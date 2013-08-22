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Yahoo!, ABD internet trafiğinde 2,5 yıldan sonra Google'ı geride bıraktı

5 yıl
1,4b
1
53
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Yahoo!, ABD internet trafiğinde 2,5 yıldan sonra Google'ı geride bıraktı
 

Geçtiğimiz sene yönetim kurulunun elindeki son kartı oynarak firmanın tepe yöneticiliğine getirdiği Marissa Mayer önderliğinde yeni bir hava yakalamaya başlayan Yahoo, kötü ve sıkıntılı günlerden hızla uzaklaşıyor. Özellikle son dönemde Flickr’daki dikkat çekici yenilikler, Tumblr’ın satın alınması gibi önemli icraatlerle dikkat çeken Yahoo, comScore’un son istatistiklerine göre 2011’den bu yana ilk defa Google’ı internet trafiğinde geride bıraktı.

Sadece ABD’nin temmuz ayındaki internet trafiğinin mercek altına alındığı çalışmanın sonuçlarına göre Yahoo siteleri, 196,564,000 tekil ziyaretçi ile ABD’nin en çok ziyaret edileni oldu. Google’ın siteleri ise  Yahoo’nun hemen arkasından 192,251,000 tekil ziyaretçi ile yer aldı.

Diğer taraftan  Yahoo’nun yakın zamanda satın aldığı Tumblr’ın trafiği ise listede ayrı olarak değerlendirilmiş. Buna göre Tumblr’ın 38,367 milyonluk trafiğini de Yahoo sitelerinin tafiğine ekleyecek olursak; Yahoo’nun en yakın rakibi Google’a %22 gibi bir fark atmayı başardığını görüyoruz.

comScore’un yayınladığı veriler itibariyle Yahoo’ya liderliği getiren bu trafiğin hangi sitesinden kaynaklandığını bilemiyoruz. Ancak ocak ayında Yahoo Anasayfa, Yahoo Mail ve Yahoo Search’ün trafiğinin yıllık bazda çok büyük düşüş gösterdiği yönündeki raporları hatırlayacak olursak, Yahoo’nun geçen ayki trafiğindeki artışın önemli bir bölümünün Flickr başta olmak üzere Yahoo Finance ve Yahoo Answer gibi öne çıkan sitelerinden kaynaklanmış olması olası gözüküyor.

Özellikle 90’ların ikinci yarısı ve 2000’li yılların başında internetle tanışan kullanıcılar için ayrı bir anlam taşıyan Yahoo, umarız geçtiğimiz ayki performansını sürdürmeyi başarır ve internet dünyasındaki yerini sağlamlaştırarak korumayı sürdürür.

Yahoo!, ABD internet trafiğinde 2,5 yıldan sonra Google'ı geride bıraktı
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__Nikolaus__ 5 yıl en beğenilen
Yahoo sites olarak degil de sadece yahoo olarak ele alinsa google in farki ne kadar olurdu acaba.

Abartmiyorum yahoo ya girmeyeli 8 sene olmustur.
2 Yanıt Yanıtla +14
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Chromosty 5 yıl
Abi belki çok eksileneceğim ama google çok bozdu. Chrome mesela şu anda tam olarak stabil değil. Durmadan çökmeye başladı. Sonrasında Youtube'da videoplayer'ında sorun var kesinlikle. html 5'e geçerek o sorunları azalttım.
Abi belki çok eksileneceğim ama google çok bozdu. Chrome mesela şu anda tam olarak stabil değil. Durmadan çökmeye başladı. Sonrasında Youtube'da videoplayer'ın...
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3 Yanıt Yanıtla +6
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OZKNaln 5 yıl
bizim cocuklugumuzda YAHOO da mail acan adam kral adamdı .
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DH Misafiri 5 yıl
Youtube nin çok saçma olduğuna katılıyorum. Video yarıya kadar yükleniyor, yüklenmiş yere fare ile ileri sarınca hoop baştan yüklemeye başlıyor. Böyle saçma iş olmaz. Vimeo çok daha başarılı bu konuda.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yahoo akıllı hamleler yapıyor bakıyorum çoğu telefonda yahoo servisleri mesela yahoo finance gibi uygulamalar önyüklü geliyor
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daedlus 5 yıl
Google'ın popüler bir sodyal medya ditedi olmadığı için geçmiştir.(youtube dışında)
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Zuko 5 yıl
Chromosty

dertli adam
Chromosty
dertli adam
Chromosty Abi belki çok eksileneceğim ama google çok bozdu. Chrome mesela şu anda tam olarak stabil değil. Durmadan çökmeye başladı. Sonrasında Youtubeda videoplayerında sorun var kesinlikle. html 5e geçerek o sorunları azalttım.
YouTube video playerı şuan kullanıcıya hitap etmiyor. Ben yapsam daha güzelini yapardım. Önce duruyor 5 saniye, 720p yapıyor. Sonra 720pyi kaldıramayacağını farkediyor. Bu sefer iyice kasılıp 144pye geçiyor felan, epey gerizekalıca bir sistem. 2005 yılındaki YouTube katbekat daha güzeldi şimdikinden. Videonun tamamı yüklenirdi hemen, hiç takılma olmazdı. Player saçmalamazdı vsvs. Tam şuanda YouTubea bir alternatif geliştirseler YouTubeun önünü kapayabilirler. (amatör bir rakipten bahsetmiyorum, örneğin Microsoftun çıkartacağı bir rakip gibi mesela)
Belki net hızım çok yüksek değil ama 360da izleyebiliyorum. İlk başta 480 açıyor. Yemeyince 144 e atıyor. Sonra ben 360 yapıyorum ancak 360a geçene kadar video bitiyor. Video tamamen dolduğunda ileri atarsan video takılıyor ve yeniden dolmaya başlıyor. Eskiden çatur çutur ileri geri yapardık. Bu sorunu html ile çözdüm ama 360p sorunu devam ediyor.
HTML ile nasıl çözdünüz anlamadım?
Normal videoplayer yerine html 5 ile yazılan playerı kullanıyorum. Normal playerdan daha stabil
youtube.com/...


Ben çok sinir oluyordum o yüklenmiş video'nun ileri/geri alırken takılması olayına. Çünkü çok ileri geri alan birisiyim ve indirip izliyordum bu nedenle videoları. Çok işime yarayacak teşekkürler.

Peki bu html5 versiyonu, video'ların biraz yüklenip sonra yüklenmemesini, yüklenmek için video'yu oynatma gerekliliğini de düzeltiyor mu?

Bir de verdiğin adreste "Supported Browsers" bölümünde en başa Firefox'u koymuşlar, şaşırdım.


Edit: Maalesef bir değişiklik olmadı. İleri geri alınca da yükleme yapıyor tekrar, biraz yükledikten sonra yüklemeyi durdurma olayı da devam ediyor. Tek fark ettiğim olay, mobil uygulamasında alttan çıkan "Sonraki video: ..." kısmı çıkıyor sol alt köşede, o kadar sadece.

Edit 2: Şimdi düzeldi. İleri geri alınca yüklemiyor, çubuk dolu görünüyor ve çok akıcı bir şekilde değiştirebiliyorum dakikayı. Yine yüklemeyi yarıda kesme olayı da yok, sonuna kadar yüklüyor. (Çok iyi oldu bu. Başka video'lar izlerken o dolmuş oluyor, rahatça izlebileceğim.
) Video'dan videoya değişiyor herhalde? Denediğim video güncel bir video'ydu halbuki.

Bu arada
.

Edit 3: Olmayan video'da hd seçtiğimizde alttaki çarkta eskisi gibi HD yazıyor ama olan video'da hd seçtiğimizde çark 480p ve altı gibi görünüyor. Yine olan videoda kaliteyi seçerken sağında "Speed" ayarlayabilme yeri görünüyor, olmayan da orası yok. Oralardan ayırt edebiliriz herhade.
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DarkSidesOfMe 5 yıl
sevindim
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adam olun 5 yıl
google milletin bilgileri toplarsa ne aratmış, hangi siteye girmiş olacağı budur
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bkaakco 5 yıl
Çok da umrumdaydı.

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OZKNaln 5 yıl
bizim cocuklugumuzda YAHOO da mail acan adam kral adamdı .
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furkant1 5 yıl
Yahoo'nun mail sayfasındaki reklamları gördükten sonra, kalan son mail şirketi olsa Yahoo'yu kullanmam.
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Kaplan261 5 yıl
yahoo nun tasarımı search motorlarına uymuyor biraz sade olmalı.
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Daima İleri 5 yıl
Google youtube'den İslam'a hakaret içeren videoyu kaldırmadığından beri sevgim nefrete dönüştü. Her ne olursa olsun insanların fazla hassas olduğu konuda duyarlı olmalıydı.

En azından android konusunda batmasını isterim. Başka bir firma alsın ve cüzi bir fiyata satarak geliştirmeyi devam etsin daha iyi.(Google şuan ücretsiz dağıtıyormuş, 300-400tl para verdikten sonra 10-15 tlnin lafıda olmaz)
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umut_baris 5 yıl
Ben yahoo mail tercih ediyorum açıkçası google dan daha iyi bence.
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