Xiaomi RedMi Note akıllı telefonu 15 milyon ön sipariş aldı





Hem geliştirdiği ürünler hem de satış rekorları ile teknoloji dünyasının gündeminde kalmaya devam eden Xiaomi, yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Rekor bu kez RedMi Note akıllı telefonundan geldi.





Xiaomi'nin resmi Twitter hesabından cihazın şimdiye kadar 122 milyon ön sipariş aldığı duyuruldu. Kulağa inanılmaz gelen bu rakam sosyal medyada gündem olunca firma yetkilileri bir yanlışlık olduğunu söyleyip gerçek rakamın 15 milyon olduğunu açıkladı.





Mart ayında lanse edilen RedMi Nte, 5.5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunuyor ve 8 çekirdekli MT6592 işlemcisinden gücünü alıyor. Mali-450 grafik birimi ile cihaz orta sınıfın en performanslı oyuncularından biri olmaya aday.





Üründe Jelly Bean işletim sistemi üzerinde MIUI arayüzü, microSD kart girişi, çift SIM desteği, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, 3200mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.





Ürünün 1GB RAM ve 1.4GHz saat hızına ayarlanmış işlemci taşıyan versiyonu 129$ iken, 1.7GHz saat hızına ayarlanmış işlemci ve 2GB RAM taşıyan versiyonu ise 159$ fiyatı etiketine sahip.





Xiaomi Redmi Note ilk olarak Çin, Tayvan, Singapur ve Hong Kong'da ön siparişte bulunuyor ve ay içerisinde sevkiyata başlayacak. Sonrasında ise ABD ve Avrupa ülkelerinde boy gösterecek.





Apple iPhone 5S ve 5C modellerinin satışa sunulduğu ilk hafta 9 milyon satış rakamı ile rekor kırdığını duyurmuştu. Eğer açıklanan ön sipariş rakamları değişmeden sevkiyatlara yansırsa bu rekoru Xiaomi eline geçirecek. Firmanın bu yıl için 80 milyon akıllı telefon satışı hedefi de modellerine ne kadar güvendiğini ortaya koyuyor.

http://www.businessinsider.com/xiaomi-redmi-note-pre-orders-2014-5