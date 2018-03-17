Xiaomi Blackshark oyuncu odaklı akıllı telefonu detaylanıyor

Razer’ın rafa kalkmış oyuncu odaklı telefon konseptini yeniden ve daha etkili bir şekilde hayata döndürmesinin ardından yeni bir trend başlayacak gibi görünüyor. Asus’un ROG marka oyuncu odaklı akıllı telefon planlarının yanında Xiaomi de hazırlıklarını sürdürüyor.

Xiaomi BlackShark özellikleri

Xiaomi oyuncu odaklı akıllı telefonu için bir süre önce önemli bir yatırım yaptığı BlackShark firması üzerinden gidiyor. Xiaomi BlackShark olarak testlerde görünen telefonda 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran var. Bu bakımdan 18:9 görüntü oranı ve ince çerçeveli bir ekran tasarımı kuvvetle muhtemel.

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Diğer taraftan telefonda Snapdragon 845 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Yani Xiaomi Mi 7 ve Mi Mix 2S haricinde bir amiral gemisi telefon daha bizi bekliyor. Bu da Xiaomi BlackShark modelinin oldukça büyük önem arz ettiğini gösteriyor.

8GB LPDDR4X RAM ile desteklenen modelde 32GB kapasite görünüyor ancak muhtemelen nihai sürümde 64GB/128GB/256GB şeklinde kapasite seçenekleri yer alacaktır. Diğer taraftan daha akıcı görüntüler sağlayan 120Hz ekran tazeleme hızına yer verileceği ifade ediliyor.

Son olarak modelin uzun oyun sürelerine imza atacak yüksek kapasiteli bir batarya ve üst seviye bir ses yongasına yer vereceği de gelen bilgiler arasında. Kısaca telefon elinden geldiğinde en iyi oyun deneyimini sunmayı amaçlıyor.

Xiaomi BlackShark için şimdilik net bir tarih verilmiyor. Önümüzdeki aylarda Xiaomi Mi Mix 2S ve Mi 7 amiral gemi modelleri piyasaya çıkacağı için Xiaomi BlackShark sonbahar aylarına sarkabilir.





