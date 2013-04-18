Yahoo!, hava durumu ve e-posta uygulamalarını yeniledi

Yahoo!, iOS platformu için geliştirdiği hava durumu ve e-posta uygulamalarını yenilerken, Android platformu için de mail uygulamasını yeniledi.

Yahoo! Weather olarak adlandırılan hava durumu uygulaması standart bir hava durumu uygulamasının yapabildiklerini yerine getirebilirken, Flickr entegrasyonuyla dikkatleri üzerine çekiyor. uygulamanın sahip olduğu bu entegrasyon sayesinde, kullanıcılar hava durumuna baktıkları bölgenin fotoğraflarını arka planda görebiliyor. Flickr'i üzerinden paylaşılan bu fotoğraflar, hava durumuna uygun bir şekilde karşımıza çıkarken, bu sunumun uygulamaya farklı bir hava kattığı kesin.





Şirketin bir diğer uygulaması olan Yahoo! Mail ise, güncellenerek tabletler için optimize edildi. Uygulamaya kazandırılan "Okuma Modu" sayesinde ise, artık e-postaları tam ekran olarak okumak mümkün. Geribildirimler doğrultusunda hesaplar arası geçişi yeniden düzenleyen Yahoo!, bu geçişleri yan taraftaki menü altından gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yıldızlı iletilerin yeni yıldız işaretliler klasöründe toplandığını da belirtelim. Yahoo!'nun yenilenmiş hava durumu ve e-posta uygulamasına aşağıdaki bağlantı linklerinden ulaşabilirsiniz.



