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Dünyanın en ince televizyonu Xiaomi Mi LED TV 4 satışta!

Xiaomi, dünyanın en ince LED televizyonu Mİ LED TV 4 modelini duyurdu. Yapay zekanın da işin içine dahil olduğu televizyonun özellikleri ve fiyatı haberimizde...
1 yıl
21b
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25
Televizyonlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi, geçtiğimiz ay Las Vegas'da düzenlenen CES 2018'de (Tüketici Elektroniği Fuarı) 65 inç boyutlu dünyanın en ince modüler akıllı televizyonunu sergilemişti. Çinli firma televizyonun daha küçük ekranlı modelinin ise daha sonra piyasaya sürüleceğini söylemişti. Bugün Redmi Note 5 ve Redmi Note 5 Pro modellerinin tanıtımı için sahnede olan Xiaomi, bir sürpriz yaparak 55 inç büyüklüğünde Xiaomi Mi LED TV 4 televizyonunu da duyurdu. 

55 inç Xiaomi Mİ LED TV 4 özellikleri ve fiyatı

Teknik özellikler

  • Tasarım: 4.9 mm kalınlık
  • Ekran: 178 derecelik görüş açısına sahip 55 inç (3840 x 2160 piksel) 4K ekran
  • Ses: DOLBY AUDIO DT için iki adet 8W hoparlör
  • Çıkış noktaları: 3 HDMI + 2 USB + 1 Ethernet
  • İşlemci: Amlogic 64 bit 1.8GHz dört çekirdekli CPU / Mali-T830 GPU
  • Bellek: 2 GB RAM
  • Depolama kapasitesi: 8 GB
  • Bağlantı: Çift bantlı WiFi (802.11ac) / Bluetooth 4.0
Modüler yapısıyla dikkat çeken Xiaomi Mi LED TV 4, 55 inç büyüklüğünde 3,840 x 2,160 piksele kadar 4K çözünürlüklü bir ekranla bizleri karşılıyor. Dünyanın en ince LED televizyonu olma ünvanını elinde bulunduran Xiaomi Mi LED TV 4 akıllı televizyonunun en ince noktası 4.9 mm kalınlığında. 60 Hz ekran tazeleme oranına sahip televizyon, HDR 10 desteğine de sahip.  Derin öğrenme ve yapay zeka algoritmalarıyla donatılan televizyondaki Patchwall OS isimli yazılım, izlenen içerikleri analiz ederek otomatik olarak sınıflandırıyor ve bu sayede kullanıcısına kişisel öneriler sunabiliyor.   
Android TV OS işletim sistemiyle birlikte gelen televizyon 1.8 GHz hızında çalışan dört çekirdekli 64 bit destekli Amlogic işlemcisinden güç alıyor. Mali-T830 grafik işlemcisinin eşlik ettiği işlemci Bluetooth 4.0 desteği sunabiliyor. 2 GB sistem belleği ve 8 GB yerleşik depolama alanına sahip televizyonda çift bant teknolojili 802.11ac destekli WiFi bağlantısı bulunuyor. Xiaomi Mi LED TV 4'ün ses çıkışı ise 8W gücünde iki adet DOLBY AUDIO DT hoparlörü tarafından sağlanıyor. 
Üzerinde3 adet HDMI ve 2 adet USB portunun bulunduğu televizyonda bir tane de Ethernetbağlantı noktası mevcut. İlk aşamada 625 dolardan Hindistan'da satışa sunulacak Xiaomi Mi LED TV 4 için Xiaomi'nin küçük bir sürprizi daha var. Voot, Hungama Play ve Sony Liv ile bir ortaklık kuran Xiaomi, televizyonunu alanlar için yüzde sekseni ücretsiz olan 500.000 saatten fazla içerik vadediyor. 
Hindistan'dan başlayıp kademeli olarak diğer ülkelerde de satışa çıkacak televizyonun ülkemize gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor. 
 

https://www.themobileindian.com/reviews/xiaomi-mi-tv-4-review-worth-buying-1617 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kaya123450 1 yıl en beğenilen JQKER
joker-38
bi durun yerinizde ne alacağımızı şaşırdık.
babam 20 yıl aynı televizyonu kullandı ben 10 yıldır evliyim 3 tv değiştirdim şu an 4.ye bakıyorum


değiştirme, neyine yetmiyor
joker-38bi durun yerinizde ne alacağımızı şaşırdık.babam 20 yıl aynı televizyonu kullandı ben 10 yıldır evliyim 3 tv değiştirdim şu an ...
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1 Yanıt Yanıtla +49
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Ussuz 1 yıl
Çözünürlüğe çalışacaklarına biraz da tazeleme hızını yüksekltmeye çalışsınlar. 4k televizyon aksiyon sahnelerinde oluyor 480p
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hanımneder 1 yıl
Kim Kardashian’ın da beli ince

En kenarını ince yap ordan hesapla, ortası dana gibi

Bizi kandıramazsın
1 Yanıt Yanıtla +12
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dex morgan 1 yıl
Asıl sorulması gereken soru, birisi ülkeye bu televizyonu getirecek midir hepsiburada getirse mesela efsane olur.
Telefonlardaki gibi bu televizyonu da alabilseydik harika olurdu.
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INumber1OneI 1 yıl
Xiaomi markasını çoğu arkadaş bilmiyorum ama bana göre apple a kafa tutabilecek bir teknoloji devi
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koyunsavar 1 yıl INumber1OneI
Atma recep din kardeşiz
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RaptorFX 1 yıl
Arkadaş 35m2 odaya 65" ekran almakla kafayı bozdum. 40"den sonra küçük ekran istemiyorum artık. Xiaominin de oyunculardan biri olması güzel oldu.
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hayansame 1 yıl
su ince yarisina herkes girmez umarim. ince olunca ne oluyorsa? tvde goruntumu onemli , kasanin inceligimi
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yslf 1 yıl
İnce olması kalitesini etkiliyor mu
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Ibrahim694 1 yıl
8W ses sistemi nedir ? 1350 TL'ye A101'den aldığım 4K HI-LEVEL TV'de bile 20W sistem var. Sesi gayet de kaliteli veriyor.
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blackcat67 1 yıl
60 Hz nedir yahu
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MERNEPTAH 1 yıl
firma iyi ama tv çöp
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carter 1 yıl
Tv hususunda daha çok yol katetmeliler diye düşünüyorum.
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kayamtky 1 yıl
İstediğin kadar ince olsun, OLED olmadıktan sonra....
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