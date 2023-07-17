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    Anlık Bildirim

    Xbox Live Gold kapanıyor! Yerini alacak hizmet belli oldu

    Xbox Live Gold'un yerini çok yakında Xbox Game Pass Core adında yeni bir abonelik katmanı alacak. Peki, yeni üyelik ne gibi avantajlar sunacak? Detaylar haberimizde.
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    Xbox Live Gold kapanıyor: Yerini alacak hizmet belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Xbox kullanıcıları tarafından yaklaşık 10 yıldır kullanılan Xbox Live Gold aboneliği artık tarihe karışıyor. Kore forumlarında yer haberlere göre hizmet, "Xbox Game Pass Core" adlı yeni bir abonelikle değiştirecek. Bu geçişin ise 1 Eylül'de gerçekleşeceği söyleniyor. Peki Xbox Game Pass Core ne gibi avantajlar sunacak? İşte detaylar

    Xbox Live Gold'un yerine Game Pass Core geliyor

    Bildiğiniz üzere Xbox Live Gold, uzun bir süredir her ay ücretsiz oyunlar ve indirim fırsatları gibi avantajlar ile kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu hizmet, çok yakında rafa kaldırılabilir. Kore forumlarında yer alan bildirimi göre Xbox Live Gold, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yerini Xbox Game Pass Core‘a bırakacak

    Xbox Live Gold kapanıyor: Yerini alacak hizmet belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla Game Pass Core, çok oyunculu oyun desteğine ek olarak 25’ün üzerinde oyuna erişim fırsatı sunacak. Bu oyunlar arasında Fallout 76,  Dishonored 2, DOOM Eternal ve Elder Scrolls Online gibi oyunlar bulunuyor. Ayrıca kullanıcılara tıpkı Live Gold'da olduğu gibi çeşitli oyunlar için özel fırsatlar ve indirimler sunulacak.

    Bununla birlikte mevcut Live Gold üyeleri, otomatik olarak Xbox Game Pass Core‘a geçecek. Ayrıca kullanıcıların aldığı ücretsiz oyunlar da bu aboneliğe aktarılmış olacak. Bildiğiniz üzere Xbox Game Pass ücretleri geçtiğimiz Haziran ayında büyük oranda zamlandı ve Game Pass Konsol 79,99 TL, Ultimate 120,99 TL ve Xbox Live Gold üyeliğine aylık 80TL'lik bir ücretle ulaşılabiliyor. İlk etapta Xbox Game Pass Core'da yer alması beklenen oyunlar ise şu şekilde: 

    • Among Us
    • Descenders
    • Dishonored 2
    • Doom Eternal
    • Fable Anniversary
    • Fallout 4
    • Fallout 76
    • Forza Horizon 4
    • Gears 5
    • Grounded
    • Halo 5: Guardians
    • Halo Wars 2
    • Hellblade: Senua’s Sacrifice
    • Human Fall Flat
    • Inside
    • Ori and the Will of the Wisps
    • Psychonauts 2
    • State of Decay 2
    • The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited
    Kaynakça https://www.trueachievements.com/n54445/xbox-game-pass-core-replace-xbox-live-gold https://earlygame.com/gaming/microsoft-is-killing-xbox-live-gold-and-starting-xbox-game-pass-core-everything-you-need-to-know
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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