Xiaomi'den yeni bir akıllı TV modeli daha geldi

Mobil cihaz pazarının yanında televizyon pazarında da ülkesinin önemli oyuncularından olmaya çalışan Xiaomi, 47 inçlik 3D televizyon ve 49 inçlik 4K televizyonunun ardından 40 inçlik yeni bir televizyon daha duyuruldu.

Mi TV 2 serisine dahil olacak yeni model 40 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. Sharp SDP X-GEN adında arka aydınlatmalı LED panel kullanan televizyon 5000:1 kontrast oranına sahip.

Televizyona 4 adet Cortex-A9 çekirdekli ve Mali-T450 grafik birimli MediaTek MStar 6A908 yongaseti gücünü veriyor. 2GB DDR3 RAM ile desteklenen televizyon 8GB dahili hafıza ve Dolby MS12 surround ses teknolojisi ile birlikte geliyor.

En ince noktasında 14.5mm kalınlığa sahip olan televizyon H.265 10-bit donanım bazlı çözücü sayesinde MKV, MP4, MOV, TS, AVI formatlarına da destek sunuluyor. Android 4.4 işletim sistemi üzerinde MIUI arayüzünü kullanan televizyon Android 5.0 güncellemesini de alacak. Yeni Mi TV 2 modeli 321$ yaklaşık fiyat etiketi ile Çin'de satışa sunulacak.









http://www.androidcentral.com/xiaomi-announces-40-inch-full-hd-variant-mi-tv-2-320?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit