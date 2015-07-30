Xiaomi Mi 4 Windows 10'a hazır

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Aylar önce Xiaomi ve Microsoft'un yaptığı işbirliği neticesinde belirli Xiaomi Mi4 modellerinin Windows 10 mobil beta sürümünü yükleyebilmesine olanak tanınmıştı. Windows 10 mobil sürümü için Kasım ayları konuşulsa da Xiaomi Mi4 modeli sürümü denemeye başlayacak.
Microsoft başkan yardımcısı Joe Belfiore, önümüzdeki haftalarda seçilmiş Xiaomi Mi4 modellerine Windows 10 mobil için Insider programını başlatacaklarını açıkladı. Belfiore 10240 yapısını çalıştıran bir Xiaomi Mi4 modelini göstermeyi de ihmal etmedi.
Windows 10 mobil Insider programının kesin olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak görseller nedeniyle çok da fazla beklenmeyeceği sanılıyor. Belfiore daha fazla cihazın programa katılabileceğini ifade etmişti. Xiaomi Mi4 ile başarı elde edilirse muhtemelen başka Android cihazlarına da Insider programı sunulacak.
Xiaomi Mi4 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 3080mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellilkler bulunuyordu. Resmi olmasa da Xiaomi Mi4 akıllı telefonu Windows 10 mobil sürümündeki ilk ve en güçlü model olma ünvanına sahip olacak.
http://wmpoweruser.com/xiaomi-smartphone-owners-will-soon-be-able-to-run-windows-10-mobile-in-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Doğru söze ne denir , şuan kullandığım windows 10 mobile bu haliyle gelecek vaad etmiyor. Sadece eksiklerini kapatmış ama diğer platfomların üstüne çıkamamış. Yinede bunada şükür en azından günlük hayatta iş görecek hale bürünmüş. 8 ve 8.1 zamanında hesap makinesinde bozma işletim sistemiydi
Şu anki yapı 10166 ve sonraki yapı 10240 olacak. 10166 da biraz saçma hatalar olsada 10240 da düzeleceğine inanıyorum. Ve dediklerine göre yakında dağıtıma başlayacaklarmış. Sanırım haftaya
Xiaomi ile continuum 'u test ediyorlarmış,qualcomm işlemcileri deniyorlarmış, ek bir aygıt gerekmeden bilgisayarınıza bağlayabiliyorsunuz, ancak güçlü ve yeni telefonlarda çalışacakmış, belki kablosuz belki kablolu olacakmış,çok az kaldı diyor,
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