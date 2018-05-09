Oppo Find X görseli sızdırıldı iddiası

Oppo’nun Find X ismini tescil ettirmesinden sonra amiral gemi serisinin geri mi döneceği sorusu akıllara gelmişti. Sızdırılan görseller firmanın iddialı bir model üzerinde çalıştığını gösteriyor.
Oppo Find X özellikleri
Amiral gemi sınıfında olacak Oppo Find X için Snapdragon 845 yonga seti, AMOLED ekran, 6GB RAM zaten beklenen özellikler. Asıl bomba ise batarya, ekran ve kamera tarafında patlıyor.
Sızdırılan görsellere göre Oppo Find X üçlü bir kamera kombinasyonuna sahip olacak. Huawei P20 Plus modelinde ilk kez gördüğümüz kombinasyonla 5x optik yakınlaştırma değerinin yakalandığı iddia ediliyor.Ayrıca Bkz. "Redmi S2 resmi görselleri geldi"
Diğer taraftan 19:9 görüntü oranı sunacak olan ekranın çentikli olduğu ve rekor bir ekran-kasa oranına sahip olduğu da gelen bilgiler arasında. Ayrıca bataryanın 15 dakikada yüzde 75 doluma ulaşan Super VOOC hızlı şarj teknolojisini de barındıracağı dile getiriliyor.
Yaklaşık 4 yıldır sesi soluğu çıkmayan Find serisinin bomba gibi döneceğini söyleyebiliriz. Henüz net bilgiler yok ancak muhtemelen yaz sonlarında Oppo bir tanıtım yapacaktır.
https://www.gizmochina.com/2018/05/09/alleged-oppo-find-x-render-leaked-reveals-triple-cameras-notched-display-in-screen-fingerprint-reader/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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