Xbox Live ID numaraları ile artık istediğiniz etiketi alabileceksiniz

Xbox Live’ın gittikçe farklı platformlara yayılan bir eğlence servisi olmasıyla isimlendirme sistemi de değişti. 2002’den bu yana çalışan hizmette çok talep edilen kullanıcı adlarının hepsi daha önceden alınmış olsa da firma bu duruma ID numaralarıyla çözüm getirdi. Tıpkı Discord ya da Steam gibi, başkasıyla aynı kullanıcı adını, Xbox Live durumunda Gamertag, talep ettiğinizde adınızın sonuna sayısal bir etiket eklenecek.

Bu sistemin eklenmesiyle birlikte eski kullanıcı adlarının kullanımdan kaldırılması, hesapların silinmeye zorlanması gibi dertler de aşılmış oldu. İsim seçerken o adı ilk kez alanların ise yanında bir numara olmayacak ve ayırt edilecekler.

Varyasyonu arttıracak bir diğer eklenti de Xbox Live Gamertag seçeneklerine eklenen alfabeler oldu. Bunlarla birlikte toplam desteklenen alfabe sayısı 10'a yükseldi. Bu alfabeler:

Temel Latin

Latin-1 Destekleyici

Hangul

Hiragana

Katakana

Çin, Japonya ve Kore için CJK Sembolleri

Bengal

Devanagari

Kiril

Tay

https://news.xbox.com/en-us/2019/06/10/express-yourself-with-new-gamertag-features/

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Güncellemeler tanıtıldıktan hemen sonra aktive edildi ve kullanılabilir durumda.