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Xiaomi Mi 8X sertifika onayından geçti

Hem genel akıllı telefon pazarına hem de Android One programına sunulacak olan Xiaomi Mi 8X sertifika onayından geçti. Xiaomi Mi 8X özelliklerini haberimizde bulabilirsiniz.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi Mi 6X modelinin devamı olarak hazırlanmasına rağmen bu yıl isim değişikliği nedeniyle Xiaomi Mi 8X şeklinde adlandırılan yeni akıllı telefon sertifika onaylarına başladı.

Xiaomi Mi 8X özellikleri

Xiaomi Mi8 SE modelini temel alacağı belirtilen Xiaomi Mi 8X muhtemelen Mi A3 olarak bir kez de Android One programında boy gösterecek. Telefonun 3 farklı konfigürasyon ile geleceği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Motorola Lapdock geri mi dönüyor?"

Xiaomi Mi 8X modelinde Snapdragon 710 yonga seti, çift arka kamera, ekrana entegre parmak izi okuyucu ve 3100mAh kapasiteli bir batarya olması bekleniyor. Tasarım olarak da Xiaomi Mi 8 ailesi ile radikal bir farklılık yok.

Hem sınıfında hem de Android One programında iddialı bir konuma yerleşecek olan Xiaomi Mi 8X, yine önemli satış rakamlarına ulaşacaktır. Ayrıca Android One programında Xiaomi artık hâkim konuma yerleşecek zira model sayısı dörde çıkmış olacak. Xiaomi Mi 8X en erken yıl sonlarına doğru piyasada olacak.

 

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_8x_passed_3c_certification_shows_three_variants-news-32671.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
10ff 9 ay
Valla artık sadece uzaktan bakabiliriz.
Neyse ki sabah Xiaomi mi mix 2 telefonu 1350 den satın aldım. Artık garanti bitip bozulana kadar kullanmaya devam...
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ylcn123 9 ay
dolar 6.46
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intel7mix 9 ay
Koysanıza 4000 mah pil gıdım gıdım koyuyorsunuz.
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Whippoorwill 9 ay
A2 daha gelmedi buralara.
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simbolmina 9 ay
Dolar 6 lira.
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