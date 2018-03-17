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Xiaomi Blackshark oyuncu odaklı akıllı telefonu detaylanıyor

Bu yılın önemli trendlerinden birisi oyuncu odaklı akıllı telefonlar olacak. Asus başta olmak üzere Xiaomi ve diğer bazı Çinli üreticiler önemli yatırımlar yapıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
13,7b
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Razer’ın rafa kalkmış oyuncu odaklı telefon konseptini yeniden ve daha etkili bir şekilde hayata döndürmesinin ardından yeni bir trend başlayacak gibi görünüyor. Asus’un ROG marka oyuncu odaklı akıllı telefon planlarının yanında Xiaomi de hazırlıklarını sürdürüyor.

Xiaomi BlackShark özellikleri

Xiaomi oyuncu odaklı akıllı telefonu için bir süre önce önemli bir yatırım yaptığı BlackShark firması üzerinden gidiyor. Xiaomi BlackShark olarak testlerde görünen telefonda 2160 x 1080 piksel çözünürlüğünde bir ekran var. Bu bakımdan 18:9 görüntü oranı ve ince çerçeveli bir ekran tasarımı kuvvetle muhtemel.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Diğer taraftan telefonda Snapdragon 845 yonga setinin kullanıldığını görüyoruz. Yani Xiaomi Mi 7 ve Mi Mix 2S haricinde bir amiral gemisi telefon daha bizi bekliyor. Bu da Xiaomi BlackShark modelinin oldukça büyük önem arz ettiğini gösteriyor.

8GB LPDDR4X RAM ile desteklenen modelde 32GB kapasite görünüyor ancak muhtemelen nihai sürümde 64GB/128GB/256GB şeklinde kapasite seçenekleri yer alacaktır. Diğer taraftan daha akıcı görüntüler sağlayan 120Hz ekran tazeleme hızına yer verileceği ifade ediliyor.

Son olarak modelin uzun oyun sürelerine imza atacak yüksek kapasiteli bir batarya ve üst seviye bir ses yongasına yer vereceği de gelen bilgiler arasında. Kısaca telefon elinden geldiğinde en iyi oyun deneyimini sunmayı amaçlıyor.

Xiaomi BlackShark için şimdilik net bir tarih verilmiyor. Önümüzdeki aylarda Xiaomi Mi Mix 2S ve Mi 7 amiral gemi modelleri piyasaya çıkacağı için Xiaomi BlackShark sonbahar aylarına sarkabilir.



 

https://www.gizmochina.com/2018/03/16/xiaomi-blackshark-gaming-phone-geekbench-listing-appears-with-sd-845-8-gb-ram/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
A L O N E 1 yıl en beğenilen
Yapıcaksın şu işi 7" ekrana 8gb ram 128-256 hafıza ve 10.000mAh batarya ile, bir de çıtırdan iyi bi soğutma oldu mu tamamdır bu iş. Oyuncu adam ne telefonun şıklığına ne kalınlığına bakar bence kullanış kolaylığı ve amaca hizmet 1.planda olmalı oyuncu telefonlarında.
Yapıcaksın şu işi 7" ekrana 8gb ram 128-256 hafıza ve 10.000mAh batarya ile, bir de çıtırdan iyi bi soğutma oldu mu tamamdır bu iş. Oyuncu adam ne telefonun şık...
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darkhair 1 yıl
Şu işi zamanında Sony yapmaya çalışmıştı “Xperia Play”. Teorikte mükemmelken pratikte çuvallamıştı çünkü o zamanın telefon donanımları internete girmeye bile zor dayanıyordu.
Şimdi ise onun benzerinde bir telefon yapsalar “120hz ekrana bence gerek yok, 60hz herkesi mutlu eder”, saçma sapan RGB, karbon görünüm vs. olaylara gireceklerine adam gibi PS kolu tarzı bir mekanizmayı sürgülü şekilde telefona taksalar, bence bayağı tutulur.
Artık kimse telefonların yavaşlığından şikayetçi değil. Oyun oynayacak adam”kontrol edemiyorum rahat” diyor, müzik dinleyecek adam “ya baslarda bozuyor biraz” diyor, fotoğraf çekecek adam “ya düşük ışıkta kumlanma yapıyor” diyor. Ona göre bir telefon hazırlasalar en azından 1000$ Iphone X’e göre fiyatının hakkını daha fazla verir...
Şu işi zamanında Sony yapmaya çalışmıştı “Xperia Play”. Teorikte mükemmelken pratikte çuvallamıştı çünkü o zamanın telefon donanımları internete girmeye bile z...
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birvarmışbiryokmuş 1 yıl
Bir çok oyun kol desteklemiyor ve dokunmatik ekran üzerinden oynaması zevk vermek yerine işkenceye dönüşüyor
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zero fear 1 yıl
Bomboş bir cihaz. Mobil de oyun oynanmıyor anlayın bunu..
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Tensi 1 yıl
Kimse P2Win oyun oynamak icin o kadar para harcamaz. Gider Switch alir adam.
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hadjimurat 1 yıl
Android tabanında oyun odaklı olması şahsi görüşüm çokta bir şey ifade etmiyor ios taki oyun ve grafik kalitesi android karşısında malasef çok önde tekrar söylüyorum bu benim şahsi görüşüm
1 Yanıt Yanıtla +2
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Fenomenon 1 yıl hadjimurat
hadjimurat
Android tabanında oyun odaklı olması şahsi görüşüm çokta bir şey ifade etmiyor ios taki oyun ve grafik kalitesi android karşısında malasef çok önde tekrar söylüyorum bu benim şahsi görüşüm

Kafan güzel herhalde :)
ios'taki oyunların aynısı android'de de var. Hem de aynı grafik kalitesinde. Hani 5-6 yıl önce olsa anlarım ama şuan oyun aynı.
Ayrıca iphone'ların ekran çözünürlüğü daha düşük, stereo hoparlör yok vs vs
Android'de emulatör yardımıyla birçok klasik oyunu oynama imkanı var.
Yani android oyun anlamında çok daha önde.. iphone'ların hiçbir artısı yok.
2 Yanıt Yanıtla +1
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OverClocK1ng 1 yıl
Bence oyun odaklı telefon olur ama şu özelliklerde olmalı:
Telefonun kendi pili yüksek olmalı. Ayrıca ses sistemi de Razer'ın çıkarttığı oyun telefonu gibi amfili, çift hoparlör ve sesi de yüksek olmalı. Ekran tazeleme hızı Razer Phone gibi 120 Hz seçilebilir olmalı. Ya da oyuna girince kendi kendine 120 ye çıkacak şekilde bir seçenek olsa da iyi olur. Telefonun yanında telefonu üzerine takacağımız ve taktığımız zaman telefonun bataryasını da arttıran bir joystick olmalı. Bu sayede oyun esnasında daha uzun oynanabilmeli.
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darkhair 1 yıl
Şu işi zamanında Sony yapmaya çalışmıştı “Xperia Play”. Teorikte mükemmelken pratikte çuvallamıştı çünkü o zamanın telefon donanımları internete girmeye bile zor dayanıyordu.
Şimdi ise onun benzerinde bir telefon yapsalar “120hz ekrana bence gerek yok, 60hz herkesi mutlu eder”, saçma sapan RGB, karbon görünüm vs. olaylara gireceklerine adam gibi PS kolu tarzı bir mekanizmayı sürgülü şekilde telefona taksalar, bence bayağı tutulur.
Artık kimse telefonların yavaşlığından şikayetçi değil. Oyun oynayacak adam”kontrol edemiyorum rahat” diyor, müzik dinleyecek adam “ya baslarda bozuyor biraz” diyor, fotoğraf çekecek adam “ya düşük ışıkta kumlanma yapıyor” diyor. Ona göre bir telefon hazırlasalar en azından 1000$ Iphone X’e göre fiyatının hakkını daha fazla verir...
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Fashionality 1 yıl
Simdi oyuncu laptoplari ust seviye oyunlari calistiracak, sorunsuz bir oyun deneyimi icin ust seviye donanim iceren, yazilim anlaminda da ozellestirilmis cihazlar. Oynadiginiz oyunlar ise gercekten kaliteli ve ozel indirimler haric minimum 25 dolar gibi bir fiyat odeyip aldiginiz, genellikle oyun ici satin alim gibi zorunluluklari, oyun ici bekleme sureleri ya da reklam gosterme gibi sacmaliklari olmayan oyunlar... simdi mobil oyun denilen seyde ya ciddi paralar dokup altin, elmas vb. seylerden alacaksin ki oyundan zevk alasin, ya da reklamlarla ugrasacaksin... hani bir kere para odeyip oyunu satin almis olsan ve ozgurce oynayabilsen PSP, PS Vita ya da Nintendo 3DS gibi cihazlarla kiyaslama yapilabilir ama su an mobil oyunlar icerisinde bir kere odeme yapip, oyun ici satin alima gerek duymadan ozgurce oynayabilecegin cok az yapim var... bunun disinda bir cok oyun surekli bir internet baglantisina ihtiyac duydugu icin metro ya da kirsal alanlar gibi cekim gucunun dusuk oldugu yerlerde oynanmiyor... bu yuzden sadece mobil oyunlar icin bu tip bir cihaza yuksek meblalar dokmek bence cok sacma...
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obsesoz 1 yıl
Baktılar oyuncu laptopları ekmek peynir, yaparlar tabi.. Her şeyin oyuncusu var.. Bu tüketim olayı çılgın bişey hepimizi yutuyor.
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smart1978 1 yıl
PS Vita gibi olsa mantikli ...
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esmerbuyucu 1 yıl
Ekranı 120 hz koy, bataryayı biraz fazla koyup kütük gibi telefon yap, kamerayı da masraftan kaçınmak için patates gibi yap; oyuncu telefonu oluveriyor otomatik.
Hadi Razer, Asus kendi yarattığı oyuncu markalarına güvenip RGB ışıklandırmalarla -kaktıracağını- sattıracağını düşünüyor olabilir de sen zaten amiral gemisi üretiyorsun. İlla her şeye burnunu sokacaklar Çinli değiller mi hepsi taklitçi zihniyet
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