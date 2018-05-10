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Xiaomi Redmi S2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Redmi S2 özçekim tutkunlarına yönelik olarak geliştirildi. Ön kamera iki farklı yapay zekâ modu ile en iyi çekimi yapıyor. Xiaomi Redmi S2 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,4b
1
30
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin özçekim tutkunlarına odaklandığı Redmi S serisi resmi olarak başlıyor. Serinin ilk üyesi Redmi S2, ailede bugüne kadar olmayan kalitede özçekim fotoğrafları sunmayı vadediyor.

Xiaomi Redmi S2 özellikleri ve fiyatı

5.99 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük barındıran model 18:9 görüntü oranını benimsiyor. Genel tasarım Redmi ailesi ile aynı iken U şeklindeki anten çizgileri ile farklılaşıyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 14nm sürecindeki Snapdragon 625 yonga seti, iki yıl öncesine ait olmasına rağmen yine de verimlilik konusunda halen tatmin edici seviyede. Model 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

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Telefonun ön kamerası 16MP çözünürlüğünde ve 2 mikron metre piksel büyüklüğü mevcut. Bu sayede düşük ışık koşullarında en iyi sonuçları veriyor. Ön LED flaş ise doğal ışığı taklit ederek daha canlı çekimlere imkân tanıyor.

Ön kamera yapay zekâ teknolojileri ile desteklenmiş. Portre modunda kamera sahneyi algılayarak bulanıklık efektlerini ayarlayabiliyor. Örneğin eliniz de sahnedeyse bulanıklaştırmıyor. Diğer taraftan makyaj modu yüzünüzü en iyi hale getiriyor.

Arka kısımda ise 12MP+5MP çözünürlüğünde kamera faz algılamalı otomatik odaklama ve HDR desteği sunuyor. 3080mAh kapasiteli batarya microUSB üzerinden hızlı şarj olabiliyor. Telefon 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi 157$, 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi 204$ olarak 17 Mayıs tarihinde satışa sunulacak.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/10/xiaomi-redmi-s2-is-official-the-phones-all-about-getting-the-best-selfies-for-a-budget/ Yorum Yaz
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
vestel venüs vs. ye para vereceğine git al bunu adam gibi telefon kullan.
Yanıtla +27
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kalavar 1 yıl
Yerlı malı vestel varken bunlar nedır boyle. Yerlı malı yurdun malı Herkes onu kullanmalı.
2 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 1 yıl
çinde satış fiyatı 999 yuan üzerinden TL kuru ile de 666 TL eder. gelir ise 1000 lira bandından satılması muhtemel. Çünkü redmi 5 plus da çinde aynı fiyattan satılıyor. İşin garip yanı ise redmi note 5 pro modelinde bu model 4/64GB olanı 1099 yuan 750 TL bandında ama burada ne hikmetse 1700-1800 TL civarında satıyorlar. Millete fazla itilemenin bir manası yok bu kadar da fiyatı abartmasınlar.
çinde satış fiyatı 999 yuan üzerinden TL kuru ile de 666 TL eder. gelir ise 1000 lira bandından satılması muhtemel. Çünkü redmi 5 plus da çinde aynı fiyattan sa...
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rehayi 10 ay
Bir telefon alayım dedim, üzerine bir de Xiaomi olsun dedim kafam allak bullak oldu. Xiaomi Redmi 5 Plus, Xiaomi Mi A1, Xiaomi Redmi S2 telefonları arasında kaldım. Üçünün de tek ortak noktası Snapdragon 625 :)
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metintekin 10 ay
Cihaz satışta. Alan memnun olan varmı almayı düşünüyorum
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refikmumtaz 10 ay metintekin
Telefonu alalı yaklaşık 3 hafta kadar oluyor. Elimden geldiğince merak edileni cevaplarım hocam.
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DH Misafiri 1 yıl
çinde satış fiyatı 999 yuan üzerinden TL kuru ile de 666 TL eder. gelir ise 1000 lira bandından satılması muhtemel. Çünkü redmi 5 plus da çinde aynı fiyattan satılıyor. İşin garip yanı ise redmi note 5 pro modelinde bu model 4/64GB olanı 1099 yuan 750 TL bandında ama burada ne hikmetse 1700-1800 TL civarında satıyorlar. Millete fazla itilemenin bir manası yok bu kadar da fiyatı abartmasınlar.
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muammer816 1 yıl
vestel,casper gibi markalarımız bu markayı örnek almalı ve ülkemizde f/p telefonlar satmalıdırlar.ama nerdeee !!
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taner97 1 yıl
2016 kasımda çıkan redmi 4 prime sd625 1080p ekran, 4100mah batarya, aliminum kasa 150 dolara satılıyordu bu telefonun 18:9 ekran(o da 720p) ve ön kamera dışında bir nanesi yok aynı fiyata satıyorlar. başarısız bir telefon olmuş, bana göre alınmaz.
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renega 1 yıl astegon
anartma redmi 5 plus 1.050tl civarı 160$ yurt dışında
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renega 1 yıl kalavar
Yerli malı falan değil herşeyini ithal edip kâr payıyla satıyoruz buna yerli malı diyen maldır. xiaomi satan cepporttan telefon alsam aynı şey. hiçbir fark yok
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tunaykr 9 ay renega
Bi bitmediniz, yeter ya.[:\-] Apple %100 Amerikan malıydı zaten.
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Kerim5100 1 yıl
Telefon 157$ millet gelmiş hala bik bik ediyor :/
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Johan Elmander 1 yıl
2.0µm ve 16MP mi? 2/3"den büyük bir sensör demek bu, Lumia 1020'den bile büyük. Bilgi yanlışı olmasın?
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Bloodin 1 yıl Johan Elmander
Gerçek boyut 1.0µm, 4 pikseli bir araya getirip 4 megapixel fotoğraflar şeklinde 2.0µm imiş gibi çekebiliyor.
İlginç olan arka kamerada Mi6 ve Mi Note 3'de kullanılan sensörü (Sony IMX486) kullanmış olmaları, tabi ki malesef f2.2 diyafram var ve optik görüntü sabitleyici yok ama 157 dolara ne bekliyorduk ki :) Ayrıca bu haliyle bile Venüs Z20'den iyi fotoğraf çekeceğine eminim...
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crypterografi 1 yıl
orta segment telefon ya çok şey yapmayın
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