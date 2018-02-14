Redmi Note 5 serisi karşınızda

Xiaomi’nin beğenilen serilerinden birisi olan Redmi Note bu yıl beşinci nesli ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Tanıtıma kısa bir süre kala serideki iki modelin özellikleri ve görselleri internete düştü.

Redmi Note 5 ayrı bir seri gibi dursa da bu sene Xiaomi farklı bir strateji izliyor. Redmi Note 5 modeli aslında Redmi 5 Plus modelinin isim değişmiş hali. Özellikler ve tasarım hemen hemen aynı. Sadece Redmi Note 5 Pro biraz daha farklılaşan bir yapıya sahip.

Redmi Note 5 özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 5 modelinde ise 5.99 inçlik 1080x2160 çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinden güç alan modelde 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi olacak.

4000mAh kapasiteli batarya ile daha uzun kullanım süresi sunan modelde arka kamera 12MP çözünürlüğünde, ön kamera ise 5MP çözünürlüğünde. Arka kısımda parmak izi okuyucusu unutulmamış.

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Orijinal modelde 3GB RAM/32GB depolama kapasitesine sahip versiyonu 150$ civarındaydı. 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi ise 180$’dan alıcı bulmuştu. Redmi Note 5 de muhtemelen aynı seviyeden satışa sunulacak.

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Redmi Note 5 Pro özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 5 Pro ise tasarım ve donanım anlamında biraz farklılaşıyor. Arka kısımda iPhone X modelinden hatırlayacağımız dikey konumda çift kamera sensörü yer alıyor. Diğer kısımlar ise yine aynı.

Donanım tarafında ise en büyük değişiklik yonga setinde. 8 adet özelleştirilmiş Kryo 260 çekirdeğinin olduğu Snapdragon 636, gelişmiş kamera yeteneklerine ve 4K video kayıt desteğine sahip. 14nm üretim süreci enerji verimliliğine olumlu katkı yapıyor. Snapdragon X12 modem ise 600Mb/s indirme hızları sunuyor.

Kapasiteler de iyileştirilmiş. Redmi Note 5 modeline ek olarak 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi taşıyan bir versiyon daha mevcut. Fiyatları da elbette buna göre değişiyor.

Kameraya gelecek olursak arka kısımda 12MP+5MP çözünürlüğünde çift sensör mevcut. Daha iyi ışık alan ve faz algılamalı otomatik odaklamaya sahip kombinasyon çift LED flaş ile desteklenmiş. Ön tarafta ise 20MP çözünürlüğünde Sony IMX376 sensör ve ekran flaşı yer alıyor.

Bunların haricinde özelliklerin değişmediği Redmi Note 5 Pro modelinin fiyatının 200$ civarından başlaması ve konfigürasyona göre 300$’a kadar çıkması bekleniyor.

Yeni seri gün içerisinde Hindistan’da tanıtılacak. Bu nedenle Redmi Note 5 sadece Hindistan’a özgü bir model de olabilir. Global arenaya ise Redmi Note 5 Pro çıkabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde kesinleşecek.