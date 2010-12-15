XFX, Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini tanıttı

Yüksek performanslı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan XFX, Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarını duyurdu. Cayman Pro GPU'lu HD 6950 ve Cayman XT GPU'lu HD 6970 modellerini lanse eden XFX, tasarım olarak AMD'nin referans modellerini baz alıyor. XFX'in yüksek performans segmentindeki yeni temsilcilerinin her ikisi de 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar. Firmanın Radeon HD 6970 modeli 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışırken, 1536x paralel işlem birimi, 32x ROP ve 96x paralel işlem birimiyle geliyor. XFX Radeon HD 6950 ise 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 1408x paralel işlem birimine ve 32x ROP birimine sahip olan ekran kartı, Radeon HD 6970'ten farklı olarak 88x doku ünitesiyle geliyor.

Her ikisi de çift slot tasarıma sahip olan ekran kartları, Crossfire X ve Eyefinity gibi güncel AMD modellerinden aşina olduğumuz teknolojilere destek sunuyorlar. HD 3D ve UVD 3.0 gibi ilk defa Radeon HD 6800 serisi ile lanse edilen özelliklere de sahip olan ekran kartları, görüntü aktarımı için, diğer firmaların Radeon HD 6900 modellerinde olduğu gibi çift DVI, çift Mini DisplayPort ve HDMI konnektörleriyle geliyorlar. XFX'in yeni modellerinden Radeon HD 6950, 309.99$, Radeon HD 6970 ise 379.99$ seviyesinden yani AMD'nin tasvsiye ettiği son kullanıcı satış fiyatlarının 10$ üzerinde bir fiyatlandırma ile yurt dışında kullanıma sunuluyorlar.