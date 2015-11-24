Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi Mi Pad 2 ibreyi Intel'e çeviriyor

Xiaomi'nin tablet pazarındaki en önemli silahı Mi Pad, yeniden sahneye çıkıyor. Sabaha karşı duyurulan Xiaomi Mi Pad 2 modelinde pek çok farklılık bizi bekliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,4b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi Mi Pad 2 ibreyi Intel'e çeviriyor


Geçen yıl Apple'ın iPad Mini serisinin karşısına çıkan ve tasarımı ile oldukça beğenilen Mi Pad tablet, devam modeliyle yeniden görücüye çıktı. Yine iPad mini modelinin karşısında yer alan Xiaomi yeni tabletinde önemli bir değişikliğe imza atıyor. 

Mi Pad 2 olarak lanse edilen tablet modeline en önemli değişiklik Xiaomi'nin ARM mimarisinden vazgeçerek Intel Atom işlemcilere yönelmesi oldu. Intel'in Broadwell mimarisi ile hafif taşınabilir cihaz segmentine sunduğu Atom x5 yonga seti, Mi Pad 2'ye de hayat verecek. Atom x5 Z8500 olarak adlandırılan yonga setinde 4 adet çekirdek 2.44GHz saat hızına kadar çıkabiliyor ve 600MHz saat hızında entegre grafik birimi ile geliyor. 

14nm fabrikasyon sürecine sahip olan Atom X5, tabletlerde yeni boy göstermeye başladı ve muhtemelen Mi Pad 2 ilk Android tabletlerden birisi olacak. Enerji tasarrufu odaklı Atom x5 Z8500 yonga seti, 4W altında TDP değerine sahip ve ilk izlenimlerde Snapdragon 810 yonga setini zorlayacağı dile getirilmişti. Xiaomi ise Snapdragon 808 ile benzer performans sergilediğini iddia ediyor. Bunu zamanla göreceğiz. 

Metal alaşımlı bir kasaya sahip olan Mi Pad 2 modeli ilk nesle göre yüzde 18 incelerek 6.95mm kalınlık değerine ulaşmış. Yine 322 gram ağırlığında ve ilk nesilden hafif. 7.9 inçlik ekranında 2048 x 1536 piksel çözünürlüğü koruyan Mi Pad 2, Apple'ın ikonik 326 ppi değerini yakalıyor. 

Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera olan cihaz 6190mAH kapasitesinde bir batarya ile geliyor. Alt kısımdaki Type-C bağlantısı yine bir değişiklik olarak göze çarpıyor. Muhtemelen USB 2.0 standardı nedeniyle yüksek veri hızlarına ulaşılamayacaktır ancak uyumlu adaptörlerle hızlı şarj imkanı sunulacaktır. 
Modelin aslında Intel işlemcilere yönelmesi Windows 10 tercihi ile yakından alakalı. Zira Android 5.1 üzerine kurulmuş MIUI 7 arayüzü haricinde cihazın bir de Windows 10 işletim sistemli versiyonu bulunuyor. Firmanın iki farklı işletim sistemi sunan ilk ürünü Mi Pad 2 olacak. Tüketiciler işletim sistemine göre iki farklı tercih yapabilecekler. 

Xiaomi Mi Pad 2 modeli 2GB RAM ile birlikte 16GB ve 64GB kapasitelere sahip olacak. 16GB kapasiteli model 156$ fiyat etiketine sahipken, 64GB kapasiteli model 203$ civarında. Windows 10 işletim sistemli versiyonu da aynı fiyat etiketine sahip.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mcrew 3 yıl
Bu tableti cinde alabilir miyiz. Cin de nerede satiliyor xiaomi magazalari var mi.

Orada her seyin cakmasi var. Onun da cakmasini satmasinlar bize
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 3 yıl
Windowslu olanını yaza doğru alabilirim, fiyatı çok iyi çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balistik81 3 yıl
banggood.com/...

Burdan mobil uygulamasıyla %10 kod veriyor 187 dolara aldım. Kaçırmayın
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SHADOW 4 yıl
İslemci iyi olsa bile ram az en az 3 olmaliydi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 4 yıl
Elsa
Uacellat_62 Windows 10 un 430 TL ye satıldığını göz önüne alırsak 156$ gayet uygun
250 liraya Windows 10lu 32GB tabletler var

149 Tl'ye Satılan Windows 10'lu tabletler var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HSeldon 4 yıl
2gb biraz saçma olmuş. 3-4 gb yapsalar , windows rahat ederdi.

Yine de güzel cihaz. windows kullanan versiyonu Türkiye'den almanın yolu var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 4 yıl
fiyati pahali olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uacellat_62 4 yıl
Windows 10 un 430 TL ye satıldığını göz önüne alırsak 156$ gayet uygun
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shaq t 4 yıl
"Muhtemelen ilk kez bir Android tablet modelinde yerini alacak."

2 aydır bu işlemcili ürün duyuruları var.

fudzilla.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl Uacellat_62
Uacellat_62
Windows 10 un 430 TL ye satıldığını göz önüne alırsak 156$ gayet uygun


250 liraya Windows 10lu 32GB tabletler var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_botturgec_ 4 yıl
İlk versiyonunu kullanmıştım ve açıkçası yazılımını beğenmedim. Çok hantal gelmişti bana. Ve marketteki birçok uygulamayla uyumsuzluk gösteriyordu.

Daha öncesinde kullandığım Nexus 7 2013 çok çok daha akıcı bir cihazdı. Donanım olarak da en azından 3gb ram ve bir tık daha iyi bir pil beklerdim.

Yine belirleyici olan Fiyat olacaktır diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ibrahimdnzz 4 yıl
Kesinlikle alınabilecek bi cihaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 4 yıl
TR ye gelse de alsak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wickersan 4 yıl
kalemle eskiz çizimi yapılabiliyor ise alırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 4 yıl
Bence tabletlerde usb,hdmi gibi giriş,çıkış birimlerinin olması lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2397 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekrem71, xiaomi ve
3 etiket daha mi pad 2 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl HTC One A9 inceleme videosu "Tasarımı mı? Fiyatı mı?" 4 yıl Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman ile Vodafone Arena, Passolig ve fazlası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim