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Yahoo'nun YouTube benzeri bir servis hazırlığında olduğu söyleniyor

5 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo'nun YouTube benzeri bir servis hazırlığında olduğu söyleniyor
Marissa Mayer'in başa geçmesiyle köklü değişikler geçiren ve satın aldığı birçok yeni şirket ile büyümeye devam eden Yahoo, gelen son bilgilere Google'ın kısa süre önce ülkemizde yasaklanan YouTube video platformuna da rakip olacak bir proje planlıyor.
Re/code sitesinin haberine göre henüz planlama aşamasında bulunan ve kesin kararların alınmadı belirtilen Yahoo'nun kendi video servisi, söylediği kadarıyla şimdilik daha çok YouTube'un önemli yıldızları ve içerik üreticilerinin cezbedilmesi noktasında ilerliyor. Bu kişilere özellikle reklam açısından garantiler vererek YouTube'a oranla daha iyi ekonomik kazanç sağlayabileceği söylenen servisin, her dakika 100 saatlik videonun yüklendiği YouTube'un birebir kopyası olmayacağı ve daha farklı içerikler sunabileceği söyleniyor.
Kaynaklardan alınan bilgiye göre önümüzdeki bir kaç ay içerisinde hayata geçebileceği tahmin edilen Yahoo video servisi, sektörü domine eden YouTube karşısında çok fazla şansı bulunmamasına rağmen merak uyandırmaya başlamış durumda.

http://www.digitaltrends.com/web/yahoo-planning-version-youtube/#!BO8EV Yorum Yaz
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Guest-323E4D72D 5 yıl
yapsa ne olacak.hep dışa bağlıyız.gavurlar olmadan yapamıyoruz.
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Fx_57,5 5 yıl
youtube ye rakipp olmak için milyarlarca video arşivi olması lazım
youtube yi youtube yapan yanlızca sade ve kullanışlı arayüzü değil istediğin videoyu zahmetsizce bulabilmen.
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MK* 5 yıl
Resmi kanal ve vevonun yahooya gecmesi uzun surer
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carter 5 yıl
Yo!Tube olsun
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pohuman 5 yıl
Ciddi bir rekabet ortamı oluşturabilirse herkesin yararına olur..
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Blood Money 5 yıl
Helal olsun Yahoo'ya biz Türk'leri düşündüyor!!!!
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Umutcan 5 yıl Blood Money
Blood Money

Helal olsun Yahoo'ya biz Türk'leri düşündüyor!!!!


Onu da engellerler merak etme. Bir iktidar karşıtı videoya bakar.

Bu arada yahoo bu aralar çok geride kaldı, google yaygınlaşmadan önce yahoo'nun parlak zamanlarında herkesin ana sayfasıydı bir ara :)
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