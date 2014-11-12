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Xiaomi'nin teknoloji dünyasına son hediyesi Leadcore yongaseti tasarımcısı oldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'nin teknoloji dünyasına son hediyesi Leadcore yongaseti tasarımcısı oldu

Akıllı telefon pazarında dördüncülüğe kadar yükselerek başarısının tesadüf olmadığını kanıtlayan Xiaomi, geleceğe yönelik yatırım yapmak adına önemli bir işbirliğine daha imza atıyor. 

Xiaomi rakipleri Apple, Samsung, Huawei gibi devlerin izini takip ediyor ve Leadcore adındaki bir yonga tasarımcısına yatırım yapmaya başladı. Leadcore henüz çok iddialı bir tasarımcı olmasa da ürünleri büyük bir potansiyelin işaretlerini veriyor. 

Xiaomi bu yeni tasarımcıdan tedarik edeceği yongasetleri ile fiyatı 65$ sınırına kadar inecek akıllı telefonlar üretmeyi planlıyor. Zira MediaTek, Qualcomm gibi tedarikçilere bedel ödemek zorunda kalan Xiaomi, yeni yatırımı ile yongasetlerini çok ucuza, belki de bedavaya getirecek. Bu sayede önemli bir avantaj elde edecek. 

Firmanın bu plan doğrultusunda ilk akıllı telefonunu önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeyi planlıyor. 720p çözünürlükte bir ekrana sahip olacak model 1GB RAM ve LTE desteği gibi özellikler bardındıracak. İşlemci ise Leadcore tarafından sağlanacak. 

Modelde yer alacak yongaseti LC1860 olarak belirlenmiş. Detaylı özellikleri anlaşılamasa da yongasetinde 6 adet Cortex-A7 çekirdeğinin 2GHz saat hızında çalıştığı tahmin ediliyor. 2 çekirdekli Mali-T628 grafik birimini sunan yongaseti 2K ekran, 60kare/saniye hızında Full HD video kaydı, LPDDR3 bellek, 20MP'e kadar kamera çözünürlüğü gibi üst seviye özelliklere destek sunuyor. 

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu belki de bu fiyatta en iyi performansı sunan cihaz olabilecek yapıda. Bu da özellikle pazarda satışlarını artırma konusunda firmanın elini çok güçlendirecek. 

Bu noktada Leadcore firmasının durumu da önem taşıyor. Lenovo, ZTE, Meizu gibi üreticilerin yapacağı muhtemel yatırımlarla firma kısa sürede Qualcomm, MediaTek gibi sektör devlerine kafa tutacak duruma gelebilir. Bunu zaman içerisinde görebileceğiz.  

http://www.androidheadlines.com/2014/11/xiaomis-upcoming-phone-to-be-powered-by-leadcores-lc1860-soc-cost-just-399-yuan-65.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
leadcore hangi ülkenin markası?bilen var mı arkadaşlar?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bize gelene kadar mi6 çıkar
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Jeopol 5 yıl
Xiaominin yaptigi her urunu gozum kapali alirim.
kaliteli yapiyorlar.
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gurkanse 5 yıl
ne hikmetse hep rekabet artarsa fiyatlar düşer diyorsunuz ama dünden bugüne kadar çıkan markalar modeller arttıkça fiyat düşecegine hep çıkıyor
"bu terslikte bir iş var" ...
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ONIONBUD 5 yıl gurkanse
gurkanse

ne hikmetse hep rekabet artarsa fiyatlar düşer diyorsunuz ama dünden bugüne kadar çıkan markalar modeller arttıkça fiyat düşecegine hep çıkıyor"bu terslikte bir iş var" .

" Xiaomi gerçekten büyük oynuyor önü açık bir firma. "


İyi ki bu iki yorum alt alta yapılmamış.Millet büyük ve önü açıkla neyi kasttettiğini yanlış anlıyacaktı.
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Public_Enemy 5 yıl
xiaomi vizyon sahibi bir firma
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ouzqan 5 yıl
Xiaomi aldı başını gidiyor . Adamlar çalışıyor karşılığınıda alıyor . diğer firmalar artık Xiaomi yi takip edecek duruma geldiler .
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1BilimAdamı 5 yıl
Bu gidişle qualcomm'da telefon üretmeye başlayacak
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General. 5 yıl
Helal olsun adamlar Çalışıyor.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Başarılı olurlarsa mediatek ve qualcomm nal toplar.

En azından fiyatlar daha rekabetçi olur.
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Gladiotürk 5 yıl
Xiaomi Rakip bırakmayacak bu gidişle..
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skyrime2828 5 yıl
"sana bir korum birde Leadcore :D" gibi esprilere hazir olun :)
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Biggest Star 5 yıl skyrime2828
DUSTER04

"sana bir korum birde Leadcore :D" gibi esprilere hazir olun :)


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Uacellat_62 5 yıl
Xiaomi gerçekten büyük oynuyor önü açık bir firma
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