Xiaomi Mi 8'in çok tartışılacak Xiaomi Türkiye fiyatı belli oldu!

Xiaomi’nin ülkemizdeki ilk fiziksel Mi Shop mağazası, Evofone distribütörü aracılığıyla bugün açıldı. Mi Shop’un açılışının ardından Xiaomi Mi 8’in Türkiye fiyatı duyuruldu. Xiaomi Mi 8’in Türkiye fiyatı çok tartışılacak.

Xiaomi Mi 8 128 GB: 5399 TL

Xiaomi Mi 8 128 GB, Xiaomi Türkiye garantisiyle 5399 TL’ye satılacak. Bu fiyat epey pahalı. Xiaomi Mi 8’in yola çıkış amacı, günümüz amiral gemi telefonlarından daha uygun fiyata satılacak olmasıydı. Evofone distribütörlüğündeki fiyatına baktığımızda ise Mi 8’in fiyatının Samsung Galaxy S9, Huawei P20 Pro ve LG G7 ThinQ modellerinden pahalı, Galaxy Note 8 ile de benzer fiyatta olduğunu görüyoruz. Normal şartlarda bu senenin tüm üst seviye telefonlarından daha uygun fiyata satılması gerekirdi.

Xiaomi Mi 8 128 GB modelinin ithalatçı garantili fiyatı ise 3800 TL civarında dolaşıyor. Distribütör garantili model ile arasında 1600 TL fiyat farkı var. Telefonun önemli aksamlarının değişim ücretlerini düşündüğümüzde, 1600 TL’lik farkı vermek pek mantıklı görünmüyor. Zira ne kadar distribütör garantisi olsa da camın kırılması, telefonun düşürülmesi gibi durumlarda, telefonunuz garanti kapsamı dışında tutularak ekstra ücret karşılığında tamir edilecek.

Xiaomi Mi 2S: 5499 TL

Xiaomi Mi Mix 2S’in Türkiye fiyatı için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Xiaomi Mi Mix 2S’in fiyatı 5499 TL olarak belirlenmiş. İthalatçı garantili olarak 3850 TL’ye bulunabiliyor.





İlerleyen haftalarda Pocophone F1’de resmi olarak satışa sunulacak. Snapdragon 845 işlemcisini en düşük fiyata sunma amacıyla yola çıkan bu telefonun Türkiye fiyatı için endişeliyiz.

*Fotoğraflar, hasgok nickli üyemizden alınmıştır.