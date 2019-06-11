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Shazam'ın Android versiyonu artık telefonunuzda çalan müziği tanıyabilecek

Mobil platformun en popüler müzik uygulamalarından biri olan Shazam yeni bir özellikle güncellendi. Uygulama, Android versiyonuna gelen yeni özellikle artık telefonda çalan şarkıyı tanıyabilecek.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Shazam, şu anda televizyon veya radyoda çalan şarkının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu konuda size yardımcı olan harika bir uygulama. Ancak artık telefonunuzda çalan bir müziğin veya izlediğiniz videodaki bir şarkının hangisi olduğunu bulmanızı da kolaylaştıracak.

Cihazınızda çalan şarkıyı bulmak kolaylaşacak

Shazam yakın bir zamanda "Pop Up Shazam" adlı yeni bir özellikle güncellendi. Şimdilik uygulamanın Android versiyonuna gelen bu özellikle artık ekranda beliren bir düğmeye basarak, cihazınızda o an çalan şarkının hangisi olduğunu bulmanız mümkün hale geliyor. Her ne kadar uygulamanın geliştiricisi Apple olsa da, bu özelliğin şimdilik Android versiyonuna gelmiş olması biraz ironik.
Android kullanıcılarının bu özelliği hemen kullanabilmesi için uygulamalarını güncellemeleri gerekirken, aynı şeyi Apple kullanıcıları için söyleyemiyoruz. Ancak onların da en azından şimdilik yapabilecekleri alternatif şey, tanımlamak istedikleri şarkıyı kulaklık yardımı ile cihazın mikrofonuna tutmak olabilir. Yeni özelliğin yakın bir zamanda Apple kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.

https://support.shazam.com/hc/en-us/articles/360001555708-Pop-Up-Shazam Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 hf.
e vardı ki zaten bu? ayardan aktif edilebiliyordu.
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celilsaygin 1 hf.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Shazam, Android, iOS, BlackBerry OS ve Windows sistemlerinde çalışan ücretsiz veya düşük maliyetli bir uygulamadır. Uygulama çoğu telefonda benzerdir ve sonuç olarak, Sanatçı, Albüm, Başlık, Tarz, Müzik etiketi, şarkı sözleri, şarkının / albüm resminin küçük resmini gösterir, Şarkıyı Amazon Müzik ya da iTunes Storeda indirmek için bağlantılar ve varsa, şarkıyı Rdio'da çalma ve YouTube'daki şarkının videosunu gösterme seçeneği sunar.[23] Shazam, masaüstü uygulaması olarak Mac için de mevcuttur.
Temmuz 2014'te Shazam, uygulamanın bir masaüstü sürümü olan Mac için Shazam'ın piyasaya çıktığını duyurdu. Etkinleştirildiğinde, arka planda çalışır ve TV şovlarının veya YouTube videolarının arka planında çalınan şarkılar da dahil olmak üzere, bilgisayarın üzerinde veya yakınında oynatılan herhangi bir şarkıyı otomatik olarak tanır.[24] Apple'ın iOS 8'i Eylül 2014'te piyasaya sürmesi, Shazam'ın Apple'ın akıllı kişisel yardımcısı Siri işlevine sorunsuz entegrasyonu ile geldi.
24 Nisan 2015'te Shazam, WatchOS'da Apple Watch App Store'da yeni bir isteğe bağlı uygulama olarak da onaylandı.
Kaynak : wikizero.biz/...
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TurboBoosted 1 hf.
Ios içinde gelsin
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DH Misafiri 1 hf.
Lanet olası apple direkt youtube'de açma özelliğini kapattı sırf bunu android'e yaptığı için bile Neftetimi kazandı! Google iyi yapıyor ki Apple tv'ye hâlâ Youtube 4k özelliği getirmiyor.
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Fenomenon 1 hf.
sony'nin kendi uygulaması track ID radyoda çalan şarkıyı bile buluyordu. Sony kendi servisini kapatınca shazam'a yönlendirdi ama Track ID bence en iyisiydi
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Galatas4ray 1 hf.
Zaten 2 aydır varolan bir özellik bu günaydın
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Lord Melkor 1 hf.
Telefonda arkaplan da çalan şarkıyı zaten buluyordu
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Sharparrow 1 hf.
Çok geç bile kaldılar bu kadar basit bir şeyi akıl edebilmeleri için...
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AzuLA 1 hf.
sonunda sunu akil edebildiler
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