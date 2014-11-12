Xiaomi'nin teknoloji dünyasına son hediyesi Leadcore yongaseti tasarımcısı oldu





Akıllı telefon pazarında dördüncülüğe kadar yükselerek başarısının tesadüf olmadığını kanıtlayan Xiaomi, geleceğe yönelik yatırım yapmak adına önemli bir işbirliğine daha imza atıyor.





Xiaomi rakipleri Apple, Samsung, Huawei gibi devlerin izini takip ediyor ve Leadcore adındaki bir yonga tasarımcısına yatırım yapmaya başladı. Leadcore henüz çok iddialı bir tasarımcı olmasa da ürünleri büyük bir potansiyelin işaretlerini veriyor.





Xiaomi bu yeni tasarımcıdan tedarik edeceği yongasetleri ile fiyatı 65$ sınırına kadar inecek akıllı telefonlar üretmeyi planlıyor. Zira MediaTek, Qualcomm gibi tedarikçilere bedel ödemek zorunda kalan Xiaomi, yeni yatırımı ile yongasetlerini çok ucuza, belki de bedavaya getirecek. Bu sayede önemli bir avantaj elde edecek.





Firmanın bu plan doğrultusunda ilk akıllı telefonunu önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planlıyor. 720p çözünürlükte bir ekrana sahip olacak model 1GB RAM ve LTE desteği gibi özellikler bardındıracak. İşlemci ise Leadcore tarafından sağlanacak.





Modelde yer alacak yongaseti LC1860 olarak belirlenmiş. Detaylı özellikleri anlaşılamasa da yongasetinde 6 adet Cortex-A7 çekirdeğinin 2GHz saat hızında çalıştığı tahmin ediliyor. 2 çekirdekli Mali-T628 grafik birimini sunan yongaseti 2K ekran, 60kare/saniye hızında Full HD video kaydı, LPDDR3 bellek, 20MP'e kadar kamera çözünürlüğü gibi üst seviye özelliklere destek sunuyor.





Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu belki de bu fiyatta en iyi performansı sunan cihaz olabilecek yapıda. Bu da özellikle pazarda satışlarını artırma konusunda firmanın elini çok güçlendirecek.





Bu noktada Leadcore firmasının durumu da önem taşıyor. Lenovo, ZTE, Meizu gibi üreticilerin yapacağı muhtemel yatırımlarla firma kısa sürede Qualcomm, MediaTek gibi sektör devlerine kafa tutacak duruma gelebilir. Bunu zaman içerisinde görebileceğiz.

http://www.androidheadlines.com/2014/11/xiaomis-upcoming-phone-to-be-powered-by-leadcores-lc1860-soc-cost-just-399-yuan-65.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter