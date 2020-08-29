Haftaya BİM marketlerde Oppo A5 2020, A101 marketlerde Redmi Earbuds var

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Çin menşeli ürünler tedarik eden pek çok alt seviye markaya sahip olan perakende mağazalarında bu markaların oyuncu ve standart ekipmanlarını bulabilirsiniz. Ayrıca uygun fiyatlı bir iki marka ürün daha var.

3 Eylül A101 aktüel ürünler

3 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Redmi Earbuds S kulaklık dikkat çekiyor. Daha çok A101 raflarında gördüğümüz kulaklık şarjlı kılıfı ile birlikte 12 saate kadar kullanılabiliyor. Oyun modu ise sinyal aktarımlarını düşük gecikmeyle yapıyor. 139TL fiyat etiketi oldukça uygun.

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Diğer taraftan Reeder P13 akıllı telefon da değerlendirilebilir. 6.1 inçlik çentikli HD ekran, 12nm Helio A22 yonga seti, 3GB RAM, 16GB depolama, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 4080mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut ve 1299TL fiyatı uygun gibi görünüyor.

Bunun haricinde Piranha markasının Çin menşeli olduğu tahmin edilen oyuncu ekipmanları da bu hafta A101 marketlerde olacak.

4 Eylül BİM aktüel ürünler

4 Eylül BİM aktüel ürünler arasında Oppo A5 2020 yer alıyor. Oppo’nun büyük pazarlama kapmanyası yaptığı telefonlardan birisi olan Oppo A5 2020 modeli; 6.5 inç ekranında 1600x720 piksel çözünürlük sunuyor. Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alan telefona 3GB RAM ve 64GB dahili hafıza eşlik ediyor. Arka kısımda 12MP+8MP+2MP+2MP çözünürlüğünde dörtlü kamera ve ön kısımda da 8MP kamera mevcut. 5000 mAh bataryada hızlı şarja yer verilmemiş. Oppo A5 2020 için 2299TL fiyat etiketi mevcut ve piyasa ile hemen hemen aynı.

Diğer taraftan Çin menşeli ve bir alt kalite olan Drone, akıllı saat, powerbank, kablosuz hoparlör, telefon ve tablet standı gibi ürünler de düşük fiyat etiketleriyle raflardaki yerini almış.

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