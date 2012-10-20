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Yahoo yıl sonuna kadar Güney Kore'den çekiliyor

6 yıl
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Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Yahoo, 1997'den beri hizmet vermekte olan Güney Kore ofisinin yıl sonuna kadar kapatılacağını açıkladı. Kurucusu Jerry Yang'ın CEO'luk görevinden çekilmesiyle bir yıldan kısa sürede üç CEO değiştiren internet devi, son olarak Google'ın en önemli yöneticilerinden Marissa Mayer'e emanet edilmişti. Kısa süre önce Asya ülkelerindeki operasyonlarını daraltacağını duyuran firmanın bu kıtadan çekildiği ilk ülke Güney Kore olacak.
200-250 çalışana sahip Yahoo Kore, NHN, Daum ve SK Communications gibi yerel medya kuruluşları karşısında rekabet edemeyeceğine kanaat getirerek ülkenin en popüler dokuzuncu internet sitesi olan çevrimiçi Korece portalının çalışmalarını Aralık'ta durduracak. Küresel faaliyetlerini odaklanmak ve daha başarılı işlere imza atabilmek için böyle bir karar aldıklarını aktaran Yahoo yetkilileri, daha önce Çin merkezli Alibaba'daki hisselerini 7.6 milyar dolar karşılığında tekrar firmanın kendisine satmış, Foursquare'e rakip olması beklenen Endonezyalı Koprol servisini kapatmıştı. Yahoo'nun ayrıca Softbank'ın ortağı olduğu Yahoo Japonya'daki hisselerini de satması bekleniyor.
Uzun vadeli büyüme ve başarı hedeflerine ulaşmak için önemli hamlelerde bulunan Yahoo CEO'su Marissa Mayer, henüz yeni doğum yapmış olmasına karşın çalışmalarına ara vermemiş gibi görünüyor. Son yıllardaki kötü gidişata rağmen aylık 700 milyon tekil ziyaretçi ile sanal alemin en önemli adreslerinden biri olmayı sürdüren Sunnyvale merkezli arama motoru ve medya devinin bir süre daha bu tür üzücü kararlar açıklayacağı tahmin ediliyor. Google'ın 20 numaralı çalışanı ve ilk kadın mühendisi olan Marissa Mayer, Temmuz'da görevinden istifa edip Yahoo'nun başına geçmesiyle firma genelinde büyük bir yenilenme hareketi başlamıştı. İş dünyasının en güçlü kadınlarından biri olarak gösterilen Mayer'in Yahoo'yu kurtarabilmek için ideal bir CEO olduğuna inanılıyor.

http://www.reuters.com/article/2012/10/19/us-yahoo-korea-idUSBRE89I0EY20121019 Yorum Yaz
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thenefy 6 yıl
hort olacak ama. herkes koreden cekılmeye baslıyor..
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nurettinaz 6 yıl
Çok ilginç...
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xconnect 6 yıl
BİR ZAMALAR ICQ VARDI AMA BİZİM UŞŞAKLAR BİLMİYY! AHA BUDA ÖYLE BİRŞEY İŞTE :)
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