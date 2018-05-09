Xiaomi Mi 7 kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 7, tanıtımına az bir süre kala kameralara yakalandı. Yayınlanan görüntüler Xiaomi Mi 7 hakkındaki pek çok söylentiyi yalanlıyor.

Kalın çentik ve klasik parmak izi okuyucu

Çin’in sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan görsellere göre Xiaomi Mi 7, iPhone X’daki gibi büyük bir çentik ve dikey kamera dizilimi sahip olduğunu görüyoruz. Büyük çentik, telefonun donanımsal yüz tanıma sistemine sahip olacağını doğrular nitelikte.

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Solda Mi 7, sağda Mi Mix 2s Solda Mi 7, sağda Mi Mix 2s

Xiaomi Mi 7 hakkındaki pek çok söylentide ekrandan parmak okuma teknolojisine sahip olacağı belirtiliyordu. Weibo’daki görsele göre Mi 7’nin ekranında değil arka yüzeyinde parmak izi okuyucu bulunacak. Mi 7'nin kalın bir çentik ve sıradan bir parmak izi okuyucu ile gelmesi, pek çok bekleyeni üzecek.





Xiaomi Mi 7, Snapdragon 845’ten güç alacak. Fotoğrafı çekilen versiyonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Mi Mix 2s modelinde 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model seçeneği bulunuyordu. Mi 7’de de bu varyasyona yer verilmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi 7’nin tanıtım tarihi resmi olarak açıklanmadı. Sızdırılan basın davetiyelerine göre 23 Mayıs’ta tanıtımın yapılması bekleniyor.

https://www.weibo.com/2030935042/GfOwNCpm9