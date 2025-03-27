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    PS Plus abonelerine Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

    Playstation kullanıcılarına sunulan abonelik servisi Playstation Plus'ın Nisan ayındaki ücretsiz oyunları belli oldu. İşte PS Plus abonelerine Nisan ayında sunulacak ücretsiz oyunlar...
    PS Plus Nisan 2025 oyunları belli oldu: 3.300 TL değerinde Tam Boyutta Gör
    Sony'nin abonelik hizmeti Playstation Plus, yepyeni oyunlarla genişlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu hizmet, PS Plus Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç farklı katmana ayrıldı ve her ay yeni oyunların eklendiği bir oyun kütüphanesi sunuyor. Son olarak Nisan ayında PlayStation Plus kütüphanesine eklenecek ücretsiz oyunlar belli oldu.

    PS Plus Nisan 2025 oyunları

    Hatırlayanlar olacaktır, Mart ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection dahil 3 yeni oyun eklenmişti.

    Nisan ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre ve Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory olacak. Bu üç oyunun 1 Nisan Salı gününden Mayıs ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 1 Nisan'a kadar Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection'ı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz. 

    • RoboCop: Rogue City | PS5 
    • The Texas Chain Saw Massacre | PS4, PS5
    • Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory | PS4

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. 

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    TheJudgé 14 saat önce

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