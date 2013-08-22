Yahoo!, ABD internet trafiğinde 2,5 yıldan sonra Google'ı geride bıraktı

Geçtiğimiz sene yönetim kurulunun elindeki son kartı oynarak firmanın tepe yöneticiliğine getirdiği Marissa Mayer önderliğinde yeni bir hava yakalamaya başlayan Yahoo, kötü ve sıkıntılı günlerden hızla uzaklaşıyor. Özellikle son dönemde Flickr’daki dikkat çekici yenilikler, Tumblr’ın satın alınması gibi önemli icraatlerle dikkat çeken Yahoo, comScore’un son istatistiklerine göre 2011’den bu yana ilk defa Google’ı internet trafiğinde geride bıraktı.

Sadece ABD’nin temmuz ayındaki internet trafiğinin mercek altına alındığı çalışmanın sonuçlarına göre Yahoo siteleri, 196,564,000 tekil ziyaretçi ile ABD’nin en çok ziyaret edileni oldu. Google’ın siteleri ise Yahoo’nun hemen arkasından 192,251,000 tekil ziyaretçi ile yer aldı.

Diğer taraftan Yahoo’nun yakın zamanda satın aldığı Tumblr’ın trafiği ise listede ayrı olarak değerlendirilmiş. Buna göre Tumblr’ın 38,367 milyonluk trafiğini de Yahoo sitelerinin tafiğine ekleyecek olursak; Yahoo’nun en yakın rakibi Google’a %22 gibi bir fark atmayı başardığını görüyoruz.

comScore’un yayınladığı veriler itibariyle Yahoo’ya liderliği getiren bu trafiğin hangi sitesinden kaynaklandığını bilemiyoruz. Ancak ocak ayında Yahoo Anasayfa, Yahoo Mail ve Yahoo Search’ün trafiğinin yıllık bazda çok büyük düşüş gösterdiği yönündeki raporları hatırlayacak olursak, Yahoo’nun geçen ayki trafiğindeki artışın önemli bir bölümünün Flickr başta olmak üzere Yahoo Finance ve Yahoo Answer gibi öne çıkan sitelerinden kaynaklanmış olması olası gözüküyor.

Özellikle 90’ların ikinci yarısı ve 2000’li yılların başında internetle tanışan kullanıcılar için ayrı bir anlam taşıyan Yahoo, umarız geçtiğimiz ayki performansını sürdürmeyi başarır ve internet dünyasındaki yerini sağlamlaştırarak korumayı sürdürür.