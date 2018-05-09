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Xiaomi Mi 7 kanlı canlı görüntülendi

Xiaomi'nin merakla beklenen amiral gemisi Xiaomi Mi 7 görüntülendi. Çin'in sosyal medyası Weibo'da yayınlanan görsellere göre Mi 7'yi merakla bekleyenler hayal kırıklığı yaşayacak.
1 yıl
19,4b
1
204
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 7, tanıtımına az bir süre kala kameralara yakalandı. Yayınlanan görüntüler Xiaomi Mi 7 hakkındaki pek çok söylentiyi yalanlıyor.

Kalın çentik ve klasik parmak izi okuyucu

Çin’in sosyal medya platformu Weibo'da yayınlanan görsellere göre Xiaomi Mi 7, iPhone X’daki gibi büyük bir çentik ve dikey kamera dizilimi sahip olduğunu görüyoruz. Büyük çentik, telefonun donanımsal yüz tanıma sistemine sahip olacağını doğrular nitelikte.

Xiaomi Mi 7 kanlı canlı görüntülendi
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Solda Mi 7, sağda Mi Mix 2s

Xiaomi Mi 7 hakkındaki pek çok söylentide ekrandan parmak okuma teknolojisine sahip olacağı belirtiliyordu. Weibo’daki görsele göre Mi 7’nin ekranında değil arka yüzeyinde parmak izi okuyucu bulunacak. Mi 7'nin kalın bir çentik ve sıradan bir parmak izi okuyucu ile gelmesi, pek çok bekleyeni üzecek.


Xiaomi Mi 7, Snapdragon 845’ten güç alacak. Fotoğrafı çekilen versiyonda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Mi Mix 2s modelinde 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model seçeneği bulunuyordu. Mi 7’de de bu varyasyona yer verilmesi bekleniyor.

Xiaomi Mi 7’nin tanıtım tarihi resmi olarak açıklanmadı. Sızdırılan basın davetiyelerine göre 23 Mayıs’ta tanıtımın yapılması bekleniyor.



https://www.weibo.com/2030935042/GfOwNCpm9 Yorum Yaz
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mansurmarsak 1 yıl en beğenilen
Xiaomi nin artık şunu anlaması gerek, sen çakma telefon üreten sıradan çinli üretici değilsin apple la rekabet eden zirveye oynayan bir firmasın. Özgün bir şekilde gayet güzel tasarımlar yapabiliyorken apple tasarımını birebir taklit etmen neyin kafasıdır?
Xiaomi nin artık şunu anlaması gerek, sen çakma telefon üreten sıradan çinli üretici değilsin apple la rekabet eden zirveye oynayan bir firmasın. Özgün bir şeki...
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6 Yanıt Yanıtla +237
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Anti Fanboy 1 yıl
Xiaomi fanlarının gözü yaşlı
1 Yanıt Yanıtla +118
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The Balance 1 yıl
Kimse kusura bakmasın fakat bu iPhone X'un sadece ucuz Android versiyonu olacak. Yani iPhone X'u sevip beğenen fakat gücü yetmeyen kişiler alacak. Doğrusu bu kadar iPhone X'a benzeyen bir telefonu kesinlikle almam. Öyle olsa gider iPhone X alırdım. Telefonun her tarafı benziyor.
Kimse kusura bakmasın fakat bu iPhone X'un sadece ucuz Android versiyonu olacak. Yani iPhone X'u sevip beğenen fakat gücü yetmeyen kişiler alacak. Doğrusu bu ka...
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edarguner 1 yıl
Şurda yazılanları gördükçe şaşırıyorum gerçekten.
O çöpmüş bu mükemmelmiş yarışı bizi nereye götürür bilemem. Ama çenemizi ( Parmakları) yorduğu kesin.
Batarya performansını çözemeyip, 5000 TL'ye satılan, Üstün kamera özelliği denilipte milleti 1500 TL'lik telefonlar yanında komik düşüren,
Güvenlikten bahsedip, Milyonlarca kişinin bilgisini çaldıran( Icloud) Bir cihazı göklere çıkarmak sadece Ego tatminidir, Kişi Verdiği parayı anca o şekilde hazmedebilir.
Herkesin istediğini alabilecek gücü var arkadaşlar ( Asgari ücretli bir kardeşimiz gidip faturaya ek istediğini alıyor ) Ama kimin neye ihtiyacı var, kendisine ne yeter onu bilmesi lazım.
Hiçbiri babamın firması değil, 1500'e aldığım cihaz, Bataryada beni yarı yolda bırakmayıp, Fotoğrafıda tatminkar düzeyde çekiyorsa fazlasına neden para vereyim? Kime neyi ispatlayacağım? Benim ihtiyacımı karşılayan bu, Bir başkasının ihtiyacı farklıdır, 5 sene kullanacaktır gider 5000 TL verir.
Cihazlar birbirlerinden esinleniyor, ama sırf bu elektronikte değil Otomotivde de başka şeylerde de aynı. Bırakın cihazları İnsanlar bile birbirine benzemek için neler yapıyor.
Yıllar önce Huawei Mate 1 aldığımda herkes dalga geçiyordu, Şimdi ise gerek tasarım, gerekse donanım olarak Samsung ve Lg'nin ilerisinde. Xiaomi bana göre çok iyi bir firma, Kendine has birçok güzelliği, Uygun maliyetler ile sunuyor. mesela Ufs Depolama, 2500 lük cihazda halen emmc var . Kamera lensleri, Kasa kalitesi, Müzik deneyimi,Çift hat. Bunlar beni cezbediyor ve en önemlisi bu donanımı çok uyguna alabiliyor olmam.Bundan sonrasında ise Şahsi görüşüm yemişim tasarımını

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investing 1 yıl
kanlı canlı görünen telefona ne oldu? mi 8 olarak yer mi değiştirdi?
yoksa mi 8 ile mi 7 aynı anda mı tanıtılacak?
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esmerbuyucu 1 yıl
Başından beri kopya olan bir şirketti, şaşırmadım. Mi Mix'te Sharp Aquos Crystal çakmasıdır. Her neyse.
Xiaomi telefon alanlar "Bak ben X liraya telefon aldım 5X liralık telefonların yaptığı her şeyi yapabiliyorum, paramı düşünüyorum keh keh." demek için telefon alıyorlar. Sırf ucuz diye de tost makinesi düzeyinde cihazları iPhone ile eş değer görüyorlar. Xiaomi'nin tez zamanda Türkiye'ye gelmesi gerekiyor ki ucuzluğu patlasın, millette şu çöp cihazların fanlığını yapıp komik duruma düşmesin.
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astegon 1 yıl esmerbuyucu
Alternatiflerin olması iyidir. iPhone'un en yüksek kar marjlı cihaz olması bilinen bir gerçek. Herkesin de iPhone alacak maddi imkanı yok. Xiaomi'de orta seviyede çok iyi cihazlar çıkartıyor. Çöp felan da değil cihazlar.
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Cemented 1 yıl esmerbuyucu
Ben 5 sene iphone kullandım. 3 ay önce mi6 aldım.
Fiziksel olarak iphone benzediğini düşünmüyorum. Ama yazılımı benziyor zaten hoşuma giden tarafıda bu.
İos gerçekten çok güzel bir yazılım. Miui ara yüzüde öyle.
Oğlanda iphone var. Mi 6 yı ilk gördüğünde bu nasıl android dedi. Çok hoşuna gitti onunda.
Belki ios kalitesi sunmuyor ama genelde başarılı.
İos 11, androide geçmemde çok etkendir. Sonunda yazılımı toparlıyorlar ama o süreç son yıllarda çok sorunlu geçmeye başladı. Tam yazılım kendine geliyor hop bu sefer yeni sürüm çıkıyor. Onda da aynı şeyler.
Şu dediğinize tam olarak katılıyorum, evet 5x liralık telefonların yaptığı her şeyi fazlasıyla yapabiliyorum :)
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Bloodin 1 yıl
Aklımda Mix 2S vardı fakat video çekimi resmen çöp, Çin'e özel çıkan yarısından ucuz Redmi Note 5 (China Version) çok daha kaliteli video çekiyor, ses kaydı da sanki tuşlu telefonların ses kaydı gibi, yarım günü anca çıkaran bataryasını da unutmamak gerek....
Detaylı incelemede ortaya çıkan bu sonuçlardan sonra iyice soğudum cihazdan, Xiaomi Black Shark'a bakayım dedim, şekli ve özellikleri çok hoşuma gitti fakat Band 20 (800) desteği olmaması ve kamerasında OIS bile olmaması yüzünden soğudum...
Mi 7'yi bekleyeyim dedim o da iPhone X klonu çıktı, iPhone X'un tasarımını beğenmediğimden değil, klon olduğu için laf ediyorum, Xiaomi ya hiçbir telefonun yapamadığı uçuk kaçık özellikleri çok ucuza sunar, ya da bu telefon Çin dışında satamaz...
Bir de dostlar, Oneplus 6'da da çentik var bu arada ama yine de bunun gibi iPhone X'un birebir aynısı çıkmayacaktır.
Acaba Asus Zenfone 5Z'yi mi beklesem, tasarımı, özellikle gümüşü süper duruyor, her özelliğine de iyi çalışmış görünüyor Asus, sadece 3300'lük bataryanın SD 845 + 6.2 inç parlak ekran kombinasyonunda yetersiz kalacağını düşünüyorum.
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mesci_663 1 yıl
Bu çakma iPhone X'i alacağıma mix 2s alırım daha iyi. En azından Xiaomiye özgün bir tasarım
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rahzel 1 yıl
dosyalarımda çıkan reklamları kaldırmadığın sürece sen sadece çakma telefon üreten pis çinli bir firmasın dostum
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cıyanogen 1 yıl
Çok kötü olmuş Mi Mix serisinde Apple'ın yapamadığını yapmış iken neden böyle klon tasarımları tercih ediyor anlayamadım.
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Jacques Reverdi 1 yıl
pü allah kahretsin.
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speed001 1 yıl
Simetri hastalığını ilerletir bu çentik.
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bukimyahu 1 yıl
Xiaomi Mi Note 3 kullanıyorum memnunmuyum evet tekrar alsam Xiaomi almak hatta mi7 almak istiyorum desem de yenilik getirmediği için maalesef pas geçebilirim artık bu saatten sonra cep telefonu üreticilerinin teknolojik devrimsel şeyler sunmadığı sürece insanların yeni telefon almaya yönelemeyeceği kanısındayım böyle giderse Xiaomi de LG gibi silinip gider ..
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