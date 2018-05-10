Xiaomi Redmi S2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin özçekim tutkunlarına odaklandığı Redmi S serisi resmi olarak başlıyor. Serinin ilk üyesi Redmi S2, ailede bugüne kadar olmayan kalitede özçekim fotoğrafları sunmayı vadediyor.

Xiaomi Redmi S2 özellikleri ve fiyatı

5.99 inçlik ekranında 1440x720 piksel çözünürlük barındıran model 18:9 görüntü oranını benimsiyor. Genel tasarım Redmi ailesi ile aynı iken U şeklindeki anten çizgileri ile farklılaşıyor.

8 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran 14nm sürecindeki Snapdragon 625 yonga seti, iki yıl öncesine ait olmasına rağmen yine de verimlilik konusunda halen tatmin edici seviyede. Model 3GB/4GB RAM ve 32GB/64GB depolama kapasitesi ile destekleniyor.

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Telefonun ön kamerası 16MP çözünürlüğünde ve 2 mikron metre piksel büyüklüğü mevcut. Bu sayede düşük ışık koşullarında en iyi sonuçları veriyor. Ön LED flaş ise doğal ışığı taklit ederek daha canlı çekimlere imkân tanıyor.

Ön kamera yapay zekâ teknolojileri ile desteklenmiş. Portre modunda kamera sahneyi algılayarak bulanıklık efektlerini ayarlayabiliyor. Örneğin eliniz de sahnedeyse bulanıklaştırmıyor. Diğer taraftan makyaj modu yüzünüzü en iyi hale getiriyor.

Arka kısımda ise 12MP+5MP çözünürlüğünde kamera faz algılamalı otomatik odaklama ve HDR desteği sunuyor. 3080mAh kapasiteli batarya microUSB üzerinden hızlı şarj olabiliyor. Telefon 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi 157$, 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi 204$ olarak 17 Mayıs tarihinde satışa sunulacak.