken bu satış fiyatından haberdar olmaması mümkün mü?

tamam söyleriz amd ye xfx i döver. Töbe töbeee
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eeevrim 8 yıl
Kesinlikle bu teknoloji için gerekli bir parça zaten 24 inch lik 3 adet 3d panelin fiyatını düşünürsek standın fiyatı da normal seviyelerde
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sadtneverdie 8 yıl
Zeytinbey
Statistik fahis fiyat oyle bi sey olsa gerek
evet hocam işte piyasada tek ürün olunca fiyat böyle oluyor... rekabet olmazsa bu stand gerçek değerine inmez. Bu arada kullanıcı dostu ati nerde? Şu fiyata bir el atsın



Amd mi satıyor standı?
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Zeytinbey 8 yıl
re:sadtneverdie

xfx, sadece amd kart üretmiyor mu? amd iş ortağı değil mi? Şu an xfx deyince amd akla gelmiyor mu?
eyefinity kimin teknolojisi? Kullanıcı dostu olmakla övünen amd kendi teknolojisinin ismi ile ürün çıkarma hakkını xfx'e verirken bu satış fiyatından haberdar olmaması mümkün mü?

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