Dünyanın en ince televizyonu Xiaomi Mi LED TV 4 satışta!

Xiaomi, geçtiğimiz ay Las Vegas'da düzenlenen CES 2018'de (Tüketici Elektroniği Fuarı) 65 inç boyutlu dünyanın en ince modüler akıllı televizyonunu sergilemişti. Çinli firma televizyonun daha küçük ekranlı modelinin ise daha sonra piyasaya sürüleceğini söylemişti. Bugün Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro modellerinin tanıtımı için sahnede olan Xiaomi, bir sürpriz yaparak 55 inç büyüklüğünde Xiaomi Mi LED TV 4 televizyonunu da duyurdu.

55 inç Xiaomi Mİ LED TV 4 özellikleri ve fiyatı

Teknik özellikler

Tasarım: 4.9 mm kalınlık

4.9 mm kalınlık Ekran: 178 derecelik görüş açısına sahip 55 inç (3840 x 2160 piksel) 4K ekran

178 derecelik görüş açısına sahip 55 inç (3840 x 2160 piksel) 4K ekran Ses: DOLBY AUDIO DT için iki adet 8W hoparlör

DOLBY AUDIO DT için iki adet 8W hoparlör Çıkış noktaları: 3 HDMI + 2 USB + 1 Ethernet

3 HDMI + 2 USB + 1 Ethernet İşlemci: Amlogic 64 bit 1.8GHz dört çekirdekli CPU / Mali-T830 GPU



Amlogic 64 bit 1.8GHz dört çekirdekli CPU / Mali-T830 GPU Bellek: 2 GB RAM



2 GB RAM Depolama kapasitesi: 8 GB

8 GB Bağlantı: Çift bantlı WiFi (802.11ac) / Bluetooth 4.0



Modüler yapısıyla dikkat çeken Xiaomi Mi LED TV 4, 55 inç büyüklüğünde 3,840 x 2,160 piksele kadar 4K çözünürlüklü bir ekranla bizleri karşılıyor. Dünyanın en ince LED televizyonu olma ünvanını elinde bulunduran Xiaomi Mi LED TV 4 akıllı televizyonunun en ince noktası 4.9 mm kalınlığında. 60 Hz ekran tazeleme oranına sahip televizyon, HDR 10 desteğine de sahip. Derin öğrenme ve yapay zeka algoritmalarıyla donatılan televizyondaki Patchwall OS isimli yazılım, izlenen içerikleri analiz ederek otomatik olarak sınıflandırıyor ve bu sayede kullanıcısına kişisel öneriler sunabiliyor.

Android TV OS işletim sistemiyle birlikte gelen televizyon 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdekli 64 bit destekli Amlogic işlemcisinden güç alıyor. Mali-T830 grafik işlemcisinin eşlik ettiği işlemci Bluetooth 4.0 desteği sunabiliyor. 2 GB sistem belleği ve 8 GB yerleşik depolama alanına sahip televizyonda çift bant teknolojili 802.11ac destekli WiFi bağlantısı bulunuyor. Xiaomi Mi LED TV 4'ün ses çıkışı ise 8W gücünde iki adet DOLBY AUDIO DT hoparlörü tarafından sağlanıyor.

Üzerinde3 adet HDMI ve 2 adet USB portunun bulunduğu televizyonda bir tane de Ethernetbağlantı noktası mevcut. İlk aşamada 625 dolardan Hindistan'da satışa sunulacak Xiaomi Mi LED TV 4 için Xiaomi'nin küçük bir sürprizi daha var. Voot, Hungama Play ve Sony Liv ile bir ortaklık kuran Xiaomi, televizyonunu alanlar için yüzde sekseni ücretsiz olan 500.000 saatten fazla içerik vadediyor.

Hindistan'dan başlayıp kademeli olarak diğer ülkelerde de satışa çıkacak televizyonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

https://www.themobileindian.com/reviews/xiaomi-mi-tv-4-review-worth-buying-1617