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Yahoo, Summly'yi Android uygulamasına da entegre etti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Yahoo, Summly'yi Android uygulamasına da entegre etti
Hatırlayacağınız üzere, Yahoo geçtiğimiz haftalarda Summly'yi satın almıştı. Alımın ardından Summly'nin teknolojilerini iOS uygulamasına entegre eden Yahoo, bu entegrasyonu Android uygulamasına da dahil etti.

Bu entegrasyon sayesinde, haberleri küçük kutucuklarda özetleyerek kullanıcılarına sunan uygulama şu an için ABD Google Play'de indirilebilir içerik olarak sunuluyor. Görsellik anlamında iOS versiyonuyla arasında pek de farklılık bulunmayan uygulama, haber hikayeleri için sonsuz bir görsel akış sunuyor. Kullanıcılara hakkında daha fazla bilgi edinmek istedikleri konuları seçme imkanı da sunan uygulama Facebook ve Twitter entegrasyonları da bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, uygulamanın fotoğraf ve videoların da dahil edildiği geliştirilmiş bir arama özelliğine sahip olduğunu da belirtelim.

Henüz ülkemizde kullanıma sunulmasa da, Summly entegrasyonuyla birlikte haberlerin özetlerini sunan uygulamanın özetlerden hoşlanan Android kullanıcılarının bir hayli işine yarayacağını söyleyebiliriz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.yahoo&hl=en Yorum Yaz
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