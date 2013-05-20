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Yahoo Tumblr'ı resmen satın aldı

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yahoo Tumblr'ı resmen satın aldı

Bir süredir gündemin en önemli konularından birisi haline gelen Yahoo'nun Tumblr'ı satın almaya yönelik girişimleri dün itibariyle sonuca ulaştı.

Wall Street Journal tarafından duyurulan habere göre Yahoo yönetim kurulu, Tumblr'ın 1.1 milyar dolar nakit bedelle satın alınmasına onay verdi ve karar bizzat Yahoo tepe yöneticisi Marissa Mayer tarafından bir basın toplantısı ile açıklanacak.

Tumblr hali hazırda 107 milyon bloga ve 50.6 milyar gönderiye ev sahipliği yapıyor. Aylık ise 117 milyon ziyaretçisi bulunuyor. Kurucusu David Karp ise ABD'nin en genç ve en önemli girişimcileri arasında gösteriliyor. Son yatırımlarla birlikte girişimin değeri 800 milyon dolara yaklaşmıştı.

Toplantıda Yahoo'nun popüler bloglama platformunu bünyesine nasıl entegre edileceği de detaylı olarak anlatılacak. 


https://twitter.com/WSJ/status/336152689211756544 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mor Lahana 5 yıl
Bloğunun sonu tumblr.com olan her blog özeldir. :) Umarım Tumblrın arayüzüne " satın aldım istediğimi yaparım" mantığını güderekten dokunmazlar.
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Cartoon 5 yıl
Kullaniciya giren cikan olmaz tahminimce, hayirli olsun.
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Carfreak 6 yıl
Eskiden yahoo mail kullanırdım, şimdi hiç kullanan yok. Nerden para bulmuşta almış bunu.
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butze 6 yıl
Haber yalan sanırım. tumblrın sahibi satmayı düşünmüyorum demişti
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blackbull6 6 yıl
yabancılar çok kullanıyorlar
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enzomaresca 6 yıl
Yahooooo nerden geliyo bu para haydi atayistler açıklayın bunu
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orientem 6 yıl
Bu yahoo daki para nerden geliyor veya ürünleri ne ben hiç kullanmıyorum
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OverClocK1ng 6 yıl
Hani Yahoo da para yoktu, zordaydı diye Microsoft'a satılacaktı. Vaz geçtiler veya toparladılar her halde...
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yav he he aynen 6 yıl
fikri hayata falan geçirdikleri yok. hayata geçiren itüarı gibi para babaları daha sonra yatırım yapılıyor. elbette en büyük şirketlerden biri olan yahoo alıyor.
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bayraak 6 yıl
Instagramdan çok daha doğru bir yatırım oldu Yahoo adına.
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Srcn81 6 yıl
Hayırlısı olsun..
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Elizabeth Woolridge Grant 6 yıl
Adamlar bir fikir bulup ve o fikri hayata geçirip 1 milyar dolara satıyor. Biz de mi yapsak acaba?
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