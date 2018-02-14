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Redmi Note 5 serisi karşınızda

Merakla beklenen yeni Redmi Note 5 serisi bugün tanıtılıyor. Redmi 5 Plus modelinin üzerinde şekillenen Redmi Note 5 serisinin özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
10,2b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin beğenilen serilerinden birisi olan Redmi Note bu yıl beşinci nesli ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Tanıtıma kısa bir süre kala serideki iki modelin özellikleri ve görselleri internete düştü.

Redmi Note 5 ayrı bir seri gibi dursa da bu sene Xiaomi farklı bir strateji izliyor. Redmi Note 5 modeli aslında Redmi 5 Plus modelinin isim değişmiş hali. Özellikler ve tasarım hemen hemen aynı. Sadece Redmi Note 5 Pro biraz daha farklılaşan bir yapıya sahip.

Redmi Note 5 özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 5 modelinde ise 5.99 inçlik 1080x2160 çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinden güç alan modelde 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi olacak.

4000mAh kapasiteli batarya ile daha uzun kullanım süresi sunan modelde arka kamera 12MP çözünürlüğünde, ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Arka kısımda parmak izi okuyucusu unutulmamış.

Ayrıca Bkz. "iPhone kodlarını bir stajyer sızdırmış"

Orijinal modelde 3GB RAM/32GB depolama kapasitesine sahip versiyonu 150$ civarındaydı. 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ise 180$’dan alıcı bulmuştu. Redmi Note 5 de muhtemelen aynı seviyeden satışa sunulacak.

 

Redmi Note 5 serisi karşınızda
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Redmi Note 5 Pro özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 5 Pro ise tasarım ve donanım anlamında biraz farklılaşıyor. Arka kısımda iPhone X modelinden hatırlayacağımız dikey konumda çift kamera sensörü yer alıyor. Diğer kısımlar ise yine aynı.

Donanım tarafında ise en büyük değişiklik yonga setinde. 8 adet özelleştirilmiş Kryo 260 çekirdeğinin olduğu Snapdragon 636, gelişmiş kamera yeteneklerine ve 4K video kayıt desteğine sahip. 14nm üretim süreci enerji verimliliğine olumlu katkı yapıyor. Snapdragon X12 modem ise 600Mb/s indirme hızları sunuyor.

Kapasiteler de iyileştirilmiş. Redmi Note 5 modeline ek olarak 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi taşıyan bir versiyon daha mevcut. Fiyatları da elbette buna göre değişiyor.

Kameraya gelecek olursak arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğünde çift sensör mevcut. Daha iyi ışık alan ve faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip kombinasyon çift LED flaş ile desteklenmiş. Ön tarafta ise 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensör ve ekran flaşı yer alıyor.

Bunların haricinde özelliklerin değişmediği Redmi Note 5 Pro modelinin fiyatının 200$ civarından başlaması ve konfigürasyona göre 300$’a kadar çıkması bekleniyor.

Yeni seri gün içerisinde Hindistan’da tanıtılacak. Bu nedenle Redmi Note 5 sadece Hindistan’a özgü bir model de olabilir. Global arenaya ise Redmi Note 5 Pro çıkabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde kesinleşecek.

 

https://www.gizmochina.com/2018/02/13/redmi-note-5-pro-leaked-photo-reveals-amazing-vertical-dual-camera-like-iphone-x/ Yorum Yaz
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furion07 1 yıl en beğenilen
redmi note 3'te snapdragon 650 var redmi note 5'te sd 625 - sd 636 diyor nasıl iş bu?
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hareketliperde 1 yıl
insan kullanıcak bunları 6inç nedir? eskiden 5inç modeller çıkarırdı xiaomi şimdi unuttu galiba onları
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KingOfShadows 1 yıl
22 Şubat'ta Hindistan'da satışa çıkıyor. Fiyatlar ;
Redmi Note 5 (3GB+32GB) ₹9,999 --> 591,94 TL (4GB+64GB) ₹11,999 --> 710,34 TL
Redmi Note 5 Pro (4GB+64GB) ₹13,999 --> 828,74 TL (6GB+64GB) ₹16,999 --> 1.006,34 TL
Bizim ülkemizde hangi fiyatlardan satılacak merak ediyorum doğrusu. Redmi Note 5 ile Redmi 5 Plus arasında bir fark yok sanırım. Herkesin ilgisini çeken Redmi Note 5 Pro olsa gerek. Snapdragon 625'in maliyeti çok düşük sanırım. Xiaomi'nin orta seviyedeki çoğu cihazında 625 işlemciyi görmek mümkün. Snapdragon 625 ve 636 (14nm) güç tüketimi açısından 650-652 (28nm) gibi işlemcilerden daha verimlidir. Birde bu işlemciler cihazın kamera,ekran oranı,çözünürlüğü (18:9 FHD+) ve bunun gibi özelliklere göre seçiliyor sanırım.
22 Şubat'ta Hindistan'da satışa çıkıyor. Fiyatlar ;710,34 TLRedmi Note 5 Pro (4GB...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 6 ay
29.10.2018 tarihinde Teknosa Maltepe Park AVM'den almış olduğum Xiaomi redmi Note 5 marka cep tel. 1 hafta sonra fotoğraf çekerken donma yaptı ve telefonla hiçbir işlem yapılmıyordu. 13.10.2018 tarihinde Evofone bilgi teknolojileri san. Tic. Ltd. ŞTİ'ye cihazımı bıraktım. 16.11.2018 tarihinde aradılar gittim almaya bir de baktım ki aynı cihazı onarıp bana vermeye kalkıyorlar, bende cihazı kabul edemeyeceğimi 'doa kapsamında' ürünün birebir değişimini ya da para iademin yapılmasını istedim. Bana yapılacak bir şeyin olmadığını yasal haklarınıza başvurabilirsiniz diye cevapla karsı karsıya kaldım. Bunun üzerine Teknosa müşteri hizmetlerini aradım onlardan da su şekilde bir bilgi geldi teknik servisi raporu olmadan ne değişim ne de iade yapabiliyoruz. Bunun üzerine anlayacağınız ortada kaldım ve mağdur oldum her iki tarafta topu birbirine atıyor ve herhangi bir sonuca ulaşamadım Naçizane fikrim bu iki firmadan uzak durmanız ve bilindik marka telefon almanız aksi takdirde Şu anda yaşadığım süreci sizlerde yaşayacaksınız bilmenizi isterim.
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zeynelali 8 ay
625 değil 636 işlemci var
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INumber1OneI 1 yıl
tasarım yine çok güzel ama önemli olan sistem kalitesi
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eteksen 1 yıl
Redmi Note 4x 32 gb kullanıyorum memnunum. Tek istediğim bu telefona biraz daha iyi kameralı model çıkması idi. İnşallah pro modelinde kamera iyidir. OIS yok gözüküyor. OIS videoda mı işe yarıyor?
Eğer iyi resim çekiyorsa telefon yeter be hocam. 1200 seviyesinde fiyatı olmalı. Zaten Mi note 3 1549 tl. Puanda 1500 altına geliyor. Anlamsız olur yeni modelin pahalı olması.
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131murat 1 yıl
Mi 5plusun aynısını hindistan pazarında sunmuslar resmen note 5 aynı değişen birşey yok bir note 5'de gorilla glass dediler Asıl cihaz note 5 pro bence ülkemizde 1200-1300 seviyelerinde cıkmasını umuyorum. A1- Note5 Pro - Mi Max2 gerçekten bu fiyat aralığında çıkarsa note 5 pro tercihim olur bir an önce ülkemize gelmeli bu modeller.
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system electronıc 1 yıl
Herşey bir kenara da bu açıklanan kamera özelliklerine göre, redmi note 5 pro nasıl bir kamera performansı verir acaba ?
Artık iyi bir kamerası olan bir telefon kullanmak istiyorum. İnşallah note 5 pro nun kameraları iyidir.
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01halil 1 yıl
Şu telefona sd 660 koy, 4000 mah batarya ile ortalığı kasıp kavurur
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mu5tafa 1 yıl
Qualcomm, snapdragon 625 i bedava veriyor galiba xiaomi ye. Şaka gibi. Kaçıncı defa kullanıyor bu işlemciyi. Kaç para bir 660 hadi geçtim 650 serisi..
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zero fear 1 yıl
Çöp
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damn2u 1 yıl
Şimdilik ilk izlenimlerim pek olumlu değil. Zaten spekülasyonlar bu cihaz için çok abartı duruyordu, resmen beklentilerimizi gereksiz yere arttırdı. Şimdi beklentilerin dışında cihazlar gelince bende hafif bir hayal kırıklığı yaşattı. Gerçi segmenti gereği daha fazlasını sunmamaları gerekiyor. Yoksa Max 3'e ne koyacaklar, farkı ne olacak değil mi? Neyse zamanla incelemeler ve kıyaslamalara bakarız, bir de elimize geçip test ettik mi son kararı veririz Redmi Note 5 serisi hakkında.
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