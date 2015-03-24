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Xiaomi'den yeni bir akıllı TV modeli daha geldi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'den yeni bir akıllı TV modeli daha geldi

Mobil cihaz pazarının yanında televizyon pazarında da ülkesinin önemli oyuncularından olmaya çalışan Xiaomi, 47 inçlik 3D televizyon ve 49 inçlik 4K televizyonunun ardından 40 inçlik yeni bir televizyon daha duyuruldu.
Mi TV 2 serisine dahil olacak yeni model 40 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Sharp SDP X-GEN adında arka aydınlatmalı LED panel kullanan televizyon 5000:1 kontrast oranına sahip.
Televizyona 4 adet Cortex-A9 çekirdekli ve Mali-T450 grafik birimli MediaTek MStar 6A908 yongaseti gücünü veriyor. 2GB DDR3 RAM ile desteklenen televizyon 8GB dahili hafıza ve Dolby MS12 surround ses teknolojisi ile birlikte geliyor.
En ince noktasında 14.5mm kalınlığa sahip olan televizyon H.265 10-bit donanım bazlı çözücü sayesinde MKV, MP4, MOV, TS, AVI formatlarına da destek sunuluyor. Android 4.4 işletim sistemi üzerinde MIUI arayüzünü kullanan televizyon Android 5.0 güncellemesini de alacak. Yeni Mi TV 2 modeli 321$ yaklaşık fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunulacak.



http://www.androidcentral.com/xiaomi-announces-40-inch-full-hd-variant-mi-tv-2-320?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
-Türkiye buna hazır mı?
-şuan vestelimiz türkiyemize yeter(vestel..)
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1BilimAdamı 4 yıl
televizyon 5.0 alacakmış beylerr
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burrnn 4 yıl
değerindeki bir tv yerine bu televizyondan her odaya birer tane alırız artık
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gently weeps 4 yıl
Samsung 2015 full hd televizyon serisinde 8bit paneş kuşlanıtor bunlar 10 bit helal olsun
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gurkanse 4 yıl
keşke türkiyeye gelseler.elektrikli arabadan tv ye tabletten telefona hatta oda hava temizleyicisine kadar hepsi gelsin
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alperenxx 4 yıl
bi buraya gelse ahh
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Vasto Lorde 4 yıl
320 dolar resmen beleş
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Mr xXx 4 yıl
Tv pazarı iyice kızıştı hadi hayırlısı
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