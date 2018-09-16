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Xiaomi Mi 8'in çok tartışılacak Xiaomi Türkiye fiyatı belli oldu!

Türkiyedeki ilk Xiaomi Mi Shop açılışı bugün gerçekleşti. Açılış ile birlikte Xiaomi Mi 8 ve Xiaomi Mi Mix 2S Türkiye fiyatları açıklandı. Telefonun fiyatı, beklentilerin epey üzerinde.
8 ay
48,3b
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396
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Xiaomi’nin ülkemizdeki ilk fiziksel Mi Shop mağazası, Evofone distribütörü aracılığıyla bugün açıldı. Mi Shop’un açılışının ardından Xiaomi Mi 8’in Türkiye fiyatı duyuruldu. Xiaomi Mi 8’in Türkiye fiyatı çok tartışılacak.

Xiaomi Mi 8 128 GB: 5399 TL

Xiaomi Mi 8 128 GB, Xiaomi Türkiye garantisiyle 5399 TL’ye satılacak. Bu fiyat epey pahalı. Xiaomi Mi 8’in yola çıkış amacı, günümüz amiral gemi telefonlarından daha uygun fiyata satılacak olmasıydı. Evofone distribütörlüğündeki fiyatına baktığımızda ise Mi 8’in fiyatının Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Pro ve LG G7 ThinQ modellerinden pahalı, Galaxy Note 8 ile de benzer fiyatta olduğunu görüyoruz. Normal şartlarda bu senenin tüm üst seviye telefonlarından daha uygun fiyata satılması gerekirdi.

Xiaomi Mi 8 128 GB modelinin ithalatçı garantili fiyatı ise 3800 TL civarında dolaşıyor. Distribütör garantili model ile arasında 1600 TL fiyat farkı var. Telefonun önemli aksamlarının değişim ücretlerini düşündüğümüzde, 1600 TL’lik farkı vermek pek mantıklı görünmüyor. Zira ne kadar distribütör garantisi olsa da camın kırılması, telefonun düşürülmesi gibi durumlarda, telefonunuz garanti kapsamı dışında tutularak ekstra ücret karşılığında tamir edilecek.

Xiaomi Mi 2S: 5499 TL 

Xiaomi Mi Mix 2S’in Türkiye fiyatı için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Xiaomi Mi Mix 2S’in fiyatı 5499 TL olarak belirlenmiş. İthalatçı garantili olarak 3850 TL’ye bulunabiliyor.


İlerleyen haftalarda Pocophone F1’de resmi olarak satışa sunulacak. Snapdragon 845 işlemcisini en düşük fiyata sunma amacıyla yola çıkan bu telefonun Türkiye fiyatı için endişeliyiz.

*Fotoğraflar, hasgok nickli üyemizden alınmıştır.

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Cihat_, 8 ay en beğenilen
O fiyatlara s9 varken, note 8 varken millet gitsin neden xiaomi alsın? Xiaomi'nin esprisi f/p ürünleri sunmasıydı o da bitti.
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esrx 8 ay
Hoşgeldin diyecektik, güle güle diyoruz Xiaomi Türkiye.
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aytaccgl 8 ay
%5 kar açıklaması yapan ceo gelsin bi' baksın :)
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DH Misafiri 2 ay
Evet, şuan Mi 8 128 GB 3000 TL bandında.
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Fthcyr 2 ay yeni yorumcu DH Misafiri
3000 bandın da dediğin bildiğin 3300 4000 arası yani band dediğin baya geniş
3 gün öce çok güzeldi durup duruken %10 zam geldi 3100 e çıktı 64 gb
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DH Misafiri 2 ay
Deyeri değil değeri. Sen iPhone alırsan alabileceğin en iyi telefon iPhone 8. Dediğimiz telefon iPhone X'i bile geride bırakıyor. iPhone aldıktan sonra satabileceğin maksimum fiyat 2000 TL.
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DH Misafiri 2 ay
Onu Xiaomi değil devlet belirler güzel kardeşim.
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DH Misafiri 2 ay
Devlet baksın ne CEO su? Aptal mısınız, öyle mi gösteriyorsunuz? Vergileri Xiaomi CEO'su belirlemiyor.
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DH Misafiri 2 ay
Mi 8 varken neden S9 alsın? Şikayetinizi Xiaomi'ye değil vergilere bildirin.
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DH Misafiri 2 ay
Xiaomi'nin mi suçu bu kadar pahalı olması? %18 KDV, %50 ÖTV var telefonlarda. 750 Dolar'lık telefon vergilerle -gümrük hariç- 6300 TL oluyor. Ama normalde telefon vergisiz 3750 TL'ydi. Anlaşıldı mı?
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Mustafa-1453 7 ay
Kusura bakma ben bu fiyata iPhone’u alırım enazından deyeri düşmez
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jubeii 7 ay
Millet tabiki keriz. 17 yıldır kerkilioda bi cücük gadar xiaomi kerkmiş lafımı olur. Arada onuda alsınlar. Alışı guvvetlidir bu ulusun. Yetmez ama evet. Daha fazla kerkilmek için yola devam. Deaahhhh.
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xsw 7 ay
Fiyatlar aşağı çekilmeli
millet keriz değil
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DARK KING 7 ay
Xiaomi Tr'ye gelecek dendiğinde millet sevinçten havaya uçarken ben kahrımdan kıvranıyordum gitti bu marka diye.
Üzüntümde ne kadar haklı olduğumu görünce birkez daha kahroldum.
Bazı arkadaşlar anlamadığı nokta "paralel" ithalat'da garanti kapsamında ve "yasal"'dır.
millet "paralel" ithalatı Katırların haymasında gizlenmiş, sarıkamış'tan ülkeye sokulan meşrubatları anlıyor. Arada fark var
Paralel ithalatçılarda 3000 tl civarı olacak cihaz "resmi"adı altında düdüklemeyle 5399 tl olmuş.
salatalığın biride ikinci el cihaz almış, millete caka satıyor te allam ya
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