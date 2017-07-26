Xiaomi Mi 6 tadında Mi 5X duyuruldu

Çok sevilen grafik tabanlı kullanıcı arayüzü MIUI 9’u lanse eden Xiaomi, beraberinde ilk taşıyıcı akıllı telefon olacak Mi 5X’i de duyurdu. Mi 5X modeli giriş seviyesine yakın bir konumda ancak kamerası sınıfının en iyisi olma iddiasında.

Sınıfında ilk

Mi 5X modelinin en ilgi çeken tarafı kamerası. Xiaomi Mi 6 modelinde de kullanılan OmniVision imzalı 12MP çözünürlüğünde RGB ve yine 12MP çözünürlüğünde telefoto sensör bu modelde de yer almış. Böylece optik yakınlaştırma özelliğini giriş seviyesi sınıfa sunan ilk model de Mi 5X oluyor.

Alıştığımız metal Xiaomi tasarımını aynen yansıtan akıllı telefonda 5.5 inçlik Full HD IPS ekran yer alıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinin yer aldığı Snapdragon 625 yonga seti enerji verimliliğine önemli bir katkı yapıyor. Sistem 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

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7.3mm kalınlığa sahip akıllı telefonda ses kalitesi de üst seviyede. Bağımsız bir amplifikatörün yanında DHS ses kalibrasyon teknolojisi de en iyi kaliteyi amaçlıyor. Telefona 3050mAh kapasiteli bir batarya enerji sağlıyor. Android 7.0 üzerinde MIUI 9 arayüzünü çalıştıran telefon 220$ fiyat etiketi ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.