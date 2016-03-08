Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi'nin yeni şarj istasyonu çok konuşulacak

Xiaomi'nin akıllı telefonları dışındaki en beğenilen ürün grupları arasında yer alan Mi taşınabilir şarj istasyonları, yeni üyesiyle adından söz ettireceğe benziyor.
3 yıl
9,5b
1
23
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Xiaomi henüz resmi olarak Türkiye'de faaliyet göstermiyor ancak Mi Powerbank adındaki taşınabilir şarj istasyonları sanırız pek çok tüketicimizde mevcuttur. Firma, hızlı şarj desteği ile Mi serisini şimdi daha ileri bir noktaya taşıyor ve adeta bir devrime öncülük ediyor.

Mi Powerbank Pro olarak adlandırılan yeni ürün, 10000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Firmanın önceki ürünlerine göre biraz ortada gibi dursa da, önemli özellikleri sayesinde farklılaşıyor. İlk olarak önceki nesilden yüzde 42 daha ince ve 223 gram ağırlığında. Genelde bataryalarını Samsung veya LG'den tedarik eden Xiaomi, muhtemelen yeni nesil daha ince bataryalara yer vermiş.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, Mi 5 talebine yetişemiyor"
İkinci olarak istasyonda hızlı şarj imkanı mevcut ve USB Type-C bağlantısı üzerinden bu imkan sunuluyor. 5V/2A adaptör ile birlikte yaklaşık 6 saatte şarj olabilen cihaz, 18W ultra hızlı adaptörünü kullandığınızda ise sadece 3.5 saatte şarj olabiliyor. Yine 18W maksimum enerji çıkışı sayesinde, Mi Note Pro modelini 1 saat 50 dakikada şarj edebiliyorsunuz yani yüzde 25 civarında bir hızlanma sözkonusu.

Üçüncü olarak cihazda akıllı şarj sistemi bulunuyor. Taktığınız cihazı algılayabilen sistem, enerji akışını da buna göre ayarlıyor. Son olarak ise giyilebilir cihazlara yönelik voltajı düşürerek şarj etme imkanı sunan bir mod da eklenmiş. Önceki versiyonlarda, böyle bir özellik bulunmuyordu. Ayrıca istasyonun MacBook gibi Type-C cihazlarını da şarj edebildiği ifade ediliyor.

Her açıdan dört dörtlük diyebileceğimiz Mi Powerbank Pro, sadece 22$ fiyat etiketine sahip. Aslında en önemli avantajının bu olduğunu söylesek yanılmayız. Ürün sadece Çin'de satışa sunulacak ancak muhtemelen yine ülkemizde de raflara çıktığını görebileceğiz.
 

http://en.miui.com/thread-235721-1-1.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Marquis-de-Sade` 3 yıl en beğenilen StummScream
StummScream
Zaten resimdeki görselde 4 tane beyaz led var

Gözlerinde gözlük, ağzında sigara, kafanda şapka belirdi arkadanda da GTA San Andreas müziği çalıyor


Dostum adam led lamba derken bildirim ledinden bahsetmiyor fener olarak kullanabiliceğimiz ledlerden bahsediyor
StummScreamZaten resimdeki görselde 4 tane beyaz led varGözlerinde gözlük, ağzında sigara, kafanda şapka belirdi arkadanda da...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ßlaCKFOX 3 yıl
Almak isteyenler için güzel bir fırsat
s.aliexpress.com/...
(from AliExpress Android)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hoper01 3 yıl
gearbest.com da $29.99 şu an normal posta ile 85 tl ye geliyor
bu fiyata 4 adet kalmış, karar veremedim alsam mı?! Lazım da
gearbest.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunus626emre 3 yıl
Birdahaki PowerBank'ım bu olur büyük ihtimalle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 3 yıl
Xiaomi candır, can.
Araç kameraları, etkinlik kameraları, güç kaynakları vs vs. adamların ürünlerinin malzemeleri de çok kaliteli ve çok iyi. Çin'den bu kadar sağlam bir marka çıkacağını düşünmezdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 3 yıl
sabit 2A çıkışlı ürünler hoşuma gitmiyor çünkü her telefon o kadar yüksek ampere dayanıklı değil.o yüzden ben hep 1A çıkışlı tercih ediyordum.takılan cihaza göre kendini ayarlama özelliği çok hoşuma gitti.ne kadar başarılı test edip görmek lazım emin olmak için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
efsane olmuş gelsin bakalım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zxss 3 yıl
Asus zenpowerda çok başarılı hem küçük hemde 10mah
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
10.000 mah lik olanı aldım memnunum.. Yalnız bu biraz pahalı geldi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*siteci* 3 yıl
Beklediğimden pahalıymış. 30 dolara alabilsek takip kodundahil 90 liraya gelecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
Altı üstü pil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 3 yıl
150 yuan 23.06 dolarmış, biz 25 dolar diyelim; 72.91TL bu fiyata alma ihtimali var diyor. Şahane olur o fiyattan ama hikaye muhtemelen 5-10$ üstüne fiyat eklenir. Çinden 100TL civarına bulunur, TR de ne olur belli olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omerhakanbilici 3 yıl
Marquis-de-Sade`
StummScream Zaten resimdeki görselde 4 tane beyaz led var
Gözlerinde gözlük, ağzında sigara, kafanda şapka belirdi arkadanda da GTA San Andreas müziği çalıyor
Dostum adam led lamba derken bildirim ledinden bahsetmiyor fener olarak kullanabiliceğimiz ledlerden bahsediyor

O mesajdan fener olan ledi anlamak mümkün değil :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
10bin mah'lık olanı 12$'a almıştım. Güzel ürün. 2amper adaptör ile 5.5 saatte şarj oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9521 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
xiaomi, xiaomi powerbank pro ve
5 etiket daha mi powerbank pro Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Let's Encrypt sertifikaları bir milyonu geçti 3 yıl HTC Vive için sistemler hazır 3 yıl Google Fotoğraflar'a Live Photos desteği 3 yıl Microsoft Hyperlapse uygulaması Full HD desteği kazandı 3 yıl Google, Cardboard'u geliştiriciler için daha cazip kılma peşinde 3 yıl Apple bu ürünler için teknik destek vermeyi kestiğini açıkladı 3 yıl Teknoloji CEO'ları Trump'ı durdurmak için özel bir adada gizli toplantı yaptı 3 yıl Office Online ve OneDrive artık Skype desteğine sahip 3 yıl Pebble, akıllı saati için firmware, iOS ve Android güncellemeleri yayınladı 3 yıl Valve ilk sanal gerçeklik demosunu HTC Vive için duyurdu 3 yıl Volkswagen yeni yarış otomobili Golf GTI TCR'ı duyurdu 3 yıl DH ve BSC ortak The Division Canlı Yayını saat 19:30'da 3 yıl Toyota'dan görme engelliler için navigasyon teknolojisi 3 yıl Türk Telekom 4.5G tarifeleri belli olmaya başladı 3 yıl Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu kendi yaptığı 4.5G hız testi sonucunu paylaştı 3 yıl Google Play Store’da popüler 28 uygulama 60 kuruşa düştü 3 yıl İlk 8K TV yayını Ağustos ayında yapılacak 3 yıl Ayıplı ürün nasıl iade edilir, para nasıl geri alınır? Detaylar bu videomuzda 3 yıl Anonymous: Twitter hesaplarımızı kapatarak IŞİD'e destek oluyor 3 yıl Google'a yapılan hak ihlali şikayetleri katlanıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi'nin yeni şarj istasyonu çok konuşulacak Sonraki Dünyanın ilk sanal gerçeklik sineması Amsterdam'da açılıyor 3 yıl 4chan'in kurucusu Google ekibine dahil oldu 3 yıl HTC 10'un bu kez renk seçenekleri sızdırıldı 3 yıl Google'ın operatör girişimi Project Fi'da davetiye zorunluluğu kaldırıldı 3 yıl Microsoft, SQL Server'ı Linux platformuna getiriyor 3 yıl Kaptan Amerika: İç Savaş'tan yeni posterler 3 yıl İşte dünyanın en siyah maddesi 3 yıl Skype'ın televizyon desteği sona eriyor 3 yıl Sony Xperia Z5 için Android 6.0 güncellemesi globale yayıldı 3 yıl Parmak izi korumalı telefonlar bir mürekkep püskürtmeli yazıcıyla kırılabilir 3 yıl Hız aşırtma dünya kupası başlıyor 3 yıl Android'de bulunan 5 keyifli sonsuz koşu oyunu incelemesi 3 yıl Zotac SONIX 480GB PCIe SSD modeli satışa sunuluyor 3 yıl iPhone almak için bebeğini sattı 3 yıl Microsoft, Fable serisinin geliştiricisini kapattı 3 yıl Nvidia, Computex 2016'da Pascal tabanlı mobil GPU'sunu sergileyecek 3 yıl SanalBorsam ile öğrencilere yatırımcılık ve forex eğitimi 3 yıl Dell akıllı telefon pazarına girecek mi, Alienware'ın ülkemizdeki durumu? 3 yıl OS X kullanıcısı iseniz veri fidyeciliğinin yeni kurbanı siz olabilirsiniz 3 yıl Microsoft: Universal Windows Platform tamamen açık bir ekosistemdir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim