Xbox Live Gold kapanıyor! Yerini alacak hizmet belli oldu

Xbox Live Gold'un yerine Game Pass Core geliyor
Bildiğiniz üzere Xbox Live Gold, uzun bir süredir her ay ücretsiz oyunlar ve indirim fırsatları gibi avantajlar ile kullanıcılara sunuluyor. Ancak bu hizmet, çok yakında rafa kaldırılabilir. Kore forumlarında yer alan bildirimi göre Xbox Live Gold, 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla yerini Xbox Game Pass Core‘a bırakacak
Bununla birlikte mevcut Live Gold üyeleri, otomatik olarak Xbox Game Pass Core‘a geçecek. Ayrıca kullanıcıların aldığı ücretsiz oyunlar da bu aboneliğe aktarılmış olacak. Bildiğiniz üzere Xbox Game Pass ücretleri geçtiğimiz Haziran ayında büyük oranda zamlandı ve Game Pass Konsol 79,99 TL, Ultimate 120,99 TL ve Xbox Live Gold üyeliğine aylık 80TL'lik bir ücretle ulaşılabiliyor. İlk etapta Xbox Game Pass Core'da yer alması beklenen oyunlar ise şu şekilde:
- Among Us
- Descenders
- Dishonored 2
- Doom Eternal
- Fable Anniversary
- Fallout 4
- Fallout 76
- Forza Horizon 4
- Gears 5
- Grounded
- Halo 5: Guardians
- Halo Wars 2
- Hellblade: Senua’s Sacrifice
- Human Fall Flat
- Inside
- Ori and the Will of the Wisps
- Psychonauts 2
- State of Decay 2
- The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)