Xiaomi Redmi 6 Pro fiyatı resmiyet kazandı!

Xiaomi Redmi 6 Pro, tanıtımına saatler kala Xiaomi'nin resmi web sitesinde listeledi. Daha önce birçok kez sızdırılan Redmi 6 Pro'nun özellikleri ve fiyatı da netleşmiş oldu. Bakalım Xiaomi Redmi 6 Pro bizlere neler sunuyor?

Redmi 6 Pro özellikleri

Orta segment akıllı telefonlar listesinde yer alan Redmi 6 Pro, 5.8 inç boyutunda 2280x1080 (FHD+) çözünürlüklü 19: 9 ekran/görüntü oranına sahip çentikli bir ekranla bizlere merhaba diyecek. Kullanıcının inisiyatifine göre gizlenebilen çentik, Redmi 6 Pro'nun ekran/kasa oranını artırmaya yönelik bir adım olsa da alt tarafta yer alan çerçeve, ekran/gövde oranının yüzdesini düşürüyor.

8 çekirdekli Snapdragon 625 yonga seti ile güçlendirilen Redmi 6 Pro'nun frekans hızı 2GHz seviyelerine kadar çıkabiliyor. 3 ve 4 GB RAM seçenekleriyle birlikte gelen Redmi 6 Pro, microSD kart ile 256 GB'a kadar artırılabilir 32/64 GB dahili depolama birimine sahip. 5V/2A şarj destekli 4000 mAh kapasiteli bataryadan beslenen Redmi 6 Pro, mikro USB bağlantı noktası üzerinden şarj edilebiliyor.

f/2.2 diyafram değerine sahip 12 ve 5 MP'lik çift arka kamera paketine ev sahipliği yapan Redmi 6 Pro'nun ön kamerasında ise 5 MP çözünürlüklü bir sensöre yer verilmiş. Hem ön hem de arka kamerası AI portre modu ile desteklenen Redmi 6 Pro'nun arka kamerasında EIS (Dijital Görüntü Sabitleyici) ve HDR desteği de unutulmamış. 30 fps'de 1080p, 720p ve 480p video çekim yeteneğine sahip Redmi 6 Pro, saniyede 120 kare 720p ağır çekim videoları da kaydedebiliyor. Telefonun selfie kamerasında ise AI portre modu, AI güzellik modu, HDR ve yüz tanıma özellikleri bulunuyor

3.5mm kulaklık girişinin unutulmadığı Redmi 6 Pro'nun bağlantı kısmında çift bant destekli Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 teknolojisi kullanılıyor. Son olarak Redmi 6 Pro'nun Android 8.1 Oreo işletim sistemine entegre MIUI 9 kullanıcı ara birimi ile kutudan çıkacağını ekleyelim.

Redmi 6 Pro fiyatı

Altın, pembe, kırmızı, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak Redmi 6 Pro'nun RAM ve depolama seçeneklerine göre fiyatları şu şekilde:

https://www.gizmochina.com/2018/06/24/redmi-6-pro-gets-an-early-official-release-notch-display-triple-card-slot-dual-cameras-for-%C2%A5999-155/