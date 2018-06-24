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Xiaomi Redmi 6 Pro fiyatı resmiyet kazandı!

Xiaomi Redmi 6 Pro, tanıtımına saatler kala Xiaomi'nin resmi web sitesinde listeledi. Hal böyle olunca Redmi 6 Pro'nun özellikleri ve fiyatı da ortaya çıktı. İşte Redmi 6 Pro özellikleri ve fiyatı:
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
10,4b
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9
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Redmi 6 Pro, tanıtımına saatler kala Xiaomi'nin resmi web sitesinde listeledi. Daha önce birçok kez sızdırılan Redmi 6 Pro'nun özellikleri ve fiyatı da netleşmiş oldu. Bakalım Xiaomi Redmi 6 Pro bizlere neler sunuyor?

Redmi 6 Pro özellikleri

Orta segment akıllı telefonlar listesinde yer alan Redmi 6 Pro, 5.8 inç boyutunda 2280x1080 (FHD+) çözünürlüklü 19: 9 ekran/görüntü oranına sahip çentikli bir ekranla bizlere merhaba diyecek. Kullanıcının inisiyatifine göre gizlenebilen çentik, Redmi 6 Pro'nun ekran/kasa oranını artırmaya yönelik bir adım olsa da alt tarafta yer alan çerçeve, ekran/gövde oranının yüzdesini düşürüyor. 
8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti ile güçlendirilen Redmi 6 Pro'nun frekans hızı 2GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. 3 ve 4 GB RAM seçenekleriyle birlikte gelen Redmi 6 Pro, microSD kart ile 256 GB'a kadar artırılabilir 32/64 GB dahili depolama birimine sahip. 5V/2A şarj destekli 4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Redmi 6 Pro, mikro USB bağlantı noktası üzerinden şarj edilebiliyor.
f/2.2 diyafram değerine sahip 12 ve 5 MP'lik çift arka kamera paketine ev sahipliği yapan Redmi 6 Pro'nun ön kamerasında ise 5 MP çözünürlüklü bir sensöre yer verilmiş. Hem ön hem de arka kamerası AI portre modu ile desteklenen Redmi 6 Pro'nun arka kamerasında EIS (Dijital Görüntü Sabitleyici) ve HDR desteği de unutulmamış. 30 fps'de 1080p, 720p ve 480p video çekim yeteneğine sahip Redmi 6 Pro, saniyede 120 kare 720p ağır çekim videoları da kaydedebiliyor. Telefonun selfie kamerasında ise AI portre modu, AI güzellik modu, HDR ve yüz tanıma özellikleri bulunuyor 
3.5mm kulaklık girişinin unutulmadığı Redmi 6 Pro'nun bağlantı kısmında çift bant destekli Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 teknolojisi kullanılıyor. Son olarak Redmi 6 Pro'nun Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre MIUI 9 kullanıcı ara birimi ile kutudan çıkacağını ekleyelim. 

Redmi 6 Pro fiyatı

Xiaomi Redmi 6 Pro fiyatı resmiyet kazandı!
 
Altın, pembe, kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak Redmi 6 Pro'nun RAM ve depolama seçeneklerine göre fiyatları şu şekilde:
  • 3 GB RAM + 32 GB depolama kapasiteli Redmi 6 Pro: 155$
  • 4 GB RAM + 32 GB depolama kapasiteli Redmi 6 Pro: 185$
  • 4 GB RAM + 64 GB depolama kapasiteli Redmi 6 Pro: 200$

Xiaomi Redmi 6 Pro'nun lansmanı yarın gerçekleştirilecek ve telefon, 26 Haziran'dan itibaren satışta olacak.

https://www.gizmochina.com/2018/06/24/redmi-6-pro-gets-an-early-official-release-notch-display-triple-card-slot-dual-cameras-for-%C2%A5999-155/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-4B3058CAB 11 ay
95-150 usd arası deniliyordu.
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miyavlayankirpi 11 ay
Ya neden bu kadar çok model yapıyorsunuz?
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Sharparrow 11 ay
Dünyada sd 625 yongasını en fazla kullanan üretici xioami olsa gerek. 3 yıldır Bu yongayla tonla telefon çıkarıp sattı.. bari 636 yongasını kullansaydı...
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ÇatlakMerlin 11 ay
Görselleri dikkatimi çekti bilhassa. Çok şık ve canlı görünüyor. Gerçekten bu kalite var mı bilmiyorum ama. Bu arada fiyat konusunda makul bence. Zaten ucuz cihaz kalmadı malum.
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koyunsavar 11 ay
Bu zaomi gerçekten ipon a rakip ve alternatif olmaya başladı. gg
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Moving On 11 ay
Oldukça başarılı bir model, umarım pahalı bir fiyata almak zorunda kalmayız.
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deniz_sea 11 ay
4gb ramli model neden 3gb lı modelden ucuz (ikiside 32gb rom)
Yazım hatasımı var acaba...
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Slaved by makarna 11 ay
Umarım 2000tl olur

Bu hafta dolar 5 TL olacak. Giriş seviyesi telefonlara 2000tl vermeye hazırlıklı olun
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psicik96 11 ay
Yahu güzel abicim yakışıklı abicim yap artık şu SND 636 lı telefonları artık .. 625 yetmiyor artık etmeyin eylemeyin ...
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