Xbox Live Gold kapanıyor! Yerini alacak hizmet belli oldu

Tam Boyutta Gör Xbox kullanıcıları tarafından yaklaşık 10 yıldır kullanılan Xbox Live Gold aboneliği artık tarihe karışıyor. Kore forumlarında yer haberlere göre hizmet, "Xbox Game Pass Core" adlı yeni bir abonelikle değiştirecek. Bu geçişin ise 1 Eylül'de gerçekleşeceği söyleniyor. Peki Xbox Game Pass Core ne gibi avantajlar sunacak? İşte detaylar

Xbox Live Gold'un yerine Game Pass Core geliyor

Bildiğiniz üzere Xbox Live Gold, uzun bir süredir her ay ücretsiz oyunlar ve indirim fırsatları gibi avantajlar ile kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu hizmet, çok yakında rafa kaldırılabilir. Kore forumlarında yer alan bildirimi göre Xbox Live Gold, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yerini Xbox Game Pass Core‘a bırakacak

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla Game Pass Core, çok oyunculu oyun desteğine ek olarak 25’ün üzerinde oyuna erişim fırsatı sunacak. Bu oyunlar arasında Fallout 76, Dishonored 2, DOOM Eternal ve Elder Scrolls Online gibi oyunlar bulunuyor. Ayrıca kullanıcılara tıpkı Live Gold'da olduğu gibi çeşitli oyunlar için özel fırsatlar ve indirimler sunulacak.

Xbox Game Pass’e eklenecek yeni oyunlar belli oldu: Temmuz 2023 1 hf. önce eklendi

Bununla birlikte mevcut Live Gold üyeleri, otomatik olarak Xbox Game Pass Core‘a geçecek. Ayrıca kullanıcıların aldığı ücretsiz oyunlar da bu aboneliğe aktarılmış olacak. Bildiğiniz üzere Xbox Game Pass ücretleri geçtiğimiz Haziran ayında büyük oranda zamlandı ve Game Pass Konsol 79,99 TL, Ultimate 120,99 TL ve Xbox Live Gold üyeliğine aylık 80TL'lik bir ücretle ulaşılabiliyor. İlk etapta Xbox Game Pass Core'da yer alması beklenen oyunlar ise şu şekilde:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Ori and the Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

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Xbox Live Gold kapanıyor: Yerini alacak hizmet belli oldu!