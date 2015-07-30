Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi 4 Windows 10'a hazır

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
16
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aylar önce Xiaomi ve Microsoft'un yaptığı işbirliği neticesinde belirli Xiaomi Mi4 modellerinin Windows 10 mobil beta sürümünü yükleyebilmesine olanak tanınmıştı. Windows 10 mobil sürümü için Kasım ayları konuşulsa da Xiaomi Mi4 modeli sürümü denemeye başlayacak. 

Microsoft başkan yardımcısı Joe Belfiore, önümüzdeki haftalarda seçilmiş Xiaomi Mi4 modellerine Windows 10 mobil için Insider programını başlatacaklarını açıkladı. Belfiore 10240 yapısını çalıştıran bir Xiaomi Mi4 modelini göstermeyi de ihmal etmedi. 

Windows 10 mobil Insider programının kesin olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak görseller nedeniyle çok da fazla beklenmeyeceği sanılıyor. Belfiore daha fazla cihazın programa katılabileceğini ifade etmişti. Xiaomi Mi4 ile başarı elde edilirse muhtemelen başka Android cihazlarına da Insider programı sunulacak. 

Xiaomi Mi4 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 3080mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellilkler bulunuyordu. Resmi olmasa da Xiaomi Mi4 akıllı telefonu Windows 10 mobil sürümündeki ilk ve en güçlü model olma ünvanına sahip olacak.  

http://wmpoweruser.com/xiaomi-smartphone-owners-will-soon-be-able-to-run-windows-10-mobile-in-china/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmet4428 4 yıl
Windows 10 mobilde çok popüler olacağa benziyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 4 yıl en beğenilen
Yalnız standart lumia tasarımı dışında bir telefonda o arayüz cidden değişik duruyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1BilimAdamı 4 yıl
Normal mi4ün üstüne w10 arayüzü yapsınlar daha iyi


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradivardi 4 yıl
İnsider programından windows 10 phone indirdim (Lumia 1520 ). Epey sorunlu. İndirmeyin! Wifi bağlanmıyor. Arayuzde sorunlar var. Bazı programlar desteklenmiyor. Şarj daha hızlı boşalıyor .Herşey oturduğunda 8.1 e gore epey iyi olacak gibi gorunuyor ama android ve ios un hala gerisinde olacağıda çok açık.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-BE73ABCD2 4 yıl stradivardi
stradivardi
İnsider programından windows 10 phone indirdim (Lumia 1520 ). Epey sorunlu. İndirmeyin! Wifi bağlanmıyor. Arayuzde sorunlar var. Bazı programlar desteklenmiyor. Şarj daha hızlı boşalıyor .Herşey oturduğunda 8.1 e gore epey iyi olacak gibi gorunuyor ama android ve ios un hala gerisinde olacağıda çok açık.

Doğru söze ne denir , şuan kullandığım windows 10 mobile bu haliyle gelecek vaad etmiyor. Sadece eksiklerini kapatmış ama diğer platfomların üstüne çıkamamış. Yinede bunada şükür en azından günlük hayatta iş görecek hale bürünmüş. 8 ve 8.1 zamanında hesap makinesinde bozma işletim sistemiydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
PHQ2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VatandA.Ş. 4 yıl
Meizu MX4'e beklerdim aslında gerek Meizu'nun Nokia ile olan ilişkisi gerekse de Ubuntu gibi farklı işletim sistemlerini hali hazırda barındırması sebebiyle. Umarım Meizu MX4'üde programa dahil ederlerde bizde kullanma şansı yakalarız :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx3169 4 yıl
Diğer SD801 işlemcili cihazlarada kolayca port edilebilir diye düşünüyorum.En azından Editörler teknoloji siteleri rahatlıkla Android/Windows kıyaslamasına(Performans/Batarya/Stabilite) gidebilirler çünkü cihaz aynı.Kimseninde karnından konuşmasına gerek kalmaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 yıl
Asıl bomba x86 işlemxilerle x86 masaüstü uygylamalsr çalışınca olacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 4 yıl
insider olarak başladım bugün. Yapı 10166 fast ring henüz. 10240'a kadar ançok gelişme olacak sanırım. W10 evet yıllardır kullandığımız android gibi hemen alışılmıyor ama güzel gibi yav. Sevmedim desem yalan olur. (Bu arada az evvel buraya yazarken bir bug tespit ettim)
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
grandcross 4 yıl simbolmina
simbolmina
insider olarak başladım bugün. Yapı 10166 fast ring henüz. 10240'a kadar ançok gelişme olacak sanırım. W10 evet yıllardır kullandığımız android gibi hemen alışılmıyor ama güzel gibi yav. Sevmedim desem yalan olur. (Bu arada az evvel buraya yazarken bir bug tespit ettim)

Şu anki yapı 10166 ve sonraki yapı 10240 olacak. 10166 da biraz saçma hatalar olsada 10240 da düzeleceğine inanıyorum. Ve dediklerine göre yakında dağıtıma başlayacaklarmış. Sanırım haftaya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
58zara 4 yıl
telefonu Türkiye den alabileceğimiz bir yer var mı acaba bildiğiniz? Bayadır araştırıyorum bu telefonu baya hoşuma gitti de ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Angel of the Lord 4 yıl en beğenilen
Yalnız standart lumia tasarımı dışında bir telefonda o arayüz cidden değişik duruyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgatelli 4 yıl
Şu an twitter'dan yazıyor Microsoft başkan yardımcısı Joe Belfiore,
Xiaomi ile continuum 'u test ediyorlarmış,qualcomm işlemcileri deniyorlarmış, ek bir aygıt gerekmeden bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz, ancak güçlü ve yeni telefonlarda çalışacakmış, belki kablosuz belki kablolu olacakmış,çok az kaldı diyor,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3357 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, xiaomi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Bilişim Hukuku - Korsan Yazılım Kullanımı ve Telif hakkı İhlalleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim