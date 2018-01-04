Yakında Instagram hikayelerinizi WhatsApp'ta paylaşabileceksiniz

Popüler sosyal medya platformu Instagram, Ağustos 2016 tarihinde hikayeler özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu. Oldukça popüler hale gelen hikayeler özelliği, Instagram tarafından sürekli güncellenerek yeni özelliklere kavuşuyor. Son olarak bağımsız mesajlaşma uygulaması Direct from Instagram'ı yayınlayan sosyal medya devi, şimdi de kullanıcıların Instagram'daki hikayelerini doğrudan WhatsApp üzerinde de paylaşabilmesini sağlamak için çalışmalarına başladı.

Bir Instagram sözcüsü vermiş olduğu demeçte, "Biz her zaman Instagram'ı daha iyi hale getirecek yolları deniyoruz ve kullanıcıların anlarını, sevdikleriyle daha kolay paylaşmalarının yollarını arıyoruz." ifadelerine yer verdi. Şimdilik test aşamasında olan bu yenilikle beraber kullanıcılar hikayelerini, Instagram’ın paylaşma sekmesi üzerinden Whatsapp’a gönderebilecek. Kullanıcılar bu sayede zahmetsiz bir şekilde hikayelerini iki farklı sosyal platformda da paylaşabilecek.

Instagram'ın bu yeniliği Brezilya'daki bazı kullanıcılar tarafından test edilmekte. Özelliğin global çapta ne zaman aktif olacağı ise belirsizliğini koruyor.

https://www.phonearena.com/news/Instagram-users-may-soon-be-able-to-post-their-Stories-to-WhatsApp_id101294