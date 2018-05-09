Xiaomi Mi 7 kanlı canlı görüntülendi

Kalın çentik ve klasik parmak izi okuyucu
Çin’in sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan görsellere göre Xiaomi Mi 7, iPhone X’daki gibi büyük bir çentik ve dikey kamera dizilimi sahip olduğunu görüyoruz. Büyük çentik, telefonun donanımsal yüz tanıma sistemine sahip olacağını doğrular nitelikte.
Solda Mi 7, sağda Mi Mix 2s
Xiaomi Mi 7 hakkındaki pek çok söylentide ekrandan parmak okuma teknolojisine sahip olacağı belirtiliyordu. Weibo’daki görsele göre Mi 7’nin ekranında değil arka yüzeyinde parmak izi okuyucu bulunacak. Mi 7'nin kalın bir çentik ve sıradan bir parmak izi okuyucu ile gelmesi, pek çok bekleyeni üzecek.
Xiaomi Mi 7, Snapdragon 845’ten güç alacak. Fotoğrafı çekilen versiyonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Mi Mix 2s modelinde 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model seçeneği bulunuyordu. Mi 7’de de bu varyasyona yer verilmesi bekleniyor.
Xiaomi Mi 7’nin tanıtım tarihi resmi olarak açıklanmadı. Sızdırılan basın davetiyelerine göre 23 Mayıs’ta tanıtımın yapılması bekleniyor.
https://www.weibo.com/2030935042/GfOwNCpm9 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O çöpmüş bu mükemmelmiş yarışı bizi nereye götürür bilemem. Ama çenemizi ( Parmakları) yorduğu kesin.
Batarya performansını çözemeyip, 5000 TL'ye satılan, Üstün kamera özelliği denilipte milleti 1500 TL'lik telefonlar yanında komik düşüren,
Güvenlikten bahsedip, Milyonlarca kişinin bilgisini çaldıran( Icloud) Bir cihazı göklere çıkarmak sadece Ego tatminidir, Kişi Verdiği parayı anca o şekilde hazmedebilir.
Herkesin istediğini alabilecek gücü var arkadaşlar ( Asgari ücretli bir kardeşimiz gidip faturaya ek istediğini alıyor ) Ama kimin neye ihtiyacı var, kendisine ne yeter onu bilmesi lazım.
Hiçbiri babamın firması değil, 1500'e aldığım cihaz, Bataryada beni yarı yolda bırakmayıp, Fotoğrafıda tatminkar düzeyde çekiyorsa fazlasına neden para vereyim? Kime neyi ispatlayacağım? Benim ihtiyacımı karşılayan bu, Bir başkasının ihtiyacı farklıdır, 5 sene kullanacaktır gider 5000 TL verir.
Cihazlar birbirlerinden esinleniyor, ama sırf bu elektronikte değil Otomotivde de başka şeylerde de aynı. Bırakın cihazları İnsanlar bile birbirine benzemek için neler yapıyor.
Yıllar önce Huawei Mate 1 aldığımda herkes dalga geçiyordu, Şimdi ise gerek tasarım, gerekse donanım olarak Samsung ve Lg'nin ilerisinde. Xiaomi bana göre çok iyi bir firma, Kendine has birçok güzelliği, Uygun maliyetler ile sunuyor. mesela Ufs Depolama, 2500 lük cihazda halen emmc var . Kamera lensleri, Kasa kalitesi, Müzik deneyimi,Çift hat. Bunlar beni cezbediyor ve en önemlisi bu donanımı çok uyguna alabiliyor olmam.Bundan sonrasında ise Şahsi görüşüm yemişim tasarımını
yoksa mi 8 ile mi 7 aynı anda mı tanıtılacak?
Xiaomi telefon alanlar "Bak ben X liraya telefon aldım 5X liralık telefonların yaptığı her şeyi yapabiliyorum, paramı düşünüyorum keh keh." demek için telefon alıyorlar. Sırf ucuz diye de tost makinesi düzeyinde cihazları iPhone ile eş değer görüyorlar. Xiaomi'nin tez zamanda Türkiye'ye gelmesi gerekiyor ki ucuzluğu patlasın, millette şu çöp cihazların fanlığını yapıp komik duruma düşmesin.
Fiziksel olarak iphone benzediğini düşünmüyorum. Ama yazılımı benziyor zaten hoşuma giden tarafıda bu.
İos gerçekten çok güzel bir yazılım. Miui ara yüzüde öyle.
Oğlanda iphone var. Mi 6 yı ilk gördüğünde bu nasıl android dedi. Çok hoşuna gitti onunda.
Belki ios kalitesi sunmuyor ama genelde başarılı.
İos 11, androide geçmemde çok etkendir. Sonunda yazılımı toparlıyorlar ama o süreç son yıllarda çok sorunlu geçmeye başladı. Tam yazılım kendine geliyor hop bu sefer yeni sürüm çıkıyor. Onda da aynı şeyler.
Şu dediğinize tam olarak katılıyorum, evet 5x liralık telefonların yaptığı her şeyi fazlasıyla yapabiliyorum :)
Detaylı incelemede ortaya çıkan bu sonuçlardan sonra iyice soğudum cihazdan, Xiaomi Black Shark'a bakayım dedim, şekli ve özellikleri çok hoşuma gitti fakat Band 20 (800) desteği olmaması ve kamerasında OIS bile olmaması yüzünden soğudum...
Mi 7'yi bekleyeyim dedim o da iPhone X klonu çıktı, iPhone X'un tasarımını beğenmediğimden değil, klon olduğu için laf ediyorum, Xiaomi ya hiçbir telefonun yapamadığı uçuk kaçık özellikleri çok ucuza sunar, ya da bu telefon Çin dışında satamaz...
Bir de dostlar, Oneplus 6'da da çentik var bu arada ama yine de bunun gibi iPhone X'un birebir aynısı çıkmayacaktır.
Acaba Asus Zenfone 5Z'yi mi beklesem, tasarımı, özellikle gümüşü süper duruyor, her özelliğine de iyi çalışmış görünüyor Asus, sadece 3300'lük bataryanın SD 845 + 6.2 inç parlak ekran kombinasyonunda yetersiz kalacağını düşünüyorum.
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