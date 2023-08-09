Tam Boyutta Gör Teksas merkezli Amerikan firması Gotrax’ın yeni scooter modelleri Evofone güvencesi ile Türkiye pazarına giriş yaptı. 300 Watt motor gücü ve 120 kg taşıma kapasitesi ile rahat bir sürüş deneyimi sunan Gotrax modellerinin motor gücü yokuşlarda ise 600 Watt’lık tepe noktasına çıkıyor.

İhtiyaca yönelik üç farklı model

Gotrax G3, G Max Ultra ve G pro modelleri üzerinde yer alan dijital gösterge sayesinde sürüş hızı, kat edilen mesafe, kalan pil süresi ve daha fazlası ile kullanıcıların sürüş sırasında ihtiyacı olan tüm bilgileri sunuyor. Tek dokunuşla katlayabileceğiniz ve dilediğiniz gibi taşıyabileceğiniz Gotrax modelleri yasalara uygun şekilde 25 km/s maksimum hıza sahip.

5 saat şarj süresine sahip olan Gotrax G3 ve G Pro modelleri tek şarj ile 30 km ortalama mesafe sunuyor. Yine aynı şarj süresine sahip olan G Max Ultra modeli ise tek şarj ile 35 km’lik bir mesafe kat etmenize olanak sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Gotrax G3 ve G Max Ultra arka tekerdeki motor desteği sayesinde daha kısa sürede maksimum hıza ulaşıyor ve yokuş çıkma kabiliyetini artırıyor. Arka tarafında yer alan çift teker desteği sayesinde toplamda 3 tekere sahip olan G Pro modeli ise amortisörlü yapısı ile kullanıcılara daha iyi yol tutuşu ve manevra kabiliyeti sağlıyor. Hava dolu lastiklere sahip olan Gotrax modelleri özel teker yapısı sayesinde zorlu zeminlerde bile rahat bir sürüş deneyimi sağlıyor.

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Evofone güvencesi ile satışa sunulan Gotrax G3 modeli 13.999 TL, G Max Ultra modeli 16.999 TL ve G Pro modeli ise 19.999 TL fiyat etiketine sahip. Gotrax Elektrikli Scooter modelleri hakkında daha detaylı bilgilere Evofone.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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Gotrax elektrikli scooter modelleri Türkiye’de satışa çıktı