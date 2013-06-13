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Yahoo, Flickr için GhostBird isimli şirketi satın aldığını duyurdu

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo, Flickr için GhostBird isimli şirketi satın aldığını duyurdu
Son dönemde popüler fotoğraf servisi Flickr'ı güçlendirmek için ciddi çalışmalar gösteren Yahoo, bu doğrultuda GhostBird isimli şirketi satın aldığını duyurdu.
iOS işletim sistemine sahip cihazlar için ürettiği fotoğraf düzenleme yazılımı PhotoForge ve KitCam isimli fotoğraf filtre uygulaması ile tanınan GhostBird, Yahoo tarafından Flickr'ın özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla satın alındı. Geçtiğimiz aylarda yapılan tasarım değişikliği ve kullanıcılara sağlanan yüksek depolama alanı ile gündeme gelen Flickr servisi, GhostBird'ün satın alınması sonrasında dahili olarak üst düzey fotoğraf düzenleme seçeneklerine kavuşabilir.
Ayrıca PhotoForge ve KitCam uygulamalarının Apple App Store üzerinde kaldırıldığını belirtelim. Bu uygulamaları daha önce satın alan kullanıcılar, iCloud üzerinde tekrar indirebilirler.

https://twitter.com/YahooInc/status/344910002525446144 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 5 yıl
firma satın alana kadar önce flickr'daki eksiklikleri gidersinler..
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