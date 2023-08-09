Gotrax elektrikli scooter modelleri Türkiye’de satışa çıktı

İhtiyaca yönelik üç farklı model
Gotrax G3, G Max Ultra ve G pro modelleri üzerinde yer alan dijital gösterge sayesinde sürüş hızı, kat edilen mesafe, kalan pil süresi ve daha fazlası ile kullanıcıların sürüş sırasında ihtiyacı olan tüm bilgileri sunuyor. Tek dokunuşla katlayabileceğiniz ve dilediğiniz gibi taşıyabileceğiniz Gotrax modelleri yasalara uygun şekilde 25 km/s maksimum hıza sahip.
5 saat şarj süresine sahip olan Gotrax G3 ve G Pro modelleri tek şarj ile 30 km ortalama mesafe sunuyor. Yine aynı şarj süresine sahip olan G Max Ultra modeli ise tek şarj ile 35 km’lik bir mesafe kat etmenize olanak sağlıyor.
Evofone güvencesi ile satışa sunulan Gotrax G3 modeli 13.999 TL, G Max Ultra modeli 16.999 TL ve G Pro modeli ise 19.999 TL fiyat etiketine sahip. Gotrax Elektrikli Scooter modelleri hakkında daha detaylı bilgilere Evofone.com adresinden ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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