XFX, Radeon HD 6990'ın OC Modu için de garanti desteği sunuyor

AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak pazara sunulan Radeon HD 6990 performansıyla heyecan yaratmayı başardı. AMD, Radeon HD 6990'ın standart performansına ek olarak daha fazlasını isteyenler için kartın üzerine, GPU hızını 880MHz'e yükselten ikinci bir BIOS seçeneği de ekledi. Kullanıcılar kart üzerindeki anahtar yardımıyla, herhangi bir başka şeye ihtiyaç duymadan GPU hızını 830MHz'den 880MHz'e çıkartarak performans anlamında hissedilir bir artış elde edebiliyorlar. Ancak bu özelliği ve kazandırdığı performansı dökümanlarında tüm detaylarıyla ele alan AMD, diğer taraftan anahtar ile ikinci BIOS modunda yaşanacak sorunların garanti dışında olacağını duyurdu.

AMD'den yapılan bu açıklama kafa karışıklığına neden olurken, firmanın güçlü iş ortaklarından XFX ise, ikinci BIOS ile geçilecek OC Modu'nu da garanti kapsamında tuttuğu açıkladı. Yani AMD'nin uygulamasından farklı olarak XFX, Radeon HD 6990'ın üzerinde yer alan anahtar kullanıldığı takdirde dahi garanti kapsamı içerisinde olacağını belirtti. Bu aynı zamanda grafik endüstrisinde eşine az rastlanır bir uygulama oldu zira bir AIB üreticisi olarak XFX, ana çip üreticisi AMD'nin uygulamasından farklı bir adım atmış oldu.

http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/carl/xfx-offer-hd6990-warranty-support-for-oc-mode/