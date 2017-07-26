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Xiaomi Mi 6 tadında Mi 5X duyuruldu

Eğer Xiaomi Mi 6 amiral gemisinin kamerası sizi cezbettiyse Xiaomi Mi 5X de aynı etkiyi yapacak. Sınıfında en iyi kamera deneyimi sunan akıllı telefon resmiyet kazandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
9,6b
1
32
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çok sevilen grafik tabanlı kullanıcı arayüzü MIUI 9’u lanse eden Xiaomi, beraberinde ilk taşıyıcı akıllı telefon olacak Mi 5X’i de duyurdu. Mi 5X modeli giriş seviyesine yakın bir konumda ancak kamerası sınıfının en iyisi olma iddiasında.

Sınıfında ilk

Mi 5X modelinin en ilgi çeken tarafı kamerası. Xiaomi Mi 6 modelinde de kullanılan OmniVision imzalı 12MP çözünürlüğünde RGB ve yine 12MP çözünürlüğünde telefoto sensör bu modelde de yer almış. Böylece optik yakınlaştırma özelliğini giriş seviyesi sınıfa sunan ilk model de Mi 5X oluyor.

Alıştığımız metal Xiaomi tasarımını aynen yansıtan akıllı telefonda 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinin yer aldığı Snapdragon 625 yonga seti enerji verimliliğine önemli bir katkı yapıyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi’den akıllı hoparlör sürprizi"

7.3mm kalınlığa sahip akıllı telefonda ses kalitesi de üst seviyede. Bağımsız bir amplifikatörün yanında DHS ses kalibrasyon teknolojisi de en iyi kaliteyi amaçlıyor. Telefona 3050mAh kapasiteli bir batarya enerji sağlıyor. Android 7.0 üzerinde MIUI 9 arayüzünü çalıştıran telefon 220$ fiyat etiketi ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. 

 

http://www.xiaomitoday.com/xiaomi-mi5x-officially-launched/ Yorum Yaz
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izmirliyim_89 2 yıl en beğenilen karahuso
karahuso
vestel varken bu çöp..

Arkadaş vestel nedir ya telefonları dökülüyo sen git vestel kullan teknoloji den anlamadığın belli .bi tane vestel göster bakalım şu özellik ve fiyatta olan
karahusovestel varken bu çöp..Arkadaş vestel nedir ya telefonları dökülüyo sen git vestel kullan teknoloji den anlamadığın belli...
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1 Avatar
dublex06 1 yıl
arkadaşlar bilen varmı acaba bu xaomi mi5x imei değiştirme yapılıuyormu ?
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micro77 2 yıl
evet sahıbınden de var
sahibinden.com/...
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micro77 2 yıl

Önemli duyuru:
Mi5x fake global rom yüklenen cihazlari almayin ...Brick olma ihtimali çok yüksek...Çünkü henüz global rom çıkmadı ve yuklenen rom başka cihazlardan modifiye edilmiş sorunlu rom...
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simaros 2 yıl micro77
Türkiye'de satış başladı mı hocam
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mcrew 2 yıl
gençler çinden bir arkadaşıma getirttireceğim babam için
800 lira gibi bir fiyata
sizce değer mi babam biraz hor kullanır telefonu sağlam bir kapak ve kırılmaz cam da almam gerekecek sanırım, ikinci olarak bunu kayıt ettirmeden kullanabilir miyiz

babamın eski telefonunun imei sini buna atsak olur mu kimse anlar mı
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Lincoln Burrows. 2 yıl
Ne kadara satılir acaba
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dexterr 2 yıl
Ön kamera nasıl
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xxsavasxx2 2 yıl
Sd 625 yerine 650 veya 652 felan koyar insan olmamış.
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01halil 2 yıl
Snapdragon 660 beklerken biraz hayal kırıklığı oldu ayrıca pil de çok düşük
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OverClocK1ng 2 yıl
İşlemci orta segment olsa da, fiyat harika. Kamera harika, ses harika, pil de harika, incelik de iyi. Daha ne olsun. Xiaomi yine yapmış..
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ozgurs59 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
İşlemci orta segment olsa da, fiyat harika. Kamera harika, ses harika, pil de harika, incelik de iyi. Daha ne olsun. Xiaomi yine yapmış..

Fiyat belli mi hocam ?
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