Shazam'ın Android versiyonu artık telefonunuzda çalan müziği tanıyabilecek

Teknoloji Editörü
Shazam, şu anda televizyon veya radyoda çalan şarkının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu konuda size yardımcı olan harika bir uygulama. Ancak artık telefonunuzda çalan bir müziğin veya izlediğiniz videodaki bir şarkının hangisi olduğunu bulmanızı da kolaylaştıracak.
Cihazınızda çalan şarkıyı bulmak kolaylaşacak
Shazam yakın bir zamanda "Pop Up Shazam" adlı yeni bir özellikle güncellendi. Şimdilik uygulamanın Android versiyonuna gelen bu özellikle artık ekranda beliren bir düğmeye basarak, cihazınızda o an çalan şarkının hangisi olduğunu bulmanız mümkün hale geliyor. Her ne kadar uygulamanın geliştiricisi Apple olsa da, bu özelliğin şimdilik Android versiyonuna gelmiş olması biraz ironik.Android kullanıcılarının bu özelliği hemen kullanabilmesi için uygulamalarını güncellemeleri gerekirken, aynı şeyi Apple kullanıcıları için söyleyemiyoruz. Ancak onların da en azından şimdilik yapabilecekleri alternatif şey, tanımlamak istedikleri şarkıyı kulaklık yardımı ile cihazın mikrofonuna tutmak olabilir. Yeni özelliğin yakın bir zamanda Apple kullanıcılarına da sunulması bekleniyor.
https://support.shazam.com/hc/en-us/articles/360001555708-Pop-Up-Shazam Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Shazam, Android, iOS, BlackBerry OS ve Windows sistemlerinde çalışan ücretsiz veya düşük maliyetli bir uygulamadır. Uygulama çoğu telefonda benzerdir ve sonuç olarak, Sanatçı, Albüm, Başlık, Tarz, Müzik etiketi, şarkı sözleri, şarkının / albüm resminin küçük resmini gösterir, Şarkıyı Amazon Müzik ya da iTunes Storeda indirmek için bağlantılar ve varsa, şarkıyı Rdio'da çalma ve YouTube'daki şarkının videosunu gösterme seçeneği sunar.[23] Shazam, masaüstü uygulaması olarak Mac için de mevcuttur.
Temmuz 2014'te Shazam, uygulamanın bir masaüstü sürümü olan Mac için Shazam'ın piyasaya çıktığını duyurdu. Etkinleştirildiğinde, arka planda çalışır ve TV şovlarının veya YouTube videolarının arka planında çalınan şarkılar da dahil olmak üzere, bilgisayarın üzerinde veya yakınında oynatılan herhangi bir şarkıyı otomatik olarak tanır.[24] Apple'ın iOS 8'i Eylül 2014'te piyasaya sürmesi, Shazam'ın Apple'ın akıllı kişisel yardımcısı Siri işlevine sorunsuz entegrasyonu ile geldi.
24 Nisan 2015'te Shazam, WatchOS'da Apple Watch App Store'da yeni bir isteğe bağlı uygulama olarak da onaylandı.
Kaynak : wikizero.biz/...