XFX, Eyefinity5 destekli Radeon HD 5770 modelini duyurdu

Ekran kartı üretiminde sektörün saygın isimlerinden biri olan XFX, tek slot tasarıma sahip olan ATi Radeon HD 5770 Eyefinity5 modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, %15 daha fazla ısı borusu alanına sahip olan tek slot tasarımlı soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Referans tasarımlı Radeon HD 5770 modeline göre daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartında, 5 adet DisplayPort konnektörü bulunuyor ve bu sayede Eyefinity teknolojisiyle 5'li monitör kurulumuna olanak tanınabiliyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X desteğine de sahip olan kartın yakında satışa sunulması beklenirken fiyatı ise henüz açıklanmadı.