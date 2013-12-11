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Xbox One 18 günde 2 milyon adetten fazla sattı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xbox One 18 günde 2 milyon adetten fazla sattı

PS4 ile Xbox One konsolları arasında başlayan satış rakamı rekabeti tüm hızıyla devam ediyor. İlk 15 günde 2.1 milyon adet satış yapan PS4'ten sonra Xbox One da ilk 18 günde 2 milyon satış yaptığını duyurdu. 

Bu rakamla günde 111.111 adet Xbox One satılmış oldu. Amazon üzerinde ise dakikada 1000 adet Xbox One satıldı. Satışa çıktığından bu yana 39 milyon başarının kilidi açılırken, 595 milyon Gamescore elde edildi. Oyuncular konsol için yaklaşık 83 milyon saat zaman harcadı. Oyun içi 1 milyon alışveriş yapıldı.

Hem Microsoft, hem de Amazon ve Gamestop gibi büyük perakende zincirleri Xbox One konsoluna olan ilgiden oldukça memnun olduklarını duyurdular.

PS4 ve Xbox One modellerinin satış rakamları arasında henüz büyük bir fark oluşmuş değil. Ancak Xbox One halen 13 ülke pazarında satışına devam ederken, PS4 ise 30 rakamını geçmiş durumda. Bu bakımdan Xbox One modelinin biraz daha fazla ilgi gördüğü söylenebilir. 

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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
Emin değilim ama yüksek oyun performansı için PS4, oyunun çözünürlüğünü dert etmeyen ve yanında başka şeyler de bekleyenler için Xbox One. Doğru muyum?
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thinkwithbrain 5 yıl
İddia ediyorum Xbox ülkemize Ps gibi seneler öncesinden sunulsaydı ve Sony gibi destek verseydi, bugün kimse ne Xbox One'ın ekran çözünürlüğünün düşük olmasını umursardı, ne de daha pahalı olmasını. Bizim milletimiz gösterişi sever abi. En çok özellik hangisindeyse onu alır. İnciği boncuğu ne kadar çoksa o kadar iyidir. O özelliği ömründe bir kere bile kullanmasa dahi alır.
Ps4 = Oyun
Xbox One = Oyun + TV + İnternet + Medya Oynatıcı
Şimdi bana "TV hariç gerisi Ps4'te de var" demeyin! PS Oyun dışında hiçbir işe yaramaz.
Bir kere xbox'un ekranına baktığında sadece oyun odaklı bişi olmadığını görüyosun. PS'in öyle bi derdi yok ki. Onu alan zaten oyun için alıyor. Ama biri çıkıp PS oyundan başka bi işe yaramaz dendiğinde, adam hemen zıplıyo "olur mu ya o da oynatıyo filmleri o da giriyo internete onun da knecti var.." ooo saydırıyo. Yahu Sony bilmiyo mu kendi ürününde bu özelliklerin olduğunu, sen bi dur ne atlıyon Sony'nin kendisi bile çok fazla üstünde durmuyo oyun dışında ürününün, sana ne oluyo. Sony'nin bence oyun dışında iddiası yok. Olmasın da zaten.
Ha bi de şu konu var; Xbox'un çoğu özelliği ülkemizde destek vermiyor. Gerçi PS kullanıcıları da 1 mbs upload ile nasıl bi canlı yayın yapar bilinmez. Ama zaten o da Ps kullanıcıları için sorun değil sen zaten onu oyun için aldın :)
Güzel ülkem sony'i zengin eder ki zaten tek başına. Her mahallede bi PS cafe, her cafe de en az 10 konsol desek ohoo Allah bereket versin. Sonra PS milyonlar sattı. Satar tabi. Türkiye'de xbox cafe sayısı elin parmaklarını geçmez herhalde. Bu güne kadar Ankara'da sadece 1 tane gördüm.
Microsoft her ülkeye zamanında sevkiyatını yaparsa desteğini verirse Xbox One götürür.
İddia ediyorum Xbox ülkemize Ps gibi seneler öncesinden sunulsaydı ve Sony gibi destek verseydi, bugün kimse ne Xbox One'ın ekran çözünürlüğünün düşük olmasını ...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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Edward Blackbeard Teach 5 yıl
klasik donanımhaber, kaynak vermeden haber yapıyor. en iyisi ben vereyim kaynağı majornelson.com bu adam MS nin önde gelenlerinden biri ve tabi ki konsolun karizması çizilmesin diye yüksek rakam verecek. vgzchart veya başka bir sitenin satış rakamlarını açıklamasını bekleyin.

ayrıca şuan amerika da ps4 neredeyse stoklarda yok ve 2 milyonun üzerinde ps4 bekleyen adam var.

kaynak: vg247.com/...

google çeviri ile haber yapmak yerine araştırarak gerçek haber yapıyor olsaydınız bunları bilirdiniz sevgili dh yazarları. madem bir bilginiz yok bari a konsolu b konsolundan daha popüler gibi iddaalı bir açıklama yapmayın.
klasik donanımhaber, kaynak vermeden haber yapıyor. en iyisi ben vereyim kaynağı majornelson.com bu adam MS nin önde gelenlerinden biri ve tabi ki konsolun kar...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
Xbox buraya tee ne zaman gelir kimbilir servislerde yalnızca İngilizceye acık açıkçası miicrosoft kendii elleriyle ülkemizi sonye itti
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DaRKFoRCeS 5 yıl
kimin ne kadar sattığından çok fiyatı ve performansı önemli tabi altyapıda büyük rol oynuyor ayrıca
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EvoRoncatto 5 yıl
Bunlar oyun konsolları. Oyun dışındaki faktörler dışındakiler cihaz alacak adam gelip 500 euro verip bu "oyun" konsollarından almaz . Daha doğrusu görüldüğü gibi alan kişi sayısı bu konsolun amacını bilip alıyor satış rakamlarından anlayabiliyoruz.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Xbox360 zamanında fiyatta rekabetçi bir yol izlemedi, her zaman fiyatı şişiren taraf oldu, kendi müşterilerini çok müşkül durumlarda bıraktı, bunlar olurken bir sonraki nesilde beyaz sayfa açabileceğini sandı ama kazın ayağı öyle değil, 3 kırmızı deyince sesi düğümlenip gözü dolan insan var.PS ve Wii için bu tarz kötü geçmiş olmadığı gibi insanların tatlı hatıraları var.
ABD müşterileri xbox'dan memnundur, onlara bedava xbox360 bile dağıttılar, çoğunun evinde biri kırık 2 tane x360 vardı ve o sayede ABD satış rakamları yüksekmiş gibi göründü.
Benim kanaatim Ms kendi müşterisiyle barışmanın bir yolunu bulmalı.Yoksa uzun vadede ABD'nin dışında marka sorunları yaşayacaktır.
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abdulmusavvir 5 yıl
Ülke sayısı üzerinden sonuç çıkarmak ta garabettir, Rusya,Türkiye,Çin falanda ülke, Yalova kadar küçük Belarus'da ülke. Haber ps4-xo falan ne dediği önemli değil aslında, iskelette sıkıntı var.
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MetalWave 5 yıl
kimse haberi tam okumuyorki. harbi ps4 fanatikliği var. ps4 30 ülkede 15 günde demiş xbox one içinde 13 ülkede 18 günde demiş. şu cümleyi anlayamayanlar yada anlamak istemeyenler var.
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Illustrious. 5 yıl MetalWave
MetalWave

harbi ps4 fanatikliği var. şu cümleyi anlayamayanlar yada anlamak istemeyenler var.

Evet var anlıyoruz seni.

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İşte bende diyorum ki, o fanatizmin kralı tüm DÜNYADA var. Buradan çıkan sonuç, haber çöp, Xbox çöp oğlu çöpp.

Sonuç olarak,

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cencel 5 yıl
Günde 111.111 adet Xbox One satılıyor, Amazon ise dakikada 1000 adet Xbox One satıymuş.
Yani Amazon saatte 60.000, günde ise 1.440.000 adet Xbox One satıyor!
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hacı.basat 5 yıl
Varsayım, muğlak ifadeler vs vs, konu xbox1 olunca DH tuhaf haberler yapıyor. VGchartz'a göra PS4 açık ara önde, WiiU önce satışa başladığı için hepsinden önde, geçen nesilde de Wii 100m, en yakın rakipi ps3 80m sattı.
Yakışıksız arkadaşlar, lütfen artık anlayın biraz.
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Edward Blackbeard Teach 5 yıl
milletimize koyun dediğimiz zaman kızıyorsunuz ama arkadaş adamlar gelmiş xboxın %99 ihtimalle hiçbir zaman kullanamayacakları medya özelliklerini savunuyorlar... e yuh be kardeşim bu kadar da olmaz.


AYRICA ps4 xboxın sağladığı tüm medya özelliklerini sağlıyor, fakat xbox gibi bunu saatlerce anlatmak yerine oyunlara konsantre olup medya özelliklerini kısa geçtiler.
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Gordon Gekko 5 yıl
Şahsi düşüncem xbox'ın genel toplamda asla ps'e kafa tutamayacağıdır. Amerikada önde bitirir de, genelde harcanır.
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Ülkemiz açısından bakalım. PS4 1299 lira. sanalpazar.com/...
Xbox One 499$ amazon.com/...
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2wicky 5 yıl
ps4 15 günde 2.1 M
xbox 18 günde 2 M satmış deyip sonra xbox daha önde demek matematik bilmemek mi oluyor acaba?
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