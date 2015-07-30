Xiaomi Mi 4 Windows 10'a hazır

Aylar önce Xiaomi ve Microsoft'un yaptığı işbirliği neticesinde belirli Xiaomi Mi4 modellerinin Windows 10 mobil beta sürümünü yükleyebilmesine olanak tanınmıştı. Windows 10 mobil sürümü için Kasım ayları konuşulsa da Xiaomi Mi4 modeli sürümü denemeye başlayacak.





Microsoft başkan yardımcısı Joe Belfiore, önümüzdeki haftalarda seçilmiş Xiaomi Mi4 modellerine Windows 10 mobil için Insider programını başlatacaklarını açıkladı. Belfiore 10240 yapısını çalıştıran bir Xiaomi Mi4 modelini göstermeyi de ihmal etmedi.





Windows 10 mobil Insider programının kesin olarak ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak görseller nedeniyle çok da fazla beklenmeyeceği sanılıyor. Belfiore daha fazla cihazın programa katılabileceğini ifade etmişti. Xiaomi Mi4 ile başarı elde edilirse muhtemelen başka Android cihazlarına da Insider programı sunulacak.





Xiaomi Mi4 modelinde 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 801 yongaseti, 3GB RAM, 3080mAh gücünde batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera şeklinde özellilkler bulunuyordu. Resmi olmasa da Xiaomi Mi4 akıllı telefonu Windows 10 mobil sürümündeki ilk ve en güçlü model olma ünvanına sahip olacak.

http://wmpoweruser.com/xiaomi-smartphone-owners-will-soon-be-able-to-run-windows-10-mobile-in-china/