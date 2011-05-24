XFX, Eyefinity ve 3DVision destekli yeni monitör standını kullanıma sundu

Ekran kartı üreticisi XFX, AMD'nin çoklu monitör teknolojisi Eyefinity için hazırladığı yeni standı Amerika'da kullanıma sundu. Avrupa pazarına da yakında giriş yapması belenen stand ile en fazla 24-inç büyüklüğünde üç adet monitörü kullanabilmek ve her monitörün yükseklik, açık ve döndürme ayarları bağımsız olarak gerçekleştirilebiliyor.

AMD tabanlı ekran kartı üreticisi olduğu için özellikle Eyefinity teknolojisinin altı çizilse de dileyen kullanıcılar bu stand ile üç monitörlü 3DVision Surround kurulumları da gerçekleştirebiliyorlar. Uyumlu monitörler için VESA desteği de sunan yeni stand, ortalığın kabro keşmekeşine dönmemesi adıan kolay kablo yönetim özelliği de sunuyor.

Üzerinde ek olarak iki adet USB 2.0 portu ve iki adet 3.5mm kulaklık girişi bulunan yeni çoklu monitör standınının Amerika fiyatı 367.95$ olarak belirtiliyor.