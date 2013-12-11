Xbox One 18 günde 2 milyon adetten fazla sattı

Haber Editörü
PS4 ile Xbox One konsolları arasında başlayan satış rakamı rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. İlk 15 günde 2.1 milyon adet satış yapan PS4'ten sonra Xbox One da ilk 18 günde 2 milyon satış yaptığını duyurdu.
Bu rakamla günde 111.111 adet Xbox One satılmış oldu. Amazon üzerinde ise dakikada 1000 adet Xbox One satıldı. Satışa çıktığından bu yana 39 milyon başarının kilidi açılırken, 595 milyon Gamescore elde edildi. Oyuncular konsol için yaklaşık 83 milyon saat zaman harcadı. Oyun içi 1 milyon alışveriş yapıldı.
Hem Microsoft, hem de Amazon ve Gamestop gibi büyük perakende zincirleri Xbox One konsoluna olan ilgiden oldukça memnun olduklarını duyurdular.
PS4 ve Xbox One modellerinin satış rakamları arasında henüz büyük bir fark oluşmuş değil. Ancak Xbox One halen 13 ülke pazarında satışına devam ederken, PS4 ise 30 rakamını geçmiş durumda. Bu bakımdan Xbox One modelinin biraz daha fazla ilgi gördüğü söylenebilir.
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Ps4 = Oyun
Xbox One = Oyun + TV + İnternet + Medya Oynatıcı
Şimdi bana "TV hariç gerisi Ps4'te de var" demeyin! PS Oyun dışında hiçbir işe yaramaz.
Bir kere xbox'un ekranına baktığında sadece oyun odaklı bişi olmadığını görüyosun. PS'in öyle bi derdi yok ki. Onu alan zaten oyun için alıyor. Ama biri çıkıp PS oyundan başka bi işe yaramaz dendiğinde, adam hemen zıplıyo "olur mu ya o da oynatıyo filmleri o da giriyo internete onun da knecti var.." ooo saydırıyo. Yahu Sony bilmiyo mu kendi ürününde bu özelliklerin olduğunu, sen bi dur ne atlıyon Sony'nin kendisi bile çok fazla üstünde durmuyo oyun dışında ürününün, sana ne oluyo. Sony'nin bence oyun dışında iddiası yok. Olmasın da zaten.
Ha bi de şu konu var; Xbox'un çoğu özelliği ülkemizde destek vermiyor. Gerçi PS kullanıcıları da 1 mbs upload ile nasıl bi canlı yayın yapar bilinmez. Ama zaten o da Ps kullanıcıları için sorun değil sen zaten onu oyun için aldın :)
Güzel ülkem sony'i zengin eder ki zaten tek başına. Her mahallede bi PS cafe, her cafe de en az 10 konsol desek ohoo Allah bereket versin. Sonra PS milyonlar sattı. Satar tabi. Türkiye'de xbox cafe sayısı elin parmaklarını geçmez herhalde. Bu güne kadar Ankara'da sadece 1 tane gördüm.
Microsoft her ülkeye zamanında sevkiyatını yaparsa desteğini verirse Xbox One götürür.
ayrıca şuan amerika da ps4 neredeyse stoklarda yok ve 2 milyonun üzerinde ps4 bekleyen adam var.
kaynak: vg247.com/...
google çeviri ile haber yapmak yerine araştırarak gerçek haber yapıyor olsaydınız bunları bilirdiniz sevgili dh yazarları. madem bir bilginiz yok bari a konsolu b konsolundan daha popüler gibi iddaalı bir açıklama yapmayın.