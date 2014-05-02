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Xiaomi RedMi Note akıllı telefonu 15 milyon ön sipariş aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi RedMi Note akıllı telefonu 15 milyon ön sipariş aldı

Hem geliştirdiği ürünler hem de satış rekorları ile teknoloji dünyasının gündeminde kalmaya devam eden Xiaomi, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Rekor bu kez RedMi Note akıllı telefonundan geldi.

Xiaomi'nin resmi Twitter hesabından cihazın şimdiye kadar 122 milyon ön sipariş aldığı duyuruldu. Kulağa inanılmaz gelen bu rakam sosyal medyada gündem olunca firma yetkilileri bir yanlışlık olduğunu söyleyip gerçek rakamın 15 milyon olduğunu açıkladı.

Mart ayında lanse edilen RedMi Nte, 5.5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunuyor ve 8 çekirdekli MT6592 işlemcisinden gücünü alıyor. Mali-450 grafik birimi ile cihaz orta sınıfın en performanslı oyuncularından biri olmaya aday.

Üründe Jelly Bean işletim sistemi üzerinde MIUI arayüzü, microSD kart girişi, çift SIM desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 3200mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut. 

Ürünün 1GB RAM ve 1.4GHz saat hızına ayarlanmış işlemci taşıyan versiyonu 129$ iken, 1.7GHz saat hızına ayarlanmış işlemci ve 2GB RAM taşıyan versiyonu ise 159$ fiyatı etiketine sahip. 

Xiaomi Redmi Note ilk olarak Çin, Tayvan, Singapur ve Hong Kong'da ön siparişte bulunuyor ve ay içerisinde sevkiyata başlayacak. Sonrasında ise ABD ve Avrupa ülkelerinde boy gösterecek.

Apple iPhone 5S ve 5C modellerinin satışa sunulduğu ilk hafta 9 milyon satış rakamı ile rekor kırdığını duyurmuştu. Eğer açıklanan ön sipariş rakamları değişmeden sevkiyatlara yansırsa bu rekoru Xiaomi eline geçirecek. Firmanın bu yıl için 80 milyon akıllı telefon satışı hedefi de modellerine ne kadar güvendiğini ortaya koyuyor. 

http://www.businessinsider.com/xiaomi-redmi-note-pre-orders-2014-5 Yorum Yaz
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mehmedaltair 5 yıl en beğenilen
Türkiye'ye gelince adamlar daha önce neden girmedik diye düşünecekler
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depeche35 5 yıl
Yazın Xioami Türkiyeye "resmen" gelecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak !
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damn2u 5 yıl
Xiaomi satış yapacağı ülke sayısını arttırmaya devam ettikçe daha çok satış rekorları kıracaktır. Samsung ve Apple gibi sözde rekor kıran firmaların gerileme dönemi ile ilgili haberler çıkarsa şaşırmamak lazım.

Şahsen Xiaomi ülkemize gelsin LG G2 gibi üst seviye telefonu bile satıp RedMi Note almayı düşünüyorum. Firmanın orta seviye telefonları bile başka firmaların üst seviye telefonlarından daha cazip.
Xiaomi satış yapacağı ülke sayısını arttırmaya devam ettikçe daha çok satış rekorları kıracaktır. Samsung ve Apple gibi sözde rekor kıran firmaların gerilem...
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1 Yanıt Yanıtla +24
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1 Avatar
felixamor 5 yıl
Nihayet bende kavuştum bu telefona. Mi 3 alacaktım fakat çift hat kullanmam gerektiği için bu modelde karar kıldım. Cihaz çok iyi arkadaşlar.Bir Snapdragon 800/801 değil evet ama bugün 20.000 ve üzeri Antutu skorlu her telefon performans anlamında birbirinin aynısı yada uçurum farklar yok diyebiliriz. Yıllarca port Miui romdan sonra saf Miui kullanmak çok güzel.
Çeşitli sitelerde ilanları var almak isteyenler Xiaomi'nin Türkiye'ye gelmesini beklemeden temin edebilirler.
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OLIVERA 5 yıl
600 TL Türkiyede satılıyor
yasal olmasada
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TurgutReis 54 5 yıl
İnşallah en kısa zamanda bu ve benzeri telefonlar ülkemize gelir.
Ama genel olarak bu işten malı götürenler (aracılar,telefon firmaları vs.)
bu telefonların gelmemesi için ya da geç gelmesi için her türlü
zorluğu çıkaracaklardır.Zopo,Xiaomi,Thl,Oppo ve benzeri markaların
telefonlarını inceledim.Yazık Samsung'lara Apple'a verilen paralara.
Onlara kötü telefon diyemezsiniz ama F/P olarak bakarsanız olaya,
arada uçurum var.Yani bakıyorsunuz Samsung S5 Snapdragon 801 işlemci
kullanıyor.2100 tl.civarı.Yeni çıkmış olan Oneplus one telefonu da
aynı işlemciyi kullanıyor Özellik olarak da Samsung S5'ten daha iyi.
Fiyat 16 gb.299 Dolar.Ayrıca ram de 3 gb.S5'de ram 2 gb.
Yani bu açıdan bakarsak ben niye samsung alayım kardeşim.
Ama bizim marka takıntılı olanlar var onlar alır.
Keşke şu yazdığım firmaların çoğu gelse de ben samsungu apple'i görsem
Türkiye'de.Tabii çok uçuk fiyatlarla gelmemesi şartıyla....
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Captain_Ivy 5 yıl
bekliyoruz
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Blood Money 5 yıl
Gel artık, sen gelene kadar 3GS ile idare edecem hadi.

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turker03 5 yıl
bu büyüklükte telefon yapıp adına da note deyip yanında kalem olmayınca tüm iştahım kaçıyor
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ymızraklı 5 yıl
taş çatlasa 599 fazlası kazıklamaya girer
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Guaire 5 yıl
160$ versiyonu 499TL olur. Gerçi bize gelene kadar MTK6592'yi MTK6595 ile değiştirebilirler. Daha güzel olur.
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waltran 5 yıl
bu telefonun 2gb lık versiyonu tr ye gelirse hiç düşünmeden alırım ama fiyat önemli. 160dolarlık bu telefon gelipte 800 lira olursa almam
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wox 5 yıl
2000 tl den fiyat koysunlar yinede satılır bu ülkede.
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mares626 5 yıl
Aynı fiyata Türkiye'ye gelirse izdiham çıkar stoklarda telefon kalmaz
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RadioactiveRc 5 yıl
Diyeceğim o kine : "Bu Telefon tutar !".
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