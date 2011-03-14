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XFX, Radeon HD 6990'ın OC Modu için de garanti desteği sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak pazara sunulan Radeon HD 6990 performansıyla heyecan yaratmayı başardı. AMD, Radeon HD 6990'ın standart performansına ek olarak daha fazlasını isteyenler için kartın üzerine, GPU hızını 880MHz'e yükselten ikinci bir BIOS seçeneği de ekledi. Kullanıcılar kart üzerindeki anahtar yardımıyla, herhangi bir başka şeye ihtiyaç duymadan GPU hızını 830MHz'den 880MHz'e çıkartarak performans anlamında hissedilir bir artış elde edebiliyorlar. Ancak bu özelliği ve kazandırdığı performansı dökümanlarında tüm detaylarıyla ele alan AMD, diğer taraftan anahtar ile ikinci BIOS modunda yaşanacak sorunların garanti dışında olacağını duyurdu.

AMD'den yapılan bu açıklama kafa karışıklığına neden olurken, firmanın güçlü iş ortaklarından XFX ise, ikinci BIOS ile geçilecek OC Modu'nu da garanti kapsamında tuttuğu açıkladı. Yani AMD'nin uygulamasından farklı olarak XFX, Radeon HD 6990'ın üzerinde yer alan anahtar kullanıldığı takdirde dahi garanti kapsamı içerisinde olacağını belirtti. Bu aynı zamanda grafik endüstrisinde eşine az rastlanır bir uygulama oldu zira bir AIB üreticisi olarak XFX, ana çip üreticisi AMD'nin uygulamasından farklı bir adım atmış oldu.


http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/carl/xfx-offer-hd6990-warranty-support-for-oc-mode/ Yorum Yaz
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İstan34bul 8 yıl
İyiki vektron xfx'i getirdi.Ne olursa olsun xfx diyordum.Yaşa vektron helal xfx
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Re-Load 8 yıl
XFX çok özel, kaliteli ve kendine güvenen bir firma olduğunu bir kez daha kanıtladı bence.
Bu AMD tarafında prestij kartıdır. Ama XFX bu kartta OC modunada garanti verdiği için prestijini bence ikiye katlamıştır.
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DH Misafiri 8 yıl
POWERCOLOR'da GARANTI kapsaminda. Resmi olarak ilk buradan duyuruyorum :)
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DH Misafiri 8 yıl
Zaten böyle bi kartı alıpta neden OC etme gereği duysun ki? kart yeterince güçlü zaten sahsen ben bile kartımı default ayarda kullanıyorum ve yetiyoda
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Next Gen 8 yıl
Türkiyeden ilk inceleme sanırım


merlininkazani.com/...
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alito 8 yıl
XFX i tebrik etmek gerek. artık bundan sonra alacağım ekran kartının XFX marka olma olasılığı yüksek çünkü aklımı çelmeyi başardı. üstelik, zaten çok iyi bir firma.
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No Way Out 8 yıl
Sanki karta OC yapınca birşey olcakda, garanti desteği sunuyor. İnsanlarda buna birşeymiş gibi kanıyor...
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fotifoti 8 yıl
amd üzdü malesef. bence bu konuda geri adıma atabilirler. bekleyelim bakalım.
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OverClocK1ng 8 yıl
Millet o kadar laf ederken ben AMD Bilerek yapmıştır. Serbest bırakırlar demiştim. Gaza gelsin millet diye yapıyorlar. Değeri bilinsin diye. Anlaşmalı yani.
Her kafadan ses çıktı. Yok işte 880 Mhz de demek riskli diye. Oysa yabancı sitelerde 970 Mhz le mi ne overclock testleri var. Öyle saçma şey olur mu.
AMD nin nice zamandan beri neredeyse tüm GPU ları 1000Mhz lere yaklaşıyor. 880Mhz pek ahım şahım bir hız değil AMD için... Dediğim çıktı..
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Solitude 8 yıl
Helal olsun Xfx e artık diğerleride aynı garantiyi verme zorunluluğu duyacaklar malum rekabet.
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Firaristt 8 yıl
Diğer konuda AMD'e yüklenildiği kadar değil işte görüyoruz... 6990 alacak olanlari çok güzel çekerler işte.
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-erna- 8 yıl
xfx farkı
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AndryTR 8 yıl
AMD'nin yapmadığını XFX yaptı. Madem o anahtarın garantisini vermeyeceksin, niye anahtarı ekran kartına koyarsın ki? Zaten hız aşırtma merakı olanlar, anahtarı pek de iplemeden yaparlardı yapacaklarını...
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