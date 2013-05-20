Yahoo Tumblr'ı resmen satın aldı





Bir süredir gündemin en önemli konularından birisi haline gelen Yahoo'nun Tumblr'ı satın almaya yönelik girişimleri dün itibariyle sonuca ulaştı.





Wall Street Journal tarafından duyurulan habere göre Yahoo yönetim kurulu, Tumblr'ın 1.1 milyar dolar nakit bedelle satın alınmasına onay verdi ve karar bizzat Yahoo tepe yöneticisi Marissa Mayer tarafından bir basın toplantısı ile açıklanacak.





Tumblr hali hazırda 107 milyon bloga ve 50.6 milyar gönderiye ev sahipliği yapıyor. Aylık ise 117 milyon ziyaretçisi bulunuyor. Kurucusu David Karp ise ABD'nin en genç ve en önemli girişimcileri arasında gösteriliyor. Son yatırımlarla birlikte girişimin değeri 800 milyon dolara yaklaşmıştı.





Toplantıda Yahoo'nun popüler bloglama platformunu bünyesine nasıl entegre edileceği de detaylı olarak anlatılacak.





https://twitter.com/WSJ/status/336152689211756544