Xiaomi'nin yeni şarj istasyonu çok konuşulacak

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"Xiaomi, Mi 5 talebine yetişemiyor"

henüz resmi olarak Türkiye'de faaliyet göstermiyor ancakadındaki taşınabilir şarj istasyonları sanırız pek çok tüketicimizde mevcuttur. Firma, hızlı şarj desteği ile Mi serisini şimdi daha ileri bir noktaya taşıyor ve adeta bir devrime öncülük ediyor.olarak adlandırılan yeni ürün, 10000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Firmanın önceki ürünlerine göre biraz ortada gibi dursa da, önemli özellikleri sayesinde farklılaşıyor. İlk olarak önceki nesilden yüzde 42 daha ince ve 223 gram ağırlığında. Genelde bataryalarını Samsung veya LG'den tedarik eden Xiaomi, muhtemelen yeni nesil daha ince bataryalara yer vermiş.İkinci olarak istasyonda hızlı şarj imkanı mevcut vebağlantısı üzerinden bu imkan sunuluyor. 5V/2A adaptör ile birlikte yaklaşık 6 saatte şarj olabilen cihaz, 18W ultra hızlı adaptörünü kullandığınızda ise sadece 3.5 saatte şarj olabiliyor. Yine 18W maksimum enerji çıkışı sayesinde, Mi Note Pro modelini 1 saat 50 dakikada şarj edebiliyorsunuz yani yüzde 25 civarında bir hızlanma sözkonusu.Üçüncü olarak cihazda akıllı şarj sistemi bulunuyor. Taktığınız cihazı algılayabilen sistem, enerji akışını da buna göre ayarlıyor. Son olarak ise giyilebilir cihazlara yönelik voltajı düşürerek şarj etme imkanı sunan bir mod da eklenmiş. Önceki versiyonlarda, böyle bir özellik bulunmuyordu. Ayrıca istasyonun MacBook gibi Type-C cihazlarını da şarj edebildiği ifade ediliyor.Her açıdan dört dörtlük diyebileceğimiz Mi Powerbank Pro, sadece 22$ fiyat etiketine sahip. Aslında en önemli avantajının bu olduğunu söylesek yanılmayız. Ürün sadece'de satışa sunulacak ancak muhtemelen yine ülkemizde de raflara çıktığını görebileceğiz.