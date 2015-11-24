Xiaomi Mi Pad 2 ibreyi Intel'e çeviriyor





Geçen yıl Apple'ın iPad Mini serisinin karşısına çıkan ve tasarımı ile oldukça beğenilen Mi Pad tablet, devam modeliyle yeniden görücüye çıktı. Yine iPad mini modelinin karşısında yer alan Xiaomi yeni tabletinde önemli bir değişikliğe imza atıyor.





Mi Pad 2 olarak lanse edilen tablet modeline en önemli değişiklik Xiaomi'nin ARM mimarisinden vazgeçerek Intel Atom işlemcilere yönelmesi oldu. Intel'in Broadwell mimarisi ile hafif taşınabilir cihaz segmentine sunduğu Atom x5 yonga seti, Mi Pad 2'ye de hayat verecek. Atom x5 Z8500 olarak adlandırılan yonga setinde 4 adet çekirdek 2.44GHz saat hızına kadar çıkabiliyor ve 600MHz saat hızında entegre grafik birimi ile geliyor.





14nm fabrikasyon sürecine sahip olan Atom X5, tabletlerde yeni boy göstermeye başladı ve muhtemelen Mi Pad 2 ilk Android tabletlerden birisi olacak. Enerji tasarrufu odaklı Atom x5 Z8500 yonga seti, 4W altında TDP değerine sahip ve ilk izlenimlerde Snapdragon 810 yonga setini zorlayacağı dile getirilmişti. Xiaomi ise Snapdragon 808 ile benzer performans sergilediğini iddia ediyor. Bunu zamanla göreceğiz.





Metal alaşımlı bir kasaya sahip olan Mi Pad 2 modeli ilk nesle göre yüzde 18 incelerek 6.95mm kalınlık değerine ulaşmış. Yine 322 gram ağırlığında ve ilk nesilden hafif. 7.9 inçlik ekranında 2048 x 1536 piksel çözünürlüğü koruyan Mi Pad 2, Apple'ın ikonik 326 ppi değerini yakalıyor.





Arka kısımda 8MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 5MP çözünürlüğünde kamera olan cihaz 6190mAH kapasitesinde bir batarya ile geliyor. Alt kısımdaki Type-C bağlantısı yine bir değişiklik olarak göze çarpıyor. Muhtemelen USB 2.0 standardı nedeniyle yüksek veri hızlarına ulaşılamayacaktır ancak uyumlu adaptörlerle hızlı şarj imkanı sunulacaktır.

Modelin aslında Intel işlemcilere yönelmesi Windows 10 tercihi ile yakından alakalı. Zira Android 5.1 üzerine kurulmuş MIUI 7 arayüzü haricinde cihazın bir de Windows 10 işletim sistemli versiyonu bulunuyor. Firmanın iki farklı işletim sistemi sunan ilk ürünü Mi Pad 2 olacak. Tüketiciler işletim sistemine göre iki farklı tercih yapabilecekler.





Xiaomi Mi Pad 2 modeli 2GB RAM ile birlikte 16GB ve 64GB kapasitelere sahip olacak. 16GB kapasiteli model 156$ fiyat etiketine sahipken, 64GB kapasiteli model 203$ civarında. Windows 10 işletim sistemli versiyonu da aynı fiyat etiketine sahip.



