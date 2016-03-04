Xiaomi, Redmi Note 3 için Hindistan'da görkemli bir etkinlik düzenledi

Xiaomi tüketiciler tarafından oldukça sevilen bir şirket. Fiyat/peformans oranıyla ün yapan şirketin ürünleri çok fazla talep alması nedeniyle çoğu zaman ancak karaborsadan bulunabiliyor. Bu problemleri aşarak yavaş yavaş globalleşmenin kapısını aralayan üretici faaliyet gösterdiği yeni bölgeler arasında ise en çok Hindistan'ı benimsemiş gibi görünüyor.

Tıpkı Çin gibi yoğun nüfusa ve düşük alım gücüne sahip Hindistan da şirket için büyük bir hedef kitleyi barındırıyor. Bu sebeple ilgi de tek taraflı değil. Ocak ayında duyurduğu Redmi Note 3 modelini Hindistan pazarı için lanse eden şirket görkemli bir gösteriye de ev sahipliği yaptı. 8 Bin kişilik kapalı bir stadyumu kiralayan üretici bu alanda kullanıcıları Redmi Note 3 modeliyle buluşturdu.

Etkinliğe katılanlara sürpriz hediyeler dağıtılırken akıllı telefon (16GB) 9999 Rupi (Yaklaşık 450 TL) fiyat etiketiyle duyuruldu. Ülke genelindeki satışlar ise 9 Mart tarihinden itibaren başlayacak. Hatırlamayanlar için Redmi Note 3 Pro özelliklerini kısaca hatırlatmak gerekirse akıllı telefonda 5.5 inç Full HD ekran, Snapdragon 650 çipset, 4050 mAh batarya, 16 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera yer alıyordu. 16 GB depolama seçeneği 2 GB sistem belleği ile gelirken 32 GB depolama seçeneği (11999 Rupi - Yaklaşık 540 TL) 3 GB Belleğe sahip olacak.

http://www.gsmarena.com/xiaomi_launches_redmi_note_3_in_india-news-17041.php