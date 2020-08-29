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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Haftaya BİM marketlerde Oppo A5 2020, A101 marketlerde Redmi Earbuds var

    3 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Redmi Earbuds S kulaklık, 4 Eylül BİM aktüel ürünler arasında Oppo A5 2020 yer alıyor. Ayrıca alt seviye pek çok çevre birimi var.
    9 sa.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Haftaya BİM marketlerde Oppo A5 2020, A101 marketlerde Redmi Earbuds var
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    Çin menşeli ürünler tedarik eden pek çok alt seviye markaya sahip olan perakende mağazalarında bu markaların oyuncu ve standart ekipmanlarını bulabilirsiniz. Ayrıca uygun fiyatlı bir iki marka ürün daha var.

    3 Eylül A101 aktüel ürünler

    3 Eylül A101 aktüel ürünler arasında Redmi Earbuds S kulaklık dikkat çekiyor. Daha çok A101 raflarında gördüğümüz kulaklık şarjlı kılıfı ile birlikte 12 saate kadar kullanılabiliyor. Oyun modu ise sinyal aktarımlarını düşük gecikmeyle yapıyor. 139TL fiyat etiketi oldukça uygun.

    Ayrıca Bkz. "Taşınabilir SSD ve WiFi 6 bu projede bir araya geliyor"

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    Diğer taraftan Reeder P13 akıllı telefon da değerlendirilebilir. 6.1 inçlik çentikli HD ekran, 12nm Helio A22 yonga seti, 3GB RAM, 16GB depolama, 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 4080mAh kapasiteli batarya şeklinde özellikler mevcut ve 1299TL fiyatı uygun gibi görünüyor.

    Bunun haricinde Piranha markasının Çin menşeli olduğu tahmin edilen oyuncu ekipmanları da bu hafta A101 marketlerde olacak.

    4 Eylül BİM aktüel ürünler

    4 Eylül BİM aktüel ürünler arasında Oppo A5 2020 yer alıyor. Oppo’nun büyük pazarlama kapmanyası yaptığı telefonlardan birisi olan Oppo A5 2020 modeli; 6.5 inç ekranında 1600x720 piksel çözünürlük sunuyor. Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alan telefona 3GB RAM ve 64GB dahili hafıza eşlik ediyor. Arka kısımda 12MP+8MP+2MP+2MP çözünürlüğünde dörtlü kamera ve ön kısımda da 8MP kamera mevcut. 5000 mAh bataryada hızlı şarja yer verilmemiş. Oppo A5 2020 için 2299TL fiyat etiketi mevcut ve piyasa ile hemen hemen aynı.

    Diğer taraftan Çin menşeli ve bir alt kalite olan Drone, akıllı saat, powerbank, kablosuz hoparlör, telefon ve tablet standı gibi ürünler de düşük fiyat etiketleriyle raflardaki yerini almış.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 1 sa.
    4,5" ten büyüğünü rahat kullanamazsınız !

    rahat kullanıyorum diyen yalan söyler !

    rahat taşınmaz.
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    MrDj 4 sa. (düzenlendi)
    Kazanı ufak. xxl montum var onu koyunca nerdeyse yer kalmıyor diyebilirim bu arada şişme mont.



    Yine boşluk bırakmakta fayda var.



    Nevresimi yıkar diye düşünüyorum.



    Nevresime girer mi bilmem de tek kişilik yaylı yatağın kılıfını rahat yıkadı.



    Yatağın tahmini boyu : 2 küsür metre enide tahmini 1 metreden biraz fazla.



    Araştırmalarıma göre içindeki rulman ufak sorun orada.



    Bir ara fazla doldurmuşum baktım tambur zorlanıyor fişi çektim kapak kilidi açılmasını bekledim.



    Tabi ki bunu sağa ya da sola dönüp arada durduğunda yaptım.



    Beklete alınca kapağı açmıyor sanırım ya da ben sabırsızım.



    Fiş çekildiğinde belli süre sonra kapağı açtı içindeki fazlalıkları aldım fişi geri takınca devam etti. Tabiki ıslaktı çıkardığım çamaşırlar haliyle. Makineyi zorlamamak için 15 derece 15 dakika programında yıkattım.



    1049 TL idi ben aldığımda senin mesajına baktım sonra A101 in önünden geçerken yanlış görmediysem 999 TL yazıyordu.



    İlk alınınca 90 derece de boşta çalıştırmak gerek yazıyordu sanırım kitapçığında. Tabi ben yapmadım.



    Ses konusuna gelince su çekerken ve su boşaltırken bir de sıkma sırasında ses yapıyor o da rahatsız edici boyutta değil.



    60 derece 60 dakika programı günlük program ben günde 1 defa çalıştırıyorum. Bu programda Kuru yük ağırlığı 2 kg yazıyor da ben tartıp çamaşır koymadım.



    Asıl sorun pamuklular fazla oldumu tamburu haliyle de rulmanı zorluyor yoksa pek bir şey olacağını düşünmüyorum.



    Sıkması yeterli kuruya yakın çıkıyor çamaşırlar.



    Tabi altı iyi hava almalı. 4 ayaklı ve tekerlekli makine yükseltici aparat alacağım da bulunduğum ilçede yok sanırım.
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    MrDj 5 sa.
    Vestel ‘i sevdiğim söylenemez eğer bahsettiğin Seg marka 5 kg çamaşır makinesi ise yaklaşık 2 aydır kullanıyorum.



    60 derece 60 dakika kullandığım program , gece 22:00 den sonra çalıştırıyorum , buzdolabı, bulaşık makinesi yok.



    Evdeki en çok kullandığım elektrikli cihaz.



    Tek yaşayan bir de makineyi tıka basa değilde normal dolduran biri için ideal : Bakınız: Ben



    Geçen ay 13 TL ondan önceki ay 8 TL elektrik faturası geldi ve makine hemen her gece 22:00 den sonra çalıştırıldı.



    Elde yıkamaktan iyidir hem de suyu iyi ısıtıyor.



    Birazda şans işi Vestel’e baktığımızda.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    hareketliperde (tuluy ....) 4 sa. MrDj
    EVET hocam o modelden bahsediyorum. 1 ay kadar önce memleketteki eve 7kg olanı aldık memnunuz. Bu 5kg olanı yazlık eve almak istiyorum ama kazanı çok ufaktır diye tereddütte kaldık. arada sırada gidilecek sizin kullandığınız kadar kullanılacak işte. belki nevresim yıkanır o kadar. nevresim sığar mı dersiniz
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    hareketliperde (tuluy ....) 5 sa.
    ŞU 5kg çamaşır makinesi sadece a101 için üretiliyor sanırım
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    kpln04 (volkan kaplan) 8 sa.
    Alacağım bir sürü şey çıktı

    Üçlü priz gaming klavye (sırf ışıklı diye)
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 8 sa. kpln04
    Gaming klavye yi aldım ve rezalet. 40 tl israf olur demedi demeyin.
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    suatcagdas (suat cagdas) 9 sa.
    şu redmi earbuds kulaklığı ilk 80 lira olarak açıkladılar ortalık karıştı çok iyi fiyat diye sonra kataloğu güncellediler :)
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    soneday (Soner Çakır) 9 sa.
    2.191,34 TL
    https://www.epttavm.com/item/93270223_oppo-a5-2020-64-gb-oppo-turkiye-garantili?utm_source=gelirortaklari&utm_medium=21&utm_campaign=cpc
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