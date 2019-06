Shazam'ın Android versiyonu artık telefonunuzda çalan müziği tanıyabilecek

Shazam, şu anda televizyon veya radyoda çalan şarkının ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız bu konuda size yardımcı olan harika bir uygulama. Ancak artık telefonunuzda çalan bir müziğin veya izlediğiniz videodaki bir şarkının hangisi olduğunu bulmanızı da kolaylaştıracak.

Cihazınızda çalan şarkıyı bulmak kolaylaşacak

Shazam yakın bir zamanda "Pop Up Shazam" adlı yeni bir özellikle güncellendi. Şimdilik uygulamanın Android versiyonuna gelen bu özellikle artık ekranda beliren bir düğmeye basarak, cihazınızda o an çalan şarkının hangisi olduğunu bulmanız mümkün hale geliyor. Her ne kadar uygulamanın geliştiricisi Apple olsa da, bu özelliğin şimdilik Android versiyonuna gelmiş olması biraz ironik.

https://support.shazam.com/hc/en-us/articles/360001555708-Pop-Up-Shazam

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Android kullanıcılarının bu özelliği hemen kullanabilmesi için uygulamalarınıgerekirken, aynı şeyi Apple kullanıcıları için söyleyemiyoruz. Ancak onların da en azından şimdilik yapabilecekleri alternatif şey, tanımlamak istedikleri şarkıyıyardımı ile cihazın mikrofonuna tutmak olabilir. Yeni özelliğin yakın bir zamandakullanıcılarına da sunulması bekleniyor.