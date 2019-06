Xbox One 18 günde 2 milyon adetten fazla sattı

PS4 ile Xbox One konsolları arasında başlayan satış rakamı rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. İlk 15 günde 2.1 milyon adet satış yapan PS4'ten sonra Xbox One da ilk 18 günde 2 milyon satış yaptığını duyurdu.





Bu rakamla günde 111.111 adet Xbox One satılmış oldu. Amazon üzerinde ise dakikada 1000 adet Xbox One satıldı. Satışa çıktığından bu yana 39 milyon başarının kilidi açılırken, 595 milyon Gamescore elde edildi. Oyuncular konsol için yaklaşık 83 milyon saat zaman harcadı. Oyun içi 1 milyon alışveriş yapıldı.





Hem Microsoft, hem de Amazon ve Gamestop gibi büyük perakende zincirleri Xbox One konsoluna olan ilgiden oldukça memnun olduklarını duyurdular.





PS4 ve Xbox One modellerinin satış rakamları arasında henüz büyük bir fark oluşmuş değil. Ancak Xbox One halen 13 ülke pazarında satışına devam ederken, PS4 ise 30 rakamını geçmiş durumda. Bu bakımdan Xbox One modelinin biraz daha fazla ilgi gördüğü söylenebilir.