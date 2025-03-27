PS Plus abonelerine Nisan ayında verilecek ücretsiz oyunlar belli oldu

PS Plus Nisan 2025 oyunları
Hatırlayanlar olacaktır, Mart ayının başında PS Plus'ın en alt abonelik katmanı olan yani PS Plus Essential katmanına, Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection dahil 3 yeni oyun eklenmişti.
Nisan ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yapımlar ise RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre ve Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory olacak. Bu üç oyunun 1 Nisan Salı gününden Mayıs ayına kadar erişilebilir olacağını hatırlatalım. Ayrıca 1 Nisan'a kadar Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection'ı oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
- RoboCop: Rogue City | PS5
- The Texas Chain Saw Massacre | PS4, PS5
- Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory | PS4
Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu üç oyun yalnızca PS Plus Essential aboneliğini kapsıyor. PS Plus Extra ve Deluxe oyunları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Joe bidenden iyi yürüyo