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    2024'te akıllı telefon satışları arttı: İşte en çok satan markalar

    Küresel akıllı telefon pazarı 2024 yılında toparlandı ve 2023'e göre %4'lük bir büyüme kaydetti. Samsung zirvedeki yerini korudu. İşte satış rakamları...       
    2024'te akıllı telefon satışları arttı: Samsung zirvede Tam Boyutta Gör
    İki yıl üst üste düşüşün ardından, küresel akıllı telefon pazarı 2024 yılında toparlandı ve 2023'e göre %4'lük bir büyüme kaydetti. Counterpoint, dünya çapındaki ekonomik baskının yumuşamasının ve yapay zeka destekli özellikli telefonların 2024'teki büyümenin ana fakörleri olduğunu söylüyor.

    Samsung zirvedeki yerini korudu

    Markalara baktığımızda, Samsung'un %19 pazar payıyla yüne zirvede yer aldığını görüyoruz. Ancak satışlar %1 artsa da Güney Koreli devin pazar payındaki azalma devam ediyor. Apple, %18 pazar payıyla Samsung'un hemen arkasında yer alıyor. iPhone 16 serisinin beklenenden düşük talep görmesi, Apple'ın satışlarının %2 düşmesine neden oldu. Ancak 16 Pro ve 16 Pro Max modellerine olan talep şirketin gelirlerine olumlu yansımaya devam ediyor.

    Genel olarak premium modellere olan ilginin artmaya devam etmesiyle ortalama satış fiyatlarında artış gerçekleştiği belirtiliyor. 1000 dolar üzeri telefonların Aralık ayında en çok büyüme kaydeden segment olduğu bildiriliyor.

    Diğer üreticilere baktığımızda, Xiaomi'nin yükselişine devam ettiğini görüyoruz. Satışlarını %12 arttıran Xiaomi, pazar payını %14'e yükseltmeyi başardı. Diğer iki Çinli üretici Oppo ve Vivo ise %8'er payla 4. ve 5. sırada yer aldı.

    2024'te gerçekleşen rakamlar iyimser olsa da, analistler 2025'te tam bir toparlanma olması konusunda şüphe duyuyor. Dolayısıyla pandemi öncesi satış rakamlarına ulaşılması mümkün görünmüyor. 

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    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 26 dakika önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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    aradığınız numara meşgul veya ulaşılamıyor sakalım çıkmıyor 195 55 r16 yerine 205 55 r16 okula gitmemek için yapılması gerekenler valvoline 5w30 yorum

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