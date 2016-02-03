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Yahoo 1.700 kişiyi işten çıkarıp 5 ofisini kapatıyor

Yahoo yeni stratejik planları çerçevesinde dünya çapında 5 ofisini kapatma kararı aldı. Bu nedenle yaklaşık 1.700 kişiyi işten çıkaracak şirket rakipleriyle mücadele için önemli kararlar alıyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Yahoo 1.700 kişiyi işten çıkarıp 5 ofisini kapatıyor

Google, Microsoft ve Apple gibi devlerle mücadele eden Yahoo yeni "agresif stratejik plan"ını duyurdu. Bu plan çerçevesinde firmanın dünya çapında 5 ofisi kapanacak. Bu ofislerin kapanmasıyla birlikte yaklaşık 1.700 kişinin işine son verileceği belirtiliyor. Bu rakamın firmanın çalışan sayısının %15'ine tekabül ettiğini belirtelim.
Yahoo'nun kaptacağı ofisler Dubai, Mexico City, Buenos Aires, Madrid ve Milan'da bulunuyor. Böylece firma 2017 yılındaki işletme giderlerini 400 milyon dolar azaltmayı, satılacak patentler ve emlaklardan da 1 ila 3 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor.
Yahoo'nun Ceo'su Marissa Mayer bu konu hakkında şu sözleri sarfetti: "Bugün Yahoo'nun dönüşümünü hızlandıracak büyük inanca sahip olduğumuz yeni stratejik planımızı duyuruyoruz. Kaynaklarda ve ürünlerde ciddi bir planlama yapmak için bu cesur değişim gerekliydi." Mayer bu değişimlerin firmanın yolunu aydınlatacağını, rekabet gücünü arttıracağını ve kullanıcı, reklam veren ile ortakların ilgisini daha fazla çekeceğini düşünüyor.
Yahoo her ne kadar 1.700 kişiyi işten çıkaracak olsa da yaklaşık 9.000 çalışanının kalacağını belirtelim. Firma 2012'ye göre %42 küçülse de 4 yıl önce Google'dan Yahoo'ya transfer olan Marissa Mayer döneminde yeni teknoloji ve yetenekleri bünyesine katmak için 50'den fazla satın alım yaptığını da belirtmekte fayda var.

http://www.cnet.com/news/yahoo-fourth-quarter-2015-earnings-marissa-mayer/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
yazık oldu yahoo ya geçen pc ye messenger ı yüklüyeyim dedim onuda kaldırmışlar
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Kartal Göz 3 yıl
1700 kişi.
El insaf Yahoo!
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mcrew 3 yıl
Yahoo buyuk donusumune isci cikartarak mi basladi
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alper-tgn 3 yıl
1700 kişi ne yapıyor ki google da kaç kişi çalışıyor mesela ?
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Fenomenon 3 yıl
50 tane satın alım yapmış olabilir ama 45 tanesini batırmıştır muhtemelen.
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yenibiroyun 3 yıl
ayağına gelen google kovarsan olacğı budur.
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Konuyu Hortlatan Adam 3 yıl
Google zamanında satın alacaktı...
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