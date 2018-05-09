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Oppo Find X görseli sızdırıldı iddiası

4 senedir hiç sesi soluğu çıkmayan Oppo Find amiral gemi serisi bomba gibi bir dönüşe hazırlanıyor. Firma yeni amiral gemisi için hiçbir masraftan kaçınmıyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Oppo’nun Find X ismini tescil ettirmesinden sonra amiral gemi serisinin geri mi döneceği sorusu akıllara gelmişti. Sızdırılan görseller firmanın iddialı bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Oppo Find X özellikleri

Amiral gemi sınıfında olacak Oppo Find X için Snapdragon 845 yonga seti, AMOLED ekran, 6GB RAM zaten beklenen özellikler. Asıl bomba ise batarya, ekran ve kamera tarafında patlıyor.

Sızdırılan görsellere göre Oppo Find X üçlü bir kamera kombinasyonuna sahip olacak. Huawei P20 Plus modelinde ilk kez gördüğümüz kombinasyonla 5x optik yakınlaştırma değerinin yakalandığı iddia ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Redmi S2 resmi görselleri geldi"

Diğer taraftan 19:9 görüntü oranı sunacak olan ekranın çentikli olduğu ve rekor bir ekran-kasa oranına sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Ayrıca bataryanın 15 dakikada yüzde 75 doluma ulaşan Super VOOC hızlı şarj teknolojisini de barındıracağı dile getiriliyor.

Yaklaşık 4 yıldır sesi soluğu çıkmayan Find serisinin bomba gibi döneceğini söyleyebiliriz. Henüz net bilgiler yok ancak muhtemelen yaz sonlarında Oppo bir tanıtım yapacaktır.

 

https://www.gizmochina.com/2018/05/09/alleged-oppo-find-x-render-leaked-reveals-triple-cameras-notched-display-in-screen-fingerprint-reader/ Yorum Yaz
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lvlono 1 yıl
Çentik bomba gibi sıvar :)
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mecnunumm 1 yıl
Find 5 sonrasında find 7 kullanıyorum. İPhone kullananlar gibi bağımlılık yapıyor. İşin kötüsü artık fiyat çıtam düşük, iyi fiyat isteyeceklerinden eminim.
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V4LKyR 1 yıl
Artık ekran oranları 53:9 olmalı!!!
O değil de, 15 dk'da 75% şarcz nedir???????
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stalker(1979) 1 yıl
Çentik olmasında :D
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kuvant512 1 yıl
evet huawei p20 plus yok daha neler huawei p20 pro olmasin o isle hicmi ilgilenmiyorsun anlamiyorum
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XFalconX 1 yıl
çeşitlilik bizlere yarar
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umutaxoy 1 yıl
Xiaomi huawei lg sony samsung bütün android telefonları kullandım,root cfw vs. Bütün modifikasyonlari denedim,bilmiyorum yaştan mıdır yoksa bıktım mı, iphone 3g ile akıllı telefonla buluşmustum ilk olarak, en sonunda yine iphone a döndüm ve bir daha android e geçmeyi düşünmüyorum.
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