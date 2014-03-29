Yahoo'nun YouTube benzeri bir servis hazırlığında olduğu söyleniyor

Marissa Mayer'in başa geçmesiyle köklü değişikler geçiren ve satın aldığı birçok yeni şirket ile büyümeye devam eden Yahoo, gelen son bilgilere Google'ın kısa süre önce ülkemizde yasaklanan YouTube video platformuna da rakip olacak bir proje planlıyor.

Re/code sitesinin haberine göre henüz planlama aşamasında bulunan ve kesin kararların alınmadı belirtilen Yahoo'nun kendi video servisi, söylediği kadarıyla şimdilik daha çok YouTube'un önemli yıldızları ve içerik üreticilerinin cezbedilmesi noktasında ilerliyor. Bu kişilere özellikle reklam açısından garantiler vererek YouTube'a oranla daha iyi ekonomik kazanç sağlayabileceği söylenen servisin, her dakika 100 saatlik videonun yüklendiği YouTube'un birebir kopyası olmayacağı ve daha farklı içerikler sunabileceği söyleniyor.

Kaynaklardan alınan bilgiye göre önümüzdeki bir kaç ay içerisinde hayata geçebileceği tahmin edilen Yahoo video servisi, sektörü domine eden YouTube karşısında çok fazla şansı bulunmamasına rağmen merak uyandırmaya başlamış durumda.

http://www.digitaltrends.com/web/yahoo-planning-version-youtube/#!BO8EV