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Yakında Instagram hikayelerinizi WhatsApp'ta paylaşabileceksiniz

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, kullanıcıların hikayelerini hem Instagram hem de WhatsApp üzerinden paylaşabilmesine olanak sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Detaylar haberimizde.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Popüler sosyal medya platformu Instagram, Ağustos 2016 tarihinde hikayeler özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu. Oldukça popüler hale gelen hikayeler özelliği, Instagram tarafından sürekli güncellenerek yeni özelliklere kavuşuyor. Son olarak bağımsız mesajlaşma uygulaması Direct from Instagram'ı yayınlayan sosyal medya devi, şimdi de kullanıcıların Instagram'daki hikayelerini doğrudan WhatsApp üzerinde de paylaşabilmesini sağlamak için çalışmalarına başladı.
Bir Instagram sözcüsü vermiş olduğu demeçte, "Biz her zaman Instagram'ı daha iyi hale getirecek yolları deniyoruz ve kullanıcıların anlarını, sevdikleriyle daha kolay paylaşmalarının yollarını arıyoruz." ifadelerine yer verdi. Şimdilik test aşamasında olan bu yenilikle beraber kullanıcılar hikayelerini, Instagram’ın paylaşma sekmesi üzerinden Whatsapp’a gönderebilecek. Kullanıcılar bu sayede zahmetsiz bir şekilde hikayelerini iki farklı sosyal platformda da paylaşabilecek. 
Instagram'ın bu yeniliği Brezilya'daki bazı kullanıcılar tarafından test edilmekte. Özelliğin global çapta ne zaman aktif olacağı ise belirsizliğini koruyor.

https://www.phonearena.com/news/Instagram-users-may-soon-be-able-to-post-their-Stories-to-WhatsApp_id101294 Yorum Yaz
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Zuckerberg'in satın alıp bir adım ileriye götürdüğü uygulama görmedim. Hepsini satın aldı rezil etti.
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Astforum 1 yıl
Bende bunu bekliyordum. Çıksa da paylaşsak diyordum... :)))
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Guest-F8946C419 1 yıl
Adam 30 yaşına gelmeden milyarder oldu sahip olduğu girişimci ruhuyla, fikirleriyle ama gel gör ki DH'nin üst akıllarına kendini kanıtlayamadı.
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anldrms34 1 yıl
Zuck, olmuyor zorlama
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Jack Rabbit Slims 1 yıl
Yahu daha iOS'ta Instagram'daki normal paylaşımları Whatsapp'ta paylaş diye bir seçenek yok, şaka mı bunlar?
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Kerim5100 1 yıl
Bence Whatsapp Story diye ayrı uygulama çıkarın...
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kadirirdem 1 yıl
Facebook hikayesinden sonra buda olmazsa olmazdı zaten.
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Zuckerberg'in satın alıp bir adım ileriye götürdüğü uygulama görmedim. Hepsini satın aldı rezil etti.
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Batumatu 1 yıl Virinom
Virinom

Zuckerberg'in satın alıp bir adım ileriye götürdüğü uygulama görmedim. Hepsini satın aldı rezil etti.

Peki...
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SkyTech74 1 yıl
O süper, manitanın sonunda ne yaptığını Whatsappdan göreceğim.
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Whippoorwill 1 yıl SkyTech74
SkyTech74
O süper, manitanın sonunda ne yaptığını Whatsappdan göreceğim.





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AskN0More 1 yıl
Yakında faceappstagram diyr bir uygulama çıkarıp her ozellığı eklesinler. Cılkını çıkarıp Rahat ederler...
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uygulama haber, instagram ve
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